Sprzedaż używanych ubrań, książek, telefonu czy roweru na Vinted albo Allegro nie zawsze oznacza podatek. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy internetowa wyprzedaż przestaje przypominać zwykłe porządki w domu, a zaczyna wyglądać jak stałe źródło zarobku. W 2025 i 2026 r. temat zyskał dodatkowy ciężar po wdrożeniu zasad raportowania DAC7, które dały skarbówce więcej danych o aktywności sprzedających na platformach. Nadal decydują jednak stare reguły: czas posiadania rzeczy, cel zakupu i sposób prowadzenia sprzedaży.

Sześć miesięcy, które rozstrzyga o PIT

Podstawowa zasada wynika z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT. Jeżeli osoba fizyczna sprzedaje rzecz ruchomą poza działalnością gospodarczą, przychód podlega opodatkowaniu tylko wtedy, gdy sprzedaż następuje przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym rzecz została nabyta. Po upływie tego terminu sprzedaż jest podatkowo neutralna i nie trzeba jej wykazywać w zeznaniu.

To ważny szczegół, bo pół roku nie liczy się „dzień do dnia”. Jeżeli ktoś kupił laptop 10 stycznia, termin zaczyna biec od końca stycznia. W praktyce sprzedaż bez PIT będzie możliwa dopiero po upływie sześciu miesięcy liczonych od 31 stycznia, a więc od 1 sierpnia. Wiele błędów bierze się właśnie z mylnego założenia, że wystarczy odczekać dokładnie 180 dni od zakupu.

Przykład Podatnik kupił telefon w marcu 2025 r. za 4 tys. zł, a w czerwcu sprzedał go za 2,8 tys. zł. Ponieważ nie minęło jeszcze pół roku liczone od końca miesiąca zakupu, transakcja mieści się w źródle „odpłatne zbycie rzeczy”. Nie oznacza to jednak automatycznie podatku do zapłaty. Jeżeli sprzedaż nastąpiła ze stratą, podatek może wynieść zero, ale samą transakcję trzeba wykazać w PIT-36.

Jak obliczyć dochód ze sprzedaży rzeczy

Jeżeli sprzedaż nastąpiła przed upływem pół roku, trzeba ustalić dochód albo stratę. Dochód to przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, czyli przede wszystkim koszt nabycia rzeczy, a także udokumentowane nakłady zwiększające jej wartość. Gdy przychód jest niższy od kosztów nabycia i nakładów, powstaje strata. W praktyce oznacza to, że warto zachować dowód zakupu, potwierdzenia przelewów, faktury za naprawę albo wymianę części oraz dowody kosztów sprzedaży. Bez dokumentów trudno będzