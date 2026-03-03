REKLAMA

Pracujesz na emeryturze? Uważaj na podatkową pułapkę!

Pracujesz na emeryturze? Uważaj na podatkową pułapkę!

03 marca 2026, 07:37
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Ulga dla pracujących seniorów nie obejmuje każdej formy aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego. W szczególności nie skorzysta z niej menedżer, który wykonuje obowiązki na podstawie kontraktu menedżerskiego (czy innej umowy o świadczenie usług zarządzania). Nie zgadza się na to fiskus, twierdząć ze w tym przypadku ulga nie przysługuje.

Zamknięty katalog przychodów

Podstawą ulgi jest art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT, który zwalnia z podatku (do limitu 85 528 zł rocznie) przychody m.in. ze stosunku pracy oraz z umów zlecenia „o których mowa w art. 13 pkt 8”. Zwolnienie dotyczy osób, które ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu tych przychodów oraz – mimo nabycia uprawnienia – nie pobierają emerytury. Istotne jest jednak to, że ustawodawca wymienił objęte zwolnieniem kategorie przychodów enumeratywnie. To oznacza, że forma zatrudnienia „podobna” do zlecenia nie wystarczy – liczy się kwalifikacja przychodu według ustawy.

Kontrakt menedżerski a ulga

W przypadku kontraktów menedżerskich kluczowy jest art. 13 pkt 9 ustawy o PIT, który obejmuje przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. Taki przychód wprawdzie pozostaje w źródle „działalność wykonywana osobiście” (art. 10 ust. 1 pkt 2), ale nie jest przychodem z umowy zlecenia z art. 13 pkt 8 – a więc nie mieści się w katalogu przychodów objętych ulgą dla seniora. Co ważne, o kwalifikacji nie przesądza nazwa dokumentu, lecz rzeczywisty charakter świadczeń: jeśli umowa w istocie powierza zarząd spółką lub instytucją, organy podatkowe będą ją traktować jak umowę o zarządzanie.

Interpretacja KIS: płatnik nie powinien stosować ulgi

Takie podejście potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 stycznia 2025 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.993.2024.1.MKA). Sprawa dotyczyła podatnika w wieku emerytalnym, który nie pobiera emerytury, a spółka – jako płatnik – odprowadzała od jego wynagrodzenia składki ZUS z tytułu umowy o świadczenie usług zarządzania. Organ uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe i wskazał, że ten rodzaj przychodów nie jest objęty zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT.

W interpretacji KIS podkreślono m.in., że ustawodawca „zróżnicował przychody w ramach jednego źródła” i objął ulgą wyłącznie te z art. 13 pkt 8, a nie z art. 13 pkt 9. W konkluzji organ stwierdził: „nie powinni Państwo – jako płatnik – stosować do ww. przychodów ulgi dla seniora.”

Skutek praktyczny dla spółek i menedżerów

Dla seniorów wykonujących obowiązki zarządcze na kontrakcie menedżerskim praktyczny skutek jest taki, że wynagrodzenie nie korzysta ze zwolnienia w ramach ulgi dla pracujących seniorów. W efekcie:

  • od wypłat co do zasady będą pobierane zaliczki na PIT jak od przychodów z art. 13 pkt 9 ustawy o PIT,
  • kwota „na rękę” może być niższa niż przy zatrudnieniu na etat lub na zleceniu kwalifikowanym do art. 13 pkt 8,
  • jeśli seniorowi zależy na korzystaniu z ulgi, kluczowe staje się źródło i kwalifikacja przychodu, a nie sam fakt osiągnięcia wieku emerytalnego i niepobierania świadczenia.

Dla płatników kluczowe są dwie konsekwencje:

  1. 1. nawet jeśli menedżer spełnia warunki wieku, nie pobiera emerytury i podlega ubezpieczeniom społecznym, to przy umowie o zarządzanie nie powstaje prawo do zwolnienia, bo zabraknie spełnienia przesłanki „rodzaju przychodów” z art. 21 ust. 1 pkt 154;
  2. 2. spółka, stosując zasady poboru zaliczek przewidziane dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście (w tym art. 41 ust. 1 ustawy o PIT), powinna pobierać zaliczki od wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna

• art. 9 ust. 1–2, art. 13 pkt 8; art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163, ze zm.)

Powołane interpretacje

• Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 stycznia 2025 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.993.2024.1.MKA

