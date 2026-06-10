REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Świadczenie wspierające 2026 [tabela punktów i kwot]. 70 punktów w decyzji WZON da 792 zł co miesiąc. Kiedy złożyć wniosek do ZUS i jak to zrobić?

Świadczenie wspierające 2026 [tabela punktów i kwot]. 70 punktów w decyzji WZON da 792 zł co miesiąc. Kiedy złożyć wniosek do ZUS i jak to zrobić?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 czerwca 2026, 09:28
oprac. Paweł Huczko
Świadczenie wspierające 2026: jaka kwota, wystarczy 70 punktów w decyzji WZON. Kiedy złożyć wniosek do ZUS i jak to zrobić?
Świadczenie wspierające 2026: jaka kwota, wystarczy 70 punktów w decyzji WZON. Kiedy złożyć wniosek do ZUS i jak to zrobić?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby niepełnosprawne, które w decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności otrzymały co najmniej 70 punktów, mogą składać wnioski o świadczenie wspierające. Zasada jest taka: jeśli wniosek złożyły w styczniu, świadczenie przysługuje od stycznia 2026 r. Natomiast gdy wniosek został złożony dopiero w lutym, wypłata rozpoczęła się od lutego, a świadczenie za styczeń przepadło - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Kto ma prawo do świadczenia wspierającego. Ile punktów trzeba uzyskać?

Świadczenie wspierające przysługuje osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce oraz posiadają decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) z oceną potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów. Liczba punktów określa, od kiedy można starać się o to świadczenie.
Świadczenie wspierające jest wdrażane w trzech etapach. Harmonogram wypłat uzależniono od liczby punktów przyznanych w decyzji WZON. Od 2024 roku mogą je otrzymać osoby, które uzyskały 87–100 punktów, a także osoby z co najmniej 70 punktami, jeśli ich opiekun pobierał ze strony gminy świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.
Osoby z wynikiem co najmniej 78 punktów mogły składać wnioski od 2025 roku.

Pozostałe osoby z minimum 70 punktów mogły złożyć wniosek już od grudnia 2025 r., natomiast prawo do świadczenia miały od 2026 roku.

Przy czym ten terminarz ten nie dotyczy osób z niepełnosprawnością, których opiekunowie pobierali świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z organu gminy w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później. Osoby te mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego już w 2024 r., pod warunkiem, że w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia uzyskały co najmniej 70 punktów - wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Trzeba złożyć wniosek do ZUS o świadczenie wspierające ale najpierw wniosek do WZON

Aby uzyskać świadczenie wspierające, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wniosek do ZUS-u o przyznanie świadczenia można złożyć dopiero po uprawomocnieniu się decyzji WZON-u. Decyzja ta staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia doręczenia, o ile nie zostanie złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku złożenia takiego wniosku, WZON, po jego rozpatrzeniu, wyda decyzję, która stanie się ostateczna w dniu jej wydania

Wniosek o świadczenie wspierające składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE/eZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Można to zrobić samodzielnie albo skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników ZUS, którzy pomogą wypełnić formularz - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Podczas wizyty w ZUS należy podać numer decyzji WZON z ustaloną liczbą punktów potrzeby wsparcia (najlepiej mieć ją przy sobie), numer konta bankowego do wypłaty świadczenia oraz adres e-mail. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie ma własnego konta, może wskazać rachunek zaufanej osoby, np. dziecka lub opiekuna. Niezbędny będzie także dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub e-Dowód z aplikacji mObywatel – dodaje rzeczniczka.

Osoba z niepełnosprawnością może też upoważnić inną osobę do złożenia wniosku w jej imieniu. W tym celu można użyć formularza ZUS PEL. Pełnomocnik składa wniosek ze swojego profilu PUE/eZUS, przez Emp@tię albo swoje konto bankowe.

Termin na złożenie wniosku do ZUS

Osoby, które otrzymały ostateczną decyzję WZON potwierdzającą potrzebę wsparcia, mają 3 miesiące na złożenie wniosku do ZUS-u o ustalenie prawa do świadczenia. Jeśli zrobią to w tym terminie, ZUS przyzna świadczenie z wyrównaniem, od dnia, w którym WZON ustalił liczbę punktów, albo od daty wskazanej przez osobę składającą wniosek. W przypadku późniejszego złożenia wniosku, świadczenie wypłacane jest od miesiąca złożenia formularza.

Natomiast jeśli 3-miesięczny termin już minął, a prawo do świadczenia przysługuje od 1 stycznia 2026 r., warto złożyć wniosek jak najszybciej – najpóźniej do końca stycznia. W przeciwnym razie, gdy wniosek wpłynie dopiero w lutym, wypłata rozpocznie się od lutego, a pieniądze za styczeń przepadną.

REKLAMA

Minimalne i maksymalne kwoty świadczenia wspierającego od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r.

Wysokość świadczenia wspierającego wynosi od 40% do 220% renty socjalnej, czyli w okresie od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. od 752 zł do 4134 zł miesięcznie, w zależności od ustalonego przez WZON poziomu potrzeby wsparcia. Kwoty te podlegają corocznej waloryzacji wraz ze zmianą wysokości renty socjalnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Poziom potrzeby wsparcia- punktacja

Wysokość procentowa renty socjalnej

Kwota świadczenia wspierającego od 1 marca 2025 r. do 28.02.2026 r.

70-74

40% renty socjalnej

752,- zł

75-79

60% renty socjalnej

1128,- zł

80-84

80% renty socjalnej

1504,- zł

85-89

120% renty socjalnej

2255,- zł

90-94

180% renty socjalnej

3383,- zł

95-100

220% renty socjalnej

4134,00 zł

Minimalne i maksymalne kwoty świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r.

Jak już wspomniano, wysokość świadczenia wspierającego wynosi od 40% do 220% renty socjalnej, czyli obecnie od 792 zł do 4353 zł miesięcznie, w zależności od ustalonego przez WZON poziomu potrzeby wsparcia. Kwoty te podlegają corocznej waloryzacji wraz ze zmianą wysokości renty socjalnej.

Poziom potrzeby wsparcia- punktacja

Wysokość procentowa renty socjalnej

Kwota świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. do 28.02.2027 r.

70-74

40% renty socjalnej

792,- zł

75-79

60% renty socjalnej

1188,- zł

80-84

80% renty socjalnej

1583,- zł

85-89

120% renty socjalnej

2375,- zł

90-94

180% renty socjalnej

3562,- zł

95-100

220% renty socjalnej

4353,00 zł

ZUS wypłaci przyznane świadczenie wspierające wyłącznie na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego w Polsce. Świadczenie wspierające przysługuje niezależnie od innych świadczeń z ZUS-u, do których osoba z niepełnosprawnością ma prawo, takich jak renta socjalna czy 500 plus dla osób niesamodzielnych.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim
Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Czy można dzień wcześniej złożyć wniosek o wolne z powodu siły wyższej?
10 cze 2026

Czy lepiej w ostatniej chwili postawić pracodawcę przed faktem dokonanym, czy uprzedzić z wyprzedzeniem o nieobecności i dać szansę na przygotowanie się? Zdrowy rozsądek i brzmienie przepisów nie pozostają w tym zakresie w zgodzie.
Najniższa krajowa w 2027 r. - 5200 zł czy 4950 zł brutto? Rząd uchwalił oficjalną propozycję - związki zawodowe chcą więcej
09 cze 2026

W dniu 9 czerwca 2026 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. płacy minimalnej lub najniższej krajowej) oraz minimalnej stawki godzinowej w 2027 r., przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ostateczną wysokość tych minimalnych kwot na przyszły rok rząd określi w rozporządzeniu, które musi być wydane do 15 września.

Stałe czy zmienne oprocentowanie kredytu hipotecznego? Jakie stawki w 2026 roku?
09 cze 2026

Rynek kredytów hipotecznych znalazł się w momencie, w którym wybór pomiędzy oprocentowaniem stałym a zmiennym przestaje być oczywistą decyzją finansową. Kredytobiorcy coraz częściej nie są w stanie jednoznacznie ocenić, która opcja będzie korzystniejsza w średnim i długim terminie, a decyzje podejmują w warunkach rosnącej niepewności co do dalszej ścieżki stóp procentowych.
Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na zastępstwo to dla pracodawców pole do nadużyć. A zasady są proste
09 cze 2026

Pracownik zatrudniony na zastępstwo to taki sam pracownik, jak każdy inny zatrudniony na czas określony czy nieokreślony. Przysługują mu takie same prawa jak pozostałym pracownikom, ale pracodawcy kierując się zasadą tymczasowości tej współpracy, wydają się o tym zapominać.

REKLAMA

Równowaga płci (gender balance) w zarządach spółek - co najmniej 33% płci niedostatecznie reprezentowanej. Rząd przyjął projekt ustawy
09 cze 2026

W dniu 9 czerwca 2206 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który ma na celu poprawę równowagi płci w organach spółek publicznych z siedzibą w Polsce, a także ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Projekt wdraża do polskiego prawa unijne przepisy dotyczące równowagi płci w organach spółek giełdowych. Celem zmian jest zwiększenie udziału kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych największych firm notowanych na giełdzie poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad wyboru członków zarządów i rad nadzorczych. Rozwiązania te mają wspierać równość szans oraz podnosić jakość zarządzania spółkami.
Polska poniżej średniej unijnej. Najnowsze dane o bezrobociu
09 cze 2026

Szacowana stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9 proc. i była o 0,1 pkt. proc. niższa niż w kwietniu – poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W urzędach pracy w maju zarejestrowanych było 917,2 tys. bezrobotnych – o 17,1 tys. mniej niż w poprzednim miesiącu.
800 plus czy 400 plus? Do 30 czerwca należy złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze
09 cze 2026

Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Aby nie stracić pieniędzy warto dopilnować tego terminu - świadczenie wpłynie na konto do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec. W części przypadków ZUS wypłaci tylko po 400 zł na dziecko.
Ceny paliwa w środę 10 czerwca. Droższe benzyna i diesel na stacjach benzynowych
10 cze 2026

Podajemy ceny benzyny i oleju napędowego obowiązujące w środę. Minister energii w najnowszym obwieszczeniu określił maksymalne ceny detaliczne paliwa na dzień 10 czerwca. Niestety, paliwa zdrożały.

REKLAMA

Ponad 3 tys. zł więcej niż dekadę temu. Oto jak rosła najniższa krajowa
09 cze 2026

Rząd we wtorek ma przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2027 r. W ciągu 10 lat pensja minimalna wzrosła o 3056 zł, największa podwyżka była w 2024 r., kiedy to świadczenie wzrosło w sumie o 700 zł. Ostatnia dekada to także wzrost kosztów życia, głównie z powodu inflacji.
Ile pracują Polacy? W UE wyprzedza nas tylko kilka krajów
09 cze 2026

W 2025 r. polscy pracownicy przepracowywali średnio 38 godzin w tygodniu, co dało 5. najwyższy wynik w Unii Europejskiej - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pracują w ciągu tygodnia dłużej niż pracownicy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA