Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych w 2020 r. – o ile, od kiedy?

Uchwalona przez Sejm 4 czerwca 2020 r. ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 przewiduje podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Ustawą zajmie się teraz Senat. Jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie, to zasiłek dla bezrobotnych będzie wynosił:

1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;

942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Podwyższenie kwoty zasiłku zaplanowano od dnia 1 września 2020 r.

Wyższą kwotę mają otrzymywać wszyscy bezrobotni, a zatem osoby pobierające zasiłek oraz ubiegające się o świadczenie.

Od 1 czerwca 2020 r. kwota podstawowego zasiłku dla bezrobotnych wynosi 881,30 zł (okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku). Po tym czasie zasiłek dla bezrobotnych wynosi 692 zł.

„Podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych jest konieczne z uwagi na nową sytuację na rynku pracy, jaka powstała w związku z pojawieniem się pandemii COVID-19. Przez ostatnie lata niski poziom bezrobocia powodował, że większość osób, które traciły pracę, miała dużą szansę – jeśli były zdeterminowane – w dość szybkim czasie znaleźć nowe zatrudnienie, choćby czasowe. Sytuacja kryzysowa spowodowana pandemią skutkuje przede wszystkim gwałtownym zmniejszeniem się ofert pracy” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Ważną zmianą jest również zaliczenie do 365 dni pracy warunkujących możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych okresu pracy w obniżonym wymiarze etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dotyczy to osób, którym na podstawie tzw. specustawy koronawirusowej zmniejszono wymiar czasu pracy skutkujący obniżeniem wysokości wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłek dla bezrobotnych a dodatek solidarnościowy

Omawiane przepisy przewidują również wprowadzenie nowego typu świadczenia – dodatku solidarnościowego.

Co do zasady ma on przysługiwać osobie, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz:

z którą po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub

której umowa po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Planowana wysokość dodatku solidarnościowego to 1400 zł za miesiąc kalendarzowy. Ma on przysługiwać za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek.

W przypadku nabycia prawa do dodatku solidarnościowego, prawo do zasiłku dla bezrobotnych z mocy prawa ma ulegać zawieszeniu na okres od dnia nabycia prawa do dodatku solidarnościowego do dnia jego utraty. Za okres zawieszenia zasiłek dla bezrobotnych nie będzie wypłacany.

W przypadku pobrania zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu złożenia wniosku o dodatek solidarnościowy, dodatek ma być wypłacany za ten miesiąc w kwocie pomniejszonej o wypłaconą kwotę tego zasiłku.

Okres pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie się wliczał do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (etap legislacyjny: uchwalona przez Sejm);

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. z 2020 r., poz. 467).

