Dodatek solidarnościowy czy zasiłek dla bezrobotnych?

Dodatek solidarnościowy a zasiłek dla bezrobotnych

19 czerwca 2020 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Czym jest ten rodzaj świadczenia i komu przysługuje?

W myśl ustawy, celem dodatku solidarnościowego jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez wsparcie finansowe osób, które straciły pracę ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym przez pandemię.





Kto może otrzymać dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz:

z którą po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem,

której umowa o pracę po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Zasiłek dla bezrobotnych czy dodatek solidarnościowy?

Nabycie prawa do dodatku solidarnościowego nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu osoby bezrobotnej. W przypadku nabycia prawa do dodatku solidarnościowego, prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z mocy prawa ulega zawieszeniu na okres pobierania dodatku solidarnościowego. Przez okres zawieszenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium świadczenia te nie są wypłacane.

Ponadto okresu pobierania dodatku solidarnościowego nie wlicza się do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium. Oznacza to, że po zakończeniu pobierania dodatku solidarnościowego osoba bezrobotna ma prawo wrócić na ten zasiłek, do którego prawo zostało wcześniej przyznane.

Wysokość dodatku solidarnościowego

Dodatek solidarnościowy przysługuje:

w wysokości 1400 zł za miesiąc kalendarzowy,

przez okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym

prawo do zasiłku solidarnościowego można nabyć najwcześniej za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o jego przyznanie.

W przypadku pobrania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w miesiącu złożenia wniosku o dodatek solidarnościowy, dodatek wypłacany będzie za ten miesiąc w kwocie pomniejszonej o wypłaconą kwotę tego zasiłku lub stypendium.

Zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, wypłacone za okres, za który został wypłacony dodatek solidarnościowy stanowi nienależnie pobrane świadczenie pieniężne i podlega zwrotowi zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dlatego też osoba uprawniona do pobierania dodatku solidarnościowego, posiadająca status bezrobotnego, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania właściwego powiatowego urzędu pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego.