Jakie świadczenia przysługują pracownikowi, który choruje w 2024 roku?

Pracownik może otrzymać wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. W określonych przypadkach warto też pamiętać o świadczeniu rehabilitacyjnym. Oto najważniejsze informacje.

Czym jest wynagrodzenie chorobowe?

Za czas niezdolności do pracy, która trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe. W przypadku osoby, która ukończyła 50. rok życia okres ten wynosi łącznie do 14 dni.

Od 34. dnia choroby (lub od 15. dnia w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia) naliczany jest zasiłek chorobowy. Ma do niego prawo ubezpieczony, który w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego stał się niezdolny do pracy.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez 182 dni. Czas ten jest dłuższy i wynosi 270 dni, jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.

Ponadto, gdy okres niezdolności do pracy przypada po ustaniu ubezpieczenia, zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to jednak:

niezdolności do pracy powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów oraz

niezdolności spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży.

Co do zasady miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. 100% podstawy wymiaru zasiłku przysługuje pracownikowi, jeżeli niezdolność do pracy:

przypada w okresie ciąży;

powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;

powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Ważne Zasiłek chorobowy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca, który zatrudnia więcej niż 20 ubezpieczonych, których zgłasza do systemu ubezpieczeń społecznych, sam wypłaca zasiłek chorobowy. Wówczas ZUS zwraca wypłacone kwoty.

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne?

Pracownik, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie to przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Lekarz orzecznik ZUS orzeka o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia.