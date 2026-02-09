REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Masło coraz droższe. Co napędza podwyżki i kiedy możliwe są spadki cen?

Masło coraz droższe. Co napędza podwyżki i kiedy możliwe są spadki cen?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 lutego 2026, 14:06
Masło coraz droższe. Co napędza podwyżki i kiedy możliwe są spadki cen?
Masło coraz droższe. Co napędza podwyżki i kiedy możliwe są spadki cen?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2025 r. ceny masła wzrosły średnio o 11,5 proc. Głównych przyczyn podwyżek należy upatrywać w polityce sieci handlowych – wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito. W ocenie ekspertów w tym roku możliwe są spadki cen od 3 do 8 proc. w ujęciu rocznym.

Wzrost cen masła w 2025 r.

Konsultantka merytoryczna raportu Julita Pryzmont z Hiper-Com Poland zwróciła uwagę, że wzrost cen detalicznych – 11,5 proc. rok do roku – był wyższy od podwyżek cen surowca czy produktu w hurcie.

REKLAMA

REKLAMA

Sieci handlowe były mniej skłonne do sprzedawania masła w cenach promocyjnych. To dlatego produkt na sklepowych półkach drożał wyraźniej i dłużej, niż by to wynikało z poziomu cen na rynku hurtowym” – wskazała ekspertka.

Eksport i jego wpływ na ceny

Dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito dodał, że wysokości podwyżek cen w sklepach nie tłumaczy też eksport, który w 2025 r. pod względem wolumenu utrzymał się na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku.

„Zatem kluczowe były strategie samych sieci handlowych. Wydatki na ten artykuł nie są duże w odniesieniu do całego koszyka podstawowych produktów, więc sklepom łatwo jest przemycić podwyżki, które klienci zaakceptują” – ocenił.

REKLAMA

Autorzy raportu przewidują, że dzięki m.in. rosnącej podaży mleka ceny masła powinny być stabilne z niewielką tendencją spadkową.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prognozy cen masła w 2026 r.

„W pierwszym półroczu możliwe są spadki średniej ceny rzędu 2-6 proc. rok do roku, a w ujęciu całorocznym – 3-8 proc. pod warunkiem braku szoków podażowych i umiarkowanie mocnego złotego. Spadki szybciej zobaczymy wśród produktów marek własnych oraz w cenach promocyjnych” – stwierdziła Julita Pryzmont.

Jak zauważył drugi z konsultantów raportu, Robert Biegaj z Shopfully Poland, wielu analityków przewiduje, że przy utrzymującej się obecnie wysokiej podaży mleka, m.in. w Unii Europejskiej, na światowych rynkach możliwe są spadki cen masła przekraczające 10 proc. rok do roku. Czy prognozy się sprawdzą, będzie jednak zależało również od tego, jaka część surowca zostanie wykorzystana do produkcji tłuszczu.

Dr Marek Szymański przypomniał z kolei, że ceny masła na światowych rynkach zależą również od innych czynników, jak kursy walut czy zmiany barier celnych.

Jak zauważyli autorzy raportu, już teraz widać w handlu sygnały sprzyjające stabilizacji cen masła. Częściej pojawiają się promocje masła oferowanego pod markami sieci handlowych, przy czym akcje te trwają dłużej.

Czynniki globalne wpływające na ceny

„Pierwsze sygnały z rynku wskazują na stopniową stabilizację cen masła oraz spadki cen hurtowych, co może zapowiadać niższe ceny detaliczne w kolejnych miesiącach. Wzrost aktywności promocyjnej oraz mniejsza dynamika podwyżek cen regularnych sugerują, że rynek wchodzi w fazę równowagi” – podsumował Robert Biegaj.

Dane pochodzą z cyklicznego raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych). Łącznie zestawiono ze sobą 7,5 tys. cen detalicznych masła. Badaniem objęto wszystkie obecne na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash & carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Podwyżka ceny prądu oraz konieczność dopłaty do rachunków (i to za miniony okres), jeżeli nie złoży się tego dokumentu do 30 czerwca 2026 r. Przepisy już obowiązują
Podwyżka ceny prądu oraz konieczność dopłaty do rachunków (i to za miniony okres), jeżeli nie złoży się tego dokumentu do 30 czerwca 2026 r. Przepisy już obowiązują
W 2026 r. lepiej kupić kawalerkę niż duże mieszkanie. Jakie są ceny mieszkań w największych miastach Polski?
W 2026 r. lepiej kupić kawalerkę niż duże mieszkanie. Jakie są ceny mieszkań w największych miastach Polski?
Nawet 30-krotnie wyższy podatek od nieruchomości przy pustych lokalach. Czy podatek od pustostanów obniży ceny? Strategie deweloperów
Nawet 30-krotnie wyższy podatek od nieruchomości przy pustych lokalach. Czy podatek od pustostanów obniży ceny? Strategie deweloperów
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Pokolenie Z już tego nie kupuje: jesteśmy świadkami końca ery influencerów [Raport]
09 lut 2026

Pokolenie Z już tego nie kupuje: nie liczy się dla nich to, co reklamują ludzie znani w social mediach. Zgodnie z przeprowadzonymi na całym świecie badaniami jesteśmy świadkami końca ery influencerów. Jak pokolenie Z podejmuje swoje decyzje zakupowe? Oto wyniki raportu.
Pacjent może chodzić, ale niekoniecznie składać wyjaśnienia organowi podatkowemu. Ważny wyrok NSA
09 lut 2026

Pacjent może chodzić, czyli co dokładnie mu wolno? Choć linia orzecznicza dotycząca tej tematyki jest jednolita i utrwalona, to na tym tle nadal pojawiają się wątpliwości. Błędnej interpretacji dokonują również organy podatkowe.
Będą wizy i zezwolenia na pracę dla obywateli niektórych państw. Czy to ograniczy nielegalną imigrację?
09 lut 2026

Wizy i zezwolenia na pracę staną się koniecznością dla obywateli niektórych państw. W ten sposób rząd chce walczyć z nielegalną migracją oraz podejmowaniem pracy zarobkowej z pominięciem obowiązujących wymogów prawnych.
INFOR i OIRP w Warszawie rozpoczynają współpracę na rzecz informacji i edukacji prawnej
09 lut 2026

W poniedziałek 9 lutego 2026 r. INFOR PL S.A. i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (OIRP w Warszawie) podpisały porozumienie. Strony zadeklarowały nawiązanie współpracy, która ma służyć wzajemnemu wsparciu oraz realizacji wspólnych celów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.

REKLAMA

Co mówić, a czego nie mówić na komisji orzekającej o niepełnosprawności? Lista zdań, które wpływają na decyzję
09 lut 2026

Jedno źle dobrane zdanie na komisji orzekającej o niepełnosprawności może realnie wpłynąć na decyzję, a w konsekwencji na dostęp do świadczeń, ulg i wsparcia. Sformułowania takie jak "jakoś sobie radzę" czy "leki pomagają" bywają interpretowane jako dowód samodzielności. Wyjaśniamy, co mówić, czego unikać i jak opisać swoje ograniczenia, by komisja właściwie zrozumiała Twoją sytuację.
Bezrobocie w styczniu 2026 roku. Przybyło 47 tys. osób. Resort publikuje nowe dane
09 lut 2026

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2026 r. wyniosła 6 proc., o 0,3 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W urzędach pracy zarejestrowanych było 934,8 tys. osób, to o 47 tys. więcej niż w grudniu ub.r..
U lekarzy płacimy coraz częściej i więcej. Tylko niektórzy rozliczą te wydatki w zeznaniu podatkowym. Jakie są zasady?
09 lut 2026

Co z wydatkami na usługi medyczne, które pacjenci ponoszą na rynku usług prywatnych? Kto i które może uwzględnić w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym? Pacjenci muszą płacić coraz więcej, a zapowiadane zmiany nie wchodzą w życie.
Wzrośnie wysokość obowiązkowych wpłat za niezatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
09 lut 2026

W czwartym kwartale 2025 r. wzrosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Konsekwencją wzrostu są wyższe wpłaty na PFRON dla firm zatrudniających powyżej 25 osób. Jaki będzie wzrost comiesięcznych wpłat w okresie od marca do maja 2025 roku?

REKLAMA

ESG: dlaczego połowa polskich firm bagatelizuje nowe przepisy? Pracownicy nie ufają swoim pracodawcom
09 lut 2026

ESG: dlaczego połowa polskich firm bagatelizuje nowe przepisy? Jedynie 46% pracodawców w Polsce i Europie deklaruje, że ich organizacja aktywnie ocenia i raportuje swoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wpływu etycznego na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Pracownicy nie ufają swoim pracodawcom w kwestii podporządkowania się przepisom o zrównoważonym rozwoju.
Ulga dla młodych do 26 lat – zasady, limity i rozliczenie PIT
09 lut 2026

Masz mniej niż 26 lat? Możesz nie płacić podatku od części swoich przychodów. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi dla młodych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA