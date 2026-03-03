Samochód w uldze rehabilitacyjnej: praktyczny przewodnik.

Ulga rehabilitacyjna to jeden z najczęściej stosowanych instrumentów odliczeń w rocznych zeznaniach PIT. Jedną z kategorii wydatków budzącą najwięcej wątpliwości są koszty związane z używaniem samochodu. Skorzystanie z odliczenia przez osobę niepełnosprawna lub opiekuna takiej osoby zależy od spełnienia konkretnych warunków ustawowych, a ich niedopełnienie może pozbawić podatnika prawa do ulgi.

Forma opodatkowania a prawo do ulgi

Wybór formy opodatkowania przesądza o tym, czy podatnik w ogóle może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Osoby rozliczające się według skali podatkowej (12 i 32 proc.) odliczają ulgę od dochodu na formularzu PIT-37 lub PIT-36 z załącznikiem PIT/O. Podatnicy na ryczałcie ewidencjonowanym (PIT-28) odliczają ją od przychodu. Natomiast przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym (19 proc.) są z ulgi rehabilitacyjnej całkowicie wyłączeni.

Dodatkowe ograniczenie dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą. Wydatki zaliczone do kosztów podatkowych firmy nie mogą być jednocześnie rozliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Możliwe jest natomiast wyodrębnienie przejazdów służbowych (koszty firmy) od przejazdów prywatnych związanych z niepełnosprawnością (ulga), o ile podatnik jest w stanie precyzyjnie wykazać to rozróżnienie.

Samochód osobowy w uldze – czy tylko własny?

Nie każdy wydatek związany z samochodem w kontekście osoby niepełnosprawnej uprawnia do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Przepis art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT przyznaje prawo do odliczenia wyłącznie wydatkom związanym z używaniem samochodu osobowego. A to oznacza, że pojazdy ciężarowe, motorowery i motocykle są zatem wykluczone.

Ważne Samochód musi stanowić własność lub współwłasność osoby odliczającej ulgę. Umowa najmu, użyczenia, leasing, ani udostępnienie samochodu służbowego przez pracodawcę, nie daje podstawy do skorzystania z odliczenia. Przepisy nie wymagają natomiast, by osoba niepełnosprawna posiadała prawo jazdy i użytkowała pojazd jako kierowca.

Wątpliwości pojawiają się w sytuacji, gdy samochód nabyty w trakcie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej figuruje w dokumentach wyłącznie na imię i nazwisko współmałżonka niebędącego osobą niepełnosprawną. Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego majątek nabyty w czasie trwania wspólności należy do obojga małżonków. Niezależnie od tego, czyje dane widnieją w umowie zakupu i dowodzie rejestracyjnym. Małżonek legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności zachowuje zatem pełne prawo do odliczenia wydatków samochodowych.

Udokumentowanie wydatków

Ustawa o PIT nie zawiera zamkniętego katalogu wydatków mieszczących się w pojęciu używania samochodu. Zakres ten jest szeroki. Do limitu ulgi rehabilitacyjnej odliczymy koszty paliwa i przejazdów, przeglądy techniczne, naprawy, zakup części, składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC, a także dobrowolne ubezpieczenia AC i NNW. Wszystko to potwierdzają interpretacje podatkowe.

Przepisy nie nakładają na podatnika obowiązku gromadzenia paragonów i faktur za te wydatki w celu wykazania ich wysokości w zeznaniu rocznym. Odliczenie ma charakter ryczałtowy pod względem dokumentacyjnym podatnik nie musi przedstawiać dowodów kwotowych. Jednak na żądanie organu podatkowego zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów niezbędnych do ustalenia samego prawa do ulgi: orzeczenia o niepełnosprawności oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu. W praktyce dowodem może być również oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

W przypadku wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego nie jest natomiast wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. W kontekście przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dowodami tymi będą np. orzeczenie o niepełnosprawności oraz dowód rejestracyjny samochodu. Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 28 kwietnia 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.129.2023.3.MK. i z 30 grudnia 2025 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1034.2025.2.AC

Limit odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Maksymalna kwota odliczenia z tytułu używania samochodu osobowego wynosi 2 280 zł rocznie i obowiązuje bez zmian w latach 2024, 2025 i 2026. Nie jest to jednak automatyczny ryczałt przysługujący każdej osobie uprawnionej. Wysokość odliczenia powinna odpowiadać faktycznie poniesionym wydatkom. Jeśli podatnik nie jest w stanie wykazać, że rzeczywiście poniósł koszty samochodowe, nie może dokonać odliczenia nawet w symbolicznej kwocie. Przy tym posiadanie przez osobę niepełnosprawną prawa własności lub współwłasności kilku samochodów osobowych nie zwiększa przysługującego limitu. Odliczenie stosuje się do podatnika: bez względu na liczbę użytkowanych pojazdów w górnym pułapie 2 280 zł łącznie. Ustawodawca nie przewiduje proporcjonalnego rozliczenia limitu w zależności od okresu używania samochodu. Podatnik, który poniósł wydatki w kwocie równej lub wyższej niż 2 280 zł nawet w ciągu kilku miesięcy roku, może odliczyć pełny limit. Jeśli wydatki były niższe, odliczenie odpowiada ich rzeczywistej wartości.

