Będzie drożej u notariusza i w sądach. Minister zapowiedział zmiany

Zmiany w taksach notarialnych i opłatach sądowych zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Minister Waldemar Żurek zapowiedział w rozmowie z poniedziałkową „Rzeczpospolitą”, że planowane regulacje mają obniżyć bariery finansowe dla obywateli i nie mogą ograniczać dostępu do czynności notarialnych. Resort podkreśla, że celem reformy jest zwiększenie dostępności usług notarialnych oraz sądowych.

Taksy notarialne nie były zmieniane od 2004 roku

Minister Żurek mówi gazecie, że dostrzega podnoszony przez notariuszy problem, iż taksy nie były zmieniane od 2004 r., dlatego powołał w ministerstwie zespół, który wypracuje nowe rozwiązania dla notariatu. Jak podkreśla, będzie się starał, aby taksa notarialna została zmieniona, ale w taki sposób, by nie blokować obywatelom dostępu do czynności notarialnych. Z drugiej strony wskazuje, że taksa powinna odzwierciedlać nakład pracy, kwalifikacje i ponoszona odpowiedzialność. Reforma wymaga ostrożnego podejścia - dodaje minister.

Stawki opłat sądowych

Waldemar Żurek mówi też, że plany zmiany taksy notarialnej są dla niego częścią większej reformy i planuje np. tak zmodyfikować stawki opłat sądowych, aby w przypadku alternatywnej możliwości przeprowadzenia tych samych czynności u notariusza, bardziej opłacało się skorzystać ze ścieżki notarialnej. Minister deklaruje się też jako zwolennik możliwości przeprowadzenia za zgodą stron rozwodu u notariusza, choć zastrzega, że przed zajęciem się tym tematem należy poczekać na koniec procesu legislacyjnego projektu ustawy, która umożliwia rozwiązywanie małżeństw przez Urzędy Stanu Cywilnego.