Strona główna » Twoje pieniądze » Masz zawieszoną firmę na karcie podatkowej? Możesz rozliczyć PIT razem z małżonkiem ale tylko przy spełnieniu tych warunków

Masz zawieszoną firmę na karcie podatkowej? Możesz rozliczyć PIT razem z małżonkiem ale tylko przy spełnieniu tych warunków

27 lutego 2026, 09:14
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność opodatkowaną kartą podatkową i przez cały rok podatkowy nie osiąga z niej żadnych przychodów ani nie ponosi kosztów, może wraz z małżonkiem skorzystać z łącznego opodatkowania dochodów. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 lutego 2026 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.734.2025.3.ŁS). To istotny sygnał dla wszystkich, którzy wahają się, czy formalne utrzymanie zawieszonej firmy pozbawi ich prawa do preferencji podatkowej.

rozwiń >

Stan faktyczny: zawieszona karta podatkowa i nowe małżeństwo

Sprawa dotyczyła podatnika, który od grudnia 2017 r. prowadził jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Z końcem marca 2025 r. działalność została formalnie zawieszona i taki stan zawieszenia ma trwać przez cały rok podatkowy 2026. Podatnik zawarł związek małżeński (30 grudnia 2025 r.) i planuje w 2026 r. uzyskiwać przychody wyłącznie z umowy zlecenia rozliczanej według skali podatkowej. Jego małżonka będzie pracować na etacie.

rozliczenie pit freelancera krok po kroku 2026 zlecenie działalność nierejestrowana gospodarcza

rozliczenie pit freelancera krok po kroku 2026 zlecenie działalność nierejestrowana gospodarcza

Shutterstock

Pytanie, z którym podatnik zwrócił się do organu, sprowadzało się do jednego: czy sam fakt figurowania w rejestrze jako posiadacz zawieszonej działalności opodatkowanej kartą podatkową ,bez żadnych realnych operacji, przychodów ani składek pozbawia go prawa do złożenia wspólnego zeznania podatkowego z małżonką?

Ważne

Karta podatkowa to specyficzna forma opodatkowania w Polsce, która od 2022 roku znajduje się w fazie "wygaszania". Oznacza to, że obecnie nie można już jej wybrać jako nowej formy rozliczania działalności.

Kiedy wspólne rozliczenie jest wykluczone

Zasady łącznego opodatkowania małżonków reguluje art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.). Reguła ogólna przewiduje odrębne opodatkowanie dochodów każdego z małżonków, jednak wspólny wniosek złożony w zeznaniu rocznym pozwala na zsumowanie dochodów obojga i obliczenie podatku od połowy tej sumy. W praktyce obniża to efektywne obciążenie podatkowe, szczególnie gdy dochody małżonków istotnie się różnią.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prawo do tej preferencji wyklucza art. 6 ust. 8 u.p.d.o.f. Zgodnie z tym przepisem wspólne opodatkowanie nie przysługuje, jeżeli chociażby jeden z małżonków stosuje w danym roku podatkowym:

  • przepisy o podatku liniowym (art. 30c u.p.d.o.f.) lub
  • przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem przepisów o najmie prywatnym) — w zakresie osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów, zobowiązań lub uprawnień do zwiększania bądź pomniejszania podstawy opodatkowania albo dokonywania innych doliczeń lub odliczeń.

Karta podatkowa jest jedną z form zryczałtowanego podatku dochodowego, stąd też wątpliwość podatnika była zasadna: skoro formalnie pozostaje on opodatkowany w tej formie, czy nie zachodzi przesłanka wykluczająca z art. 6 ust. 8 u.p.d.o.f.?