Określona w ustawie kwota 2 280 zł jest maksymalną kwotą, która może być odliczona za dany rok podatkowy tytułem poniesienia wydatków na używanie samochodu i to niezależnie od tego, czy osoba niepełnosprawna posiadała przez cały rok orzeczenie o niepełnosprawności i była właścicielem samochodu osobowego przez cały rok, czy też uzyskała to orzeczenie lub nabyła własność/współwłasność samochodu w trakcie roku podatkowego. Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 12 sierpnia 2025 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.336.2025.2.MD i z 8 kwietnia 2025 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.13.2025.2.JK3

Gdy oboje rodzice utrzymują niepełnosprawne dziecko, każde z nich dysponuje własnym, odrębnym limitem 2 280 zł. W rozliczeniu za 2025 r. limit dochodów dziecka, po przekroczeniu którego rodzic traci prawo do ulgi, wynosi 22 546,92 zł (dwunastokrotność renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego). Gdy podatnik utrzymuje więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko, limit ulgi nie ulega zwielokrotnieniu. Przysługuje mu jeden pułap 2 280 zł, niezależnie od liczby podopiecznych.

Kumulacja limitów — typowe scenariusze rodzinne

System podatkowy dopuszcza w określonych sytuacjach zwielokrotnienie kwoty odliczenia w obrębie jednego gospodarstwa domowego. Każda osoba niepełnosprawna posiadająca własny dochód oraz każdy opiekun dysponują własnym pułapem 2 280 zł, oczywiście pod warunkiem, że spełniony jest wymóg własności pojazdu.

Scenariusz rodzinny Liczba limitów Maksymalne odliczenie łączne Osoba niepełnosprawna (singiel) 1 2 280 zł Małżeństwo — oboje niepełnosprawni 2 4 560 zł Rodzice - jedno niepełnosprawne dziecko 2 (po jednym na rodzica) 4 560 zł Jeden rodzic - dwoje niepełnosprawnych dzieci 2 4 56 2 4 560 zł Osoba niepełnosprawna utrzymująca niepełnosprawnego małżonka 1 2 280 zł

Przystosowanie pojazdu - odliczenie bez limitu kwotowego

Odrębną kategorię stanowią wydatki na przystosowanie samochodu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (art. 26 ust. 7a pkt 2 ustawy o pdof). W tym przypadku ustawodawca nie ustalił górnej granicy odliczenia: podatnik może odliczyć pełną kwotę faktycznie poniesionych kosztów. Muszą one jednak być ściśle powiązane ze specyfiką schorzenia i udokumentowane fakturami wystawionymi imiennie na podatnika. Odliczeniu podlega wyłącznie wkład własny - wydatki pokryte ze środków publicznych, np. z PFRON lub NFZ, nie podlegają odliczeniu.

Do kosztów adaptacyjnych zalicza się modyfikację układu sterowania (ręczny gaz i hamulec, gałki na kierownicy), instalację systemów wspomagających wsiadanie i wysiadanie (obrotowe fotele, windy, podjazdy dla wózków). Zmiany w samochodzie może obejmować przystosowanie przestrzeni bagażowej do transportu sprzętu rehabilitacyjnego i montaż specjalistycznych pasów bezpieczeństwa.

Rok 2026: limit dochodowy wzrośnie, ryczałt pozostaje bez zmian

Rok 2026 nie przyniesie zmian w kwocie ryczałtowego odliczenia na samochód - 2 280 zł pozostaje górnym pułapem, mimo że można mówić o konieczności urealnienia tej kwoty w związku z rosnącymi kosztami eksploatacji pojazdów. Zmieni się natomiast limit dochodowy osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu opiekuna. Od 1 marca 2026 r. renta socjalna wynosi 1 978,49 zł brutto. Jeżeli ta kwota pozostanie bez zmian także w grudniu 2026 r., limit dochodowy dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu za 2026 r. wyniesie 23 741,88 zł.

Jak prawidłowo rozliczyć ulgę — krok po kroku

Sprawdź tytuł prawny do pojazdu - upewnij się, że figurujesz jako właściciel lub współwłaściciel samochodu osobowego, albo że pojazd wchodzi w skład majątku wspólnego małżeńskiego. Zweryfikuj dochody podopiecznego - jeśli rozliczasz ulgę jako opiekun, dochody osoby niepełnosprawnej nie mogą przekroczyć ustawowego limitu (w 2025 r. to 22 546,92 zł). Ustal faktycznie poniesione wydatki - nawet przy braku obowiązku gromadzenia paragonów odliczenie musi odzwierciedlać rzeczywiście poniesione koszty. Zachowaj dokumenty tożsamości ulgi - orzeczenie o niepełnosprawności i dowód rejestracyjny pojazdu to podstawowe dokumenty weryfikowane przez organy podatkowe. Wypełnij załącznik PIT/O - odliczenie z tytułu używania samochodu wykazuje się w odpowiedniej rubryce załącznika PIT/O, dołączonego do zeznania PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Podstawa prawna art. 26 ust. 7a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163, ze zm.)

