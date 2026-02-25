Podatek od pożyczki od osoby niespokrewnionej: konkretny termin, konkretna stawka i groźna sankcja

Nieoprocentowana pożyczka od osoby niespokrewnionej jest dla celów PIT zdarzeniem neutralnym podatkowo. Pożyczkobiorca nie wykazuje żadnego dochodu i nie składa żadnego zeznania z tego tytułu. Jednak ta sama transakcja oznacza bezwzględny obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w ciągu zaledwie 14 dni od podpisania umowy. Niedotrzymanie tego terminu może skończyć się stawką sankcyjną czterdziestokrotnie wyższą od standardowej.

rozwiń >

Zwrot kapitału jako klucz do braku przychodu w PIT

Punktem wyjścia dla każdej analizy podatkowej umowy pożyczki jest jej cywilnoprawna natura. Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą kwotę. Ta pozornie prosta regulacja ma fundamentalne znaczenie fiskalne: skoro pożyczkobiorca musi oddać otrzymany kapitał, nie dochodzi u niego do trwałego, definitywnego wzbogacenia. A przychód w rozumieniu ustawy o PIT musi właśnie cechować się trwałością jako przysporzenie majątkowe o charakterze definitywnym i bezpowrotnym. Kwota główna pożyczki, nawet bardzo wysoka, nie spełnia tego kryterium.

REKLAMA

REKLAMA

PCC, PIT a pożyczka PCC, PIT a pożyczka AI - GP Chat

Drugi element analizy dotyczy zagadnienia tzw. nieodpłatnych świadczeń. Skoro pożyczka jest nieoprocentowana, pożyczkobiorca oszczędza na odsetkach, które musiałby zapłacić bankowi lub innemu podmiotowi komercyjnemu. Czy zaoszczędzone odsetki stanowią przychód? Przez lata była to kwestia sporna. Dziś jednak linia interpretacyjna organów podatkowych jest spójna i jednoznacznie korzystna dla podatników działających w sferze prywatnej, tj. poza prowadzoną działalnością gospodarczą.

Co mówi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

W interpretacji indywidualnej z 29 marca 2023 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.105.2023.1.KC) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął, że nieoprocentowana pożyczka udzielona przez osobę niespokrewnioną osobie fizycznej, niemająca związku z działalnością gospodarczą, nie powoduje po stronie pożyczkobiorcy powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Analogiczne stanowisko zajął organ w interpretacji z 2 września 2022 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.722.2022.1.KF) i w interpretacji z 22 sierpnia 2024 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.504.2024.1.KP) dotyczącej długoterminowej pożyczki spłacanej w transzach. Logika organów jest prosta: skoro strony skorzystały z przysługującej im swobody umów i postanowiły, że pożyczka będzie nieodpłatna, pożyczkobiorca nie otrzymuje żadnego dodatkowego świadczenia. Otrzymuje jedynie czasowe władanie cudzym kapitałem, który i tak musi zwrócić.

Krajowa Informacja Skarbowa logo Krajowa Informacja Skarbowa logo Ministerstwo Finansów

Wyjątek od tej korzystnej reguły istnieje i warto go zapamiętać. W relacjach profesjonalnych, gdy pożyczka jest związana z działalnością gospodarczą lub ze stosunkiem pracy, brak oprocentowania może być kwalifikowany jako przychód do opodatkowania, gdyż w obrocie rynkowym kapitał ma zawsze swoją cenę. W sferze prywatnej między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności zasada jest odwrotna.

REKLAMA

PCC: realne obowiązki w 14 dni

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Umowa pożyczki pieniędzy jest wprost wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PCC jako czynność podlegająca opodatkowaniu. W przypadku pożyczki od osoby niespokrewnionej obowiązek podatkowy spoczywa wyłącznie na pożyczkobiorcy. Podstawą opodatkowania jest kwota pożyczki, a stawka wynosi 0,5 proc. od 1 lipca 2019 r..

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ustawodawca narzucił jednak bardzo krótki termin: pożyczkobiorca ma jedynie 14 dni od daty zawarcia umowy na złożenie deklaracji PCC-3 i wpłacenie podatku. Termin liczy się w dniach kalendarzowych, a nie roboczych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a więc z reguły w momencie podpisania umowy — niezależnie od daty faktycznego przelewu środków na konto pożyczkobiorcy.