Wykładnia organu: liczy się rzeczywistość, nie formalny status

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Kluczowy jest tu związek między brzmieniem przepisu a jego celowościową interpretacją, którą organ przytoczył wprost z uzasadnienia do nowelizacji u.p.d.o.f. z 29 października 2021 r. Ustawodawca, poszerzając w 2021 r. prawo do wspólnego opodatkowania, miał na uwadze osoby, które co prawda figurują jako podatnicy zryczałtowanych form opodatkowania, lecz w praktyce, na przykład z powodu zawieszenia działalności przez cały rok podatkowy, nie osiągają żadnych przychodów, nie ponoszą kosztów, nie mają żadnych zobowiązań ani uprawnień wynikających z tych przepisów. Istotą wyłączenia nie jest sam formalny wybór formy opodatkowania, lecz rzeczywiste korzystanie z jej mechanizmów: ewidencjonowanie przychodów lub kosztów, pomniejszanie podstawy opodatkowania, dokonywanie doliczeń lub odliczeń.

Organ podkreślił, że podatnicy rozliczający się kartą podatkową, co do zasady nie ewidencjonują przychodów ani kosztów i nie operują na podstawie opodatkowania. Jedyne uprawnienie, jakie daje im karta, to możliwość obniżenia podatku o 19 proc. zapłaconej składki zdrowotnej na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W analizowanej sprawie jednak to uprawnienie i tak nie wystąpi przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności nie będzie opłacał składek na ubezpieczenie zdrowotne z jej tytułu.

W konsekwencji organ stwierdził: sam fakt formalnego posiadania zarejestrowanej, lecz zawieszonej działalności opodatkowanej kartą podatkową, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek przychodów, kosztów, zobowiązań i uprawnień z nią związanych, nie powoduje utraty prawa do wspólnego opodatkowania małżonków.

Warunki, które muszą być spełnione łącznie

Interpretacja nie oznacza, że każdy posiadacz zawieszonej karty podatkowej automatycznie zyska prawo do wspólnego rozliczenia. Organ wyraźnie uzależnił swoje stanowisko od spełnienia wszystkich poniższych warunków:

  • działalność gospodarcza jest zawieszona przez cały rok podatkowy i faktycznie nie jest wykonywana,
  • podatnik nie osiąga żadnych przychodów z tej działalności,
  • podatnik nie ponosi żadnych kosztów podatkowych związanych z działalnością,
  • podatnik nie posiada żadnych zobowiązań ani uprawnień do zwiększania lub pomniejszania podstawy opodatkowania albo dokonywania doliczeń lub odliczeń wynikających z przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • do żadnego z małżonków nie mają zastosowania przepisy o podatku liniowym, podatku tonażowym ani ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego.

Jeśli choćby jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony, na przykład podatnik dokona nawet jednej transakcji w ramach zawieszonej działalności albo opłaci składkę zdrowotną z jej tytułu i skorzysta z odliczenia, prawo do wspólnego rozliczenia może zostać zakwestionowane.

Znaczenie interpretacji

Interpretacja indywidualna wiąże tylko organ i wnioskodawcę w jego konkretnej sprawie. Nie jest jednak bez znaczenia dla innych podatników w podobnej sytuacji, wyznacza kierunek wykładni i może stanowić punkt odniesienia w sporach z urzędami skarbowymi. Tym samym przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność opodatkowaną kartą podatkową i planują wspólne rozliczenie z małżonkiem, powinni zadbać o właściwą dokumentację: potwierdzenie zawieszenia działalności, brak rozliczeń składkowych i podatkowych w ramach karty oraz oświadczenia o braku przychodów i kosztów z tej działalności.

Warto również pamiętać, że wspólne zeznanie składa się za rok, w którym małżeństwo trwało, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f, co najmniej od dnia jego zawarcia do ostatniego dnia roku podatkowego. W opisanym przypadku małżeństwo zostało zawarte 30 grudnia 2025 r., zatem za rok 2026, przy spełnieniu opisanych warunków, będą uprawnieni do pełnego łącznego opodatkowania.

Podstawa prawna
  • art. 6 ust. 2 i 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.)
  • art. 34 ust. 3 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 843 ze zm.)

Powołana interpretacja:

  • Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 24 lutego 2026 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.734.2025.3.ŁS

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

