Emeryci i renciści a roczny PIT. KAS przypomina: Kiedy nie składać zeznania, a kiedy jest to konieczne!

Emeryci i renciści a roczny PIT. KAS przypomina: Kiedy nie składać zeznania, a kiedy jest to konieczne!

01 marca 2026, 08:47
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przypomniała w tym tygodniu zasady, na jakich seniorzy muszą, ale też kiedy nie muszą, rozliczać się z fiskusem za rok poprzedni. Powodem ku temyu stało się, to że do końca lutego emeryci i renciści powinni otrzymać od organów rentowych roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A lub informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego na formularzu PIT-11A. Kluczowa różnica tkwi właśnie w rodzaju otrzymanego formularza.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz inne organy rentowe wystawiają co roku swoim świadczeniobiorcom dokumenty będące punktem wyjścia do ewentualnego rozliczenia z urzędem skarbowym. W zależności od rodzaju świadczenia i okresu jego pobierania dokument ten przybywa w jednej z dwóch postaci: PIT-40A albo PIT-11A. Choć oba formularze dotyczą tego samego okresu podatkowego, ich konsekwencje dla emeryta lub rencisty są zupełnie różne. Ten podział ma znaczenie praktyczne. Determinuje, czy senior musi samodzielnie składać roczne zeznanie podatkowe, czy też może spokojnie czekać na automatyczne rozliczenie?

ZUS

ZUS

Shutterstock

1. PIT-40A - podatek już rozliczony

Formularz PIT-40A jest rocznym obliczeniem podatku dokonanym przez sam organ rentowy. Organ przesyła go do urzędu skarbowego do końca stycznia, a do emeryta lub rencisty - do końca lutego. Otrzymanie wyłącznie jednego PIT-40A oznacza, że podatek za miniony rok podatkowy jest już całkowicie rozliczony i senior co do zasady nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań. Zeznanie PIT-37 nie jest w takiej sytuacji potrzebne.

rozliczenie pit ulgi podatkowe

rozliczenie pit ulgi podatkowe

Media

Dotyczy to jednak wyłącznie osób, które spełniają łącznie kilka warunków: uzyskały dochody tylko od jednego organu rentowego, nie rozliczają się wspólnie z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko, nie korzystają z żadnych ulg i odliczeń podatkowych oraz nie prowadzą działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową - nawet jeśli działalność ta jest zawieszona. Jeżeli z PIT-40A wynika kwota do dopłaty, organ rentowy pobierze ją ze świadczenia wypłacanego w marcu lub w kwietniu - również bez konieczności samodzielnego działania podatnika.

Kiedy pomimo PIT-40A konieczne jest złożenie zeznania PIT-37?

Zeznanie PIT-37 należy złożyć, jeżeli podatnik, który otrzymał PIT-40A:

  • chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem,
  • chce rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • chce skorzystać z ulg i odliczeń (ulga prorodzinna, rehabilitacyjna, termomodernizacyjna, IKZE, darowizny),
  • chce przekazać 1,5 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego (OPP) — inną niż wskazana w poprzednim roku.

W takich przypadkach PIT-40A pełni rolę dokumentu źródłowego do sporządzenia zeznania PIT-37 — nie zastępuje go. Korzystanie z ulg i odliczeń jest prawem podatnika, a nie obowiązkiem. Jednak by z nich skorzystać, konieczne jest samodzielne złożenie zeznania.

2. PIT-11A — konieczne aktywne działanie

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja emeryta lub rencisty, który otrzymał formularz PIT-11A. Jest to informacja o dochodach, a nie gotowe rozliczenie. Organ rentowy przesyła ją do urzędu skarbowego do końca stycznia i do świadczeniobiorcy do końca lutego. Na jej podstawie urząd skarbowy przygotowuje wstępne zeznanie PIT-37, dostępne w usłudze Twój e-PIT. Z tego rozliczenia z reguły wynika nadpłata podatku.

Podatnik, który otrzymał PIT-11A, ma do wyboru trzy ścieżki.

1. Bezczynność: jeżeli nie zrobi nic, urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje przygotowane zeznanie po upływie terminu na składanie deklaracji, czyli po 30 kwietnia.

2. Korekta: podatnik może zalogować się do usługi Twój e-PIT i zmodyfikować przygotowany przez urząd formularz PIT-37, dopisując np. odliczenia.

3. Samodzielne złożenie zeznania: jest konieczne w tych samych przypadkach, co przy PIT-40A - wspólne rozliczenie z małżonkiem, ulgi, zmiana wskazanej OPP.

pit, pit-37

ShutterStock

Warto pamiętać, że dokumenty potwierdzające prawo do ulg należy przechowywać przez pięć pełnych lat, licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie. Do urzędu skarbowego dostarcza się je dopiero na wezwanie — w toku ewentualnych czynności sprawdzających.

3. Twój e-PIT i terminy — co warto wiedzieć

Usługa Twój e-PIT dostępna jest przez serwis e-Urząd Skarbowy pod adresem podatki.gov.pl. Można się do niej zalogować za pomocą Profilu Zaufanego, aplikacji mObywatel, e-dowodu lub poprzez bankowość elektroniczną, a także przy użyciu danych podatkowych: numeru PESEL lub NIP, daty urodzenia i kwot z poprzednich rozliczeń.

Twój e-PIT 2025

Twój e-PIT 2025

Ministerstwo Finansów

Termin złożenia rocznego zeznania podatkowego za rok poprzedni upływa 30 kwietnia. Nadpłata podatku zwracana jest do 45 dni od złożenia zeznania elektronicznie lub od daty jego automatycznej akceptacji w usłudze Twój e-PIT. W przypadku zeznań papierowych termin ten wynosi trzy miesiące. By otrzymać zwrot szybko i bezpiecznie, warto upewnić się, że rachunek bankowy jest zgłoszony do urzędu skarbowego — można to zrobić bezpośrednio w składanym zeznaniu, w usłudze Twój e-PIT lub na formularzu ZAP-3.

Gdzie szukać pomocy?

W przypadku wątpliwości można skontaktować się z Krajową Administracją Skarbową (KAS) telefonicznie: pod numer 22 330 03 30 (telefony komórkowe) lub 801 055 055 (stacjonarne) w poniedziałek w godzinach 8:00–18:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00–15:00. Dostępna jest również usługa czat z konsultantem (pn.–pt. 8:00–16:00) oraz całodobowy czatbot Kaspro (www.podatki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami/czat-z-konsultantem/). Wizytę w urzędzie skarbowym można zarezerwować online pod adresem wizyta.podatki.gov.pl lub telefonicznie.

Źródło: komunikat KAS z 26 lutego 2026 r. "KAS przypomina: Zasady rocznego rozliczenia PIT emerytów i rencistów, którzy otrzymali od organu rentowego PIT-40A albo PIT-11A" - opubl. podatki.gov.pl

Źródło: INFOR
Infor.pl
