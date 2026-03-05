REKLAMA

Kredyty frankowe: skutki podatkowe ugody z bankiem. Nowe stanowisko fiskusa!

Kredyty frankowe: skutki podatkowe ugody z bankiem. Nowe stanowisko fiskusa!

05 marca 2026, 06:17
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Ugoda sądowa a kredyt frankowy: skutki podatkowe
Ugoda sądowa a kredyt frankowy: skutki podatkowe
Frankowicze, którzy zawarli ugodę z bankiem i odzyskali nadpłacone raty ponad wypłacony kapitał kredytu, nie muszą płacić podatku dochodowego. To samo dotyczy zwrotu kosztów sądowych i wynagrodzenia pełnomocnika. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził to w interpretacji indywidualnej z 2 marca 2026 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.6.2026.1.JG). Sprawa pokazuje przy tym ważne rozróżnienie: zaniechanie poboru podatku z rozporządzenia Ministra Finansów nie dotyczy zwrotu środków, lecz wyłącznie umorzenia wierzytelności.

Stan faktyczny: kredyt denominowany w CHF

W 2008 r. kredytobiorcy zawarli z bankiem umowę o kredyt hipoteczny denominowany do franka szwajcarskiego. Bank wypłacił im 90 000 zł, natomiast do czasu całkowitej spłaty kredytu w 2023 r. kredytobiorcy uiścili na rzecz banku łącznie 205 156,46 zł. Kredyt był przeznaczony częściowo na remont domu mieszkalnego, częściowo na spłatę innych zobowiązań.

Uznając umowę za nieważną z powodu zawartych w niej klauzul abuzywnych (art. 3851 § 1 k.c.), kredytobiorcy wnieśli pozew do sądu okręgowego, żądając zwrotu całości wpłaconych środków. Przed wydaniem wyroku bank zaproponował ugodę: wypłatę różnicy pomiędzy kwotą dochodzoną pozwem (205 157 zł) a wypłaconym kapitałem (90 000 zł), czyli kwoty 115 157 zł, oraz zwrot uiszczonej opłaty sądowej (1 000 zł) i kosztów wynagrodzenia pełnomocnika procesowego (10 800 zł). W zamian kredytobiorcy mieli wycofać pozew, a wzajemne roszczenia stron: wygasnąć.

Nie każdy przelew oznacza wzbogacenie

Organ podatkowy potwierdził, że zwrot nadpłaconych rat nie stanowi przychodu podatkowego. Kluczowe jest tu pojęcie realnego przysporzenia majątkowego. Przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 11 ust. 1) powstaje wyłącznie wtedy, gdy podatnik faktycznie się wzbogaca poprzez zwiększenie aktywów lub zmniejszenie pasywów.

W przypadku ugody frankowej kredytobiorca odzyskuje wyłącznie własne środki wpłacone wcześniej na rzecz banku w wykonaniu nieważnej umowy. Nie ma tu mowy o przyroście majątku jest jedynie wyrównanie wcześniejszego uszczuplenia. Takie stanowisko od lat konsekwentnie potwierdzają sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 31 sierpnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 2253/15): opodatkowaniu podlega wyłącznie definitywne przysporzenie, a w przypadku zwrotu już poniesionego wydatku nie dochodzi do zwiększenia aktywów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

NSA

Naczelny Sąd Administracyjny

Materiały prasowe

Identyczne zasady obowiązują dla zwrotu kosztów postępowania zarówno opłaty sądowej, jak i wynagrodzenia pełnomocnika. Skoro kredytobiorcy rzeczywiście ponieśli te wydatki, ich zwrot nie powoduje wzbogacenia, a tym samym obowiązku podatkowego.

Zaniechanie poboru podatku: kiedy stosować, a kiedy nie

Sprawa odsłoniła istotną pułapkę interpretacyjną. Wnioskodawca argumentował, że do jego sytuacji zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1672). Dyrektor KIS uznał to stanowisko za nieprawidłowe.

zakup nieruchomości, kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny – o tym warto wiedzieć przed złożeniem wniosku!

fot. materiały prasowe

Powód jest następujący: rozporządzenie dotyczy umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego, a nie zwrotu środków. To dwa różne zdarzenia prawne. Umorzenie wierzytelności oznacza, że bank rezygnuje z przysługującej mu należności i wtedy po stronie kredytobiorcy powstaje przychód (zmniejszenie pasywów), od którego poboru podatku państwo zaniechało. Zwrot środków w związku z nieważnością umowy to natomiast odzyskanie własnych pieniędzy i tutaj przychód w ogóle nie powstaje, a więc zaniechanie poboru jest bezprzedmiotowe.

Różnica ma nie tylko teoretyczne znaczenie: jeżeli kredytobiorca błędnie zakwalifikuje zdarzenie jako objęte rozporządzeniem, a nie uzna go za neutralne podatkowo, naraża się na ryzyko nieprawidłowego rozliczenia lub zbędnego składania wyjaśnień wobec organów skarbowych.

Wnioski praktyczne dla frankowiczów

Z omawianej interpretacji płyną trzy istotne wnioski dla kredytobiorców rozważających ugodę z bankiem:

  • zwrot nadpłaconych rat jest neutralny podatkowo. Kwota wypłacona przez bank jako różnica pomiędzy sumą wpłaconych rat a wypłaconym kapitałem nie podlega opodatkowaniu PIT.
  • zwrot kosztów sądowych i pełnomocnika również nie oznacza powstania podatku, o ile zwrócona kwota kosztów nie przekracza faktycznie poniesionych wydatków.
  • rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku nie ma tu zastosowania. Dotyczy ono wyłącznie umorzonych wierzytelności, a nie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Interpretacja potwierdza linię, którą organy podatkowe przyjęły już wcześniej w podobnych sprawach. Niemniej warto pamiętać, że interpretacja indywidualna chroni wyłącznie podmiot, który ją uzyskał. Kredytobiorcy w analogicznej sytuacji mogą wystąpić z własnym wnioskiem lub powołać się na utrwaloną praktykę interpretacyjną.

Powołane interpretacje podatkowe:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 2 marca 2026 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.6.2026.1.JG
Podstawa prawna
  • art. 9 ust. 1, art. 10, art. 11 ust. 1, art. 20 ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.)
  • § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1672)

Źródło: INFOR