Zwolnienia, których tu nie ma

W polskim systemie PCC przewidziano szerokie zwolnienia dla pożyczek rodzinnych. Osoby z tzw. zerowej grupy podatkowej (małżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo) mogą pożyczać sobie pieniądze bez żadnego podatku, pod warunkiem złożenia zgłoszenia i udokumentowania wpływu środków na rachunek bankowy. Jednak w relacjach z osobami niespokrewnionymi katalog zwolnień jest bardzo wąski. Zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. d ustawy o PCC, zwolnieniu podlega jedynie pożyczka nieprzekraczająca 1 tys. zł(dla pojedynczej umowy).

Pułapka sankcji: 0,5 proc. kontra 20 proc.

Najbardziej dotkliwą konsekwencją niedopełnienia obowiązków w PCC nie są odsetki za zwłokę, lecz stawka sankcyjna określona w art. 7 ust. 5 ustawy o PCC. Wynosi ona 20 proc. i ma zastosowanie, gdy podatnik powołuje się na umowę pożyczki przed organem podatkowym, a należny podatek nie został wcześniej zapłacony.

Scenariusz jest typowy: podatnik kupuje nieruchomość lub dokonuje innej kosztownej transakcji. Urząd skarbowy wszczyna kontrolę i wzywa do wyjaśnienia źródeł finansowania. Podatnik okazuje umowę pożyczki od znajomego. Jeśli urząd stwierdza, że od tej pożyczki nie odprowadzono 0,5 proc. PCC w terminie 14 dni, automatycznie nalicza podatek według stawki 20 proc.

Przykład Dla pożyczki w wysokości 400 tys. zł różnica między standardowym a sankcyjnym podatkiem wynosi: • standardowy podatek (0,5 proc.): 2 000 zł, • podatek sankcyjny (20 proc.): 80 000 zł.

Celem mechanizmu sankcyjnego jest zniechęcanie do antydatowania umów pożyczek w momencie wykrycia wydatków niemających pokrycia w ujawnionych dochodach. Dlatego tak istotne jest, aby pożyczkobiorca dopełnił formalności niezwłocznie — nie czekając na ewentualne zainteresowanie ze strony fiskusa.

Dokumentacja, która chroni

Dla pełnego bezpieczeństwa podatkowego liczy się nie tylko terminowa zapłata PCC, ale i właściwa dokumentacja całej transakcji. Kodeks cywilny wymaga formy dokumentowej (np. pisemnej) dla pożyczek powyżej 1 tys. zł. Przelew bankowy potwierdzający wpływ środków na konto pożyczkobiorcy jest przy tym najsilniejszym dowodem realności transakcji, jego brak może sugerować organom podatkowym, że umowa jest fikcją. Pożyczkobiorca powinien ponadto zachować urzędowe potwierdzenie odbioru deklaracji PCC-3 złożonej elektronicznie oraz dowód przelewu podatku.

Umowy cywilnoprawne Umowy cywilnoprawne Materiały prasowe

Warto też pamiętać o potencjalnym zainteresowaniu fiskusa pożyczkodawcą. Organ ma prawo sprawdzić, czy osoba niespokrewniona, która pożyczyła znaczną kwotę, posiadała legalne zasoby na taki gest. Jeśli pożyczkodawca nie będzie w stanie udokumentować źródeł tych środków, może to uruchomić postępowanie w zakresie przychodów z nieujawnionych źródeł. już po jego stronie.

Najważniejsza praktyczna wskazówka

Nieoprocentowana pożyczka od osoby niespokrewnionej jest instrumentem całkowicie dopuszczalnym i po opłaceniu 0,5 proc. PCC w pełni bezpiecznym podatkowo. Pożyczkobiorca nie wykazuje jej w żadnym zeznaniu PIT, nie musi martwić się o hipotetyczne odsetki od zaoszczędzonego oprocentowania. Jedynym, ale absolutnie nieprzekraczalnym wymogiem jest złożenie deklaracji PCC-3 i wpłata należnego podatku w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Ta jedna formalność oddziela spokój od 40-krotnie wyższej sankcji.

Podstawa prawna • art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.); • art. 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 191 ze zm.).

Powołane interpretacje podatkowe

Interpretacje indywidulane Dyrektor KIS z 22 sierpnia 2024 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.504.2024.1.KP; z 29 marca 2023 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.105.2023.1.KC; z 2 września 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.722.2022.1.KF.