Strona główna » Twoje pieniądze » Będzie drożej u notariusza i w sądach. Minister zapowiedział zmiany

Będzie drożej u notariusza i w sądach. Minister zapowiedział zmiany

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 stycznia 2026, 15:00
oprac. Kamil Nowak
Będzie drożej u notariusza i w sądach. Minister zapowiedział zmiany
Będzie drożej u notariusza i w sądach. Minister zapowiedział zmiany
Zmiany w taksach notarialnych i opłatach sądowych zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Minister Waldemar Żurek zapowiedział w rozmowie z poniedziałkową „Rzeczpospolitą”, że planowane regulacje mają obniżyć bariery finansowe dla obywateli i nie mogą ograniczać dostępu do czynności notarialnych. Resort podkreśla, że celem reformy jest zwiększenie dostępności usług notarialnych oraz sądowych.

Taksy notarialne nie były zmieniane od 2004 roku

Minister Żurek mówi gazecie, że dostrzega podnoszony przez notariuszy problem, iż taksy nie były zmieniane od 2004 r., dlatego powołał w ministerstwie zespół, który wypracuje nowe rozwiązania dla notariatu. Jak podkreśla, będzie się starał, aby taksa notarialna została zmieniona, ale w taki sposób, by nie blokować obywatelom dostępu do czynności notarialnych. Z drugiej strony wskazuje, że taksa powinna odzwierciedlać nakład pracy, kwalifikacje i ponoszona odpowiedzialność. Reforma wymaga ostrożnego podejścia - dodaje minister.

Stawki opłat sądowych

Waldemar Żurek mówi też, że plany zmiany taksy notarialnej są dla niego częścią większej reformy i planuje np. tak zmodyfikować stawki opłat sądowych, aby w przypadku alternatywnej możliwości przeprowadzenia tych samych czynności u notariusza, bardziej opłacało się skorzystać ze ścieżki notarialnej. Minister deklaruje się też jako zwolennik możliwości przeprowadzenia za zgodą stron rozwodu u notariusza, choć zastrzega, że przed zajęciem się tym tematem należy poczekać na koniec procesu legislacyjnego projektu ustawy, która umożliwia rozwiązywanie małżeństw przez Urzędy Stanu Cywilnego.

Źródło: PAP
Infor.pl
Co naprawdę daje umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku
19 sty 2026

Umiarkowany stopień niepełnosprawności często traktowany jest jak kategoria pośrednia, bardziej poważna niż lekka, ale mniej uprzywilejowana niż znaczna. W 2026 roku system wsparcia faktycznie rozszerzył się, jednak dostęp do realnych pieniędzy nie wynika automatycznie z samego orzeczenia. Sprawdzamy, na co faktycznie można liczyć, jakie warunki trzeba spełnić i dlaczego dwie osoby z tym samym stopniem mogą mieć zupełnie inne sytuacje finansowe.
Cyfrowa legitymacja szkolna w mObywatelu. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca uczniów i rodziców
19 sty 2026

Prawie 5 mln uczniów to grupa potencjalnych użytkowników aplikacji mObywatel. Z myślą o nich i ich rodzicach ruszyła kampania promująca legitymację szkolną w aplikacji mObywatel Junior i mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji do końca lutego poprowadzi w internecie akcję informacyjną.
Ograniczenia wiekowe dla dzieci w social media nie pomogą. Minister wskazuje, gdzie leży problem
19 sty 2026

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wskazuje, że ograniczenia wiekowe w mediach społecznościowych nie rozwiązują problemu. Zdaniem ministra, rodzice, opiekunowie i dzieci mają braki w kompetencjach cyfrowych.

KseF-owe last minute – czego nie można zaniedbać przed 1 lutego?
19 sty 2026

Już w lutym KSeF stanie się obowiązkowy dla dużej grupy firm, a kolejni przedsiębiorcy dołączą do nich w kwietniu i w styczniu 2027 r. Mimo zbliżających się terminów, wielu z nich wciąż odkłada przygotowania. To błąd, który na tym etapie jest jednak wciąż odwracalny. Nadal można przygotować się do KSeF świadomie i bez nerwowej improwizacji.
Jak odliczyć remont od podatku w 2026 roku? Sprawdź te 3 ulgi podatkowe
19 sty 2026

Choć termin "ulga remontowa" jest używany potocznie, w rzeczywistości obejmuje on konkretne mechanizmy podatkowe pozwalające na odzyskanie części poniesionych kosztów. W 2026 roku podatnicy mają do dyspozycji trzy główne ścieżki odliczeń - trzy ulgi podatkowe. Jakie dokładnie? Oto szczegóły.
Powiedziałam te dwa słowa przed komisją. Nawet 1000 zł mniej miesięcznie. Jak ocenia WZON?
19 sty 2026

Dla wielu osób z niepełnosprawnościami pierwsze spotkanie z komisją WZON ustalającą poziom potrzeby wsparcia bywa szokiem. Nie dlatego, że pytania są trudne. Wręcz przeciwnie, często brzmią banalnie. Dopiero po czasie okazuje się, że od odpowiedzi na nie zależą punkty, a od punktów, konkretne pieniądze wypłacane co miesiąc. Okazuje się też, że diagnoza medyczna, nawet bardzo poważna, jest dla komisji dopiero punktem wyjścia.
Turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe
19 sty 2026

Styczeń a tu już myśli urlopowe i...turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe. Badanie My Luxoria przeprowadzone w styczniu 2026 roku pokazuje, że dla 58% Polaków ważne jest to, jak zdjęcia z urlopu będą prezentować się w mediach społecznościowych. Estetyka staje się coraz ważniejszym kryterium wyboru wyjazdu. To jeden z najbardziej widocznych trendów podróżniczych na 2026 rok.

MEN: Zapowiedź propozycji zmian przepisów w sprawie godzin nadliczbowych nauczycieli
19 sty 2026

Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej zapowiedziała propozycje zmian przepisów dotyczących godzin nadliczbowych nauczycieli. To reakcja na uchwałę Sądu Najwyższego, który stwierdził, że praca wykonywana ponad normę czasu określoną w Karcie nauczyciela to godziny nadliczbowe w rozumieniu Kodeksu pracy.
Koniec z darmowym dojeżdżaniem w pracy, gdy szef wysyła w podróż służbową? Sejmowa komisja podjęła decyzję
19 sty 2026

Sejmowa komisja zajęła się sprawą, na którą czekają miliony pracowników jeżdżących w podróże służbowe. Chodzi o rewolucyjną zmianę – czas podróży służbowej miałby być wliczany do czasu pracy. To oznacza wyższe wynagrodzenia i koniec z darmowym dojeżdżaniem na drugi koniec Polski na polecenie pracodawcy. Resort pracy ma zająć stanowisko.
