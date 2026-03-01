PIT do 26. roku życia: kiedy zeznanie jest obowiązkowe!

W piątek Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) opublikowała przypomnienie zasad rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych skierowane do podatników poniżej 26. roku życia. Termin złożenia zeznania podatkowego upływa 30 kwietnia warto więc sprawdzić, jakie ulgi przysługują młodym i kiedy rozliczenie PIT jest w ogóle obowiązkowe.

Coroczna akcja rozliczeniowa trwa od 15 lutego do 30 kwietnia. Dla wielu osób, które nie przekroczyły jeszcze 26 lat, może się jednak okazać, że zeznania podatkowego wcale nie trzeba składać. Decyduje o tym przede wszystkim tzw. ulga dla młodych — jedno z najpowszechniej stosowanych zwolnień podatkowych w Polsce.

1. Czym jest „Ulga dla młodych” i kto może z niej skorzystać

Ulga dla młodych to zwolnienie od podatku dochodowego, które z mocy ustawy przysługuje osobom, które nie ukończyły 26. roku życia. Nie trzeba składać żadnego oświadczenia ani wniosku. Płatnik (pracodawca, zleceniodawca) stosuje je automatycznie przy poborze zaliczek. Ze zwolnienia korzystają przychody z następujących źródeł:

stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub pracy nakładczej,

umów zlecenia zawartych z firmą,

praktyk absolwenckich i staży uczniowskich,

zasiłku macierzyńskiego.

Łączna kwota przychodów objętych zwolnieniem nie może przekroczyć 85 528 zł w roku podatkowym. I to bez względu na to, od ilu płatników przychody te pochodzą. Limit jest wspólny dla wszystkich źródeł.

2. Kiedy nie trzeba składać zeznania

Jeżeli w danym roku podatkowym podatnik poniżej 26. roku życia osiągnął wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, mieszczące się w limicie 85 528 zł, i nie chce korzystać z żadnych dodatkowych odliczeń ani preferencji, nie musi składać rocznego zeznania PIT. Urząd skarbowy nie wymaga wówczas żadnej aktywności ze strony podatnika.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na własny wniosek podatnik zwrócił się do płatnika o pobieranie zaliczek na podatek pomimo przysługującej ulgi. W takim przypadku złożenie zeznania jest niezbędne: stanowi ono podstawę do zwrotu pobranych zaliczek.

3. Kiedy zeznanie jest obowiązkowe mimo ulgi dla młodych

Złożenie zeznania podatkowego jest konieczne w kilku sytuacjach charakterystycznych dla młodych podatników:

przychody przekroczyły limit 85 528 zł — nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych,

w trakcie roku podatkowego podatnik ukończył 26 lat — przychody uzyskane po tym dniu są już opodatkowane,

podatnik osiągał przychody ze źródeł nieobjętych zwolnieniem — np. z umowy o dzieło, najmu, renty, działalności nierejestrowanej lub działalności gospodarczej,

na nazwisko podatnika była zarejestrowana działalność gospodarcza lub uczestniczył on w spółce osobowej,

podatnik chce skorzystać z ulg i odliczeń, np. ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na internet, ulgi termomodernizacyjnej lub ulgi dla rodzin 4+.

4. Działalność nierejestrowana a PIT

Szczególną uwagę warto poświęcić przychodom z działalności nierejestrowanej. To popularna forma drobnej aktywności zarobkowej (np. korepetycje, handel w Internecie, usługi). Przychody z tego tytułu nie korzystają z ulgi dla młodych i muszą zostać wykazane w rocznym zeznaniu PIT-36. Działalność nierejestrowana jest możliwa, gdy miesięczne przychody nie przekraczają 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę i osoba nie korzysta z pośrednictwa płatnika.

5. Jak skorzystać z usługi Twój e-PIT

Dla osób, które mają obowiązek złożyć zeznanie lub chcą skorzystać z przysługujących odliczeń, KAS udostępnia usługę Twój e-PIT w ramach serwisu e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl). Zeznanie jest tam wstępnie wypełnione na podstawie danych od płatników - podatnik może je zaakceptować, zmodyfikować lub uzupełnić o dodatkowe ulgi. W przypadku formularza PIT-37 z przychodami podlegającymi opodatkowaniu zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie w ostatnim dniu terminu, jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań.

twój e pit ulga dla młodych Ministerstwo Finansów

Do usługi można zalogować się przez Profil Zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczną, aplikację mObywatel lub danymi podatkowymi. Zeznania złożone drogą elektroniczną skutkują szybszym zwrotem nadpłaty — urząd skarbowy ma na to 45 dni, podczas gdy w przypadku zeznania papierowego termin wynosi trzy miesiące.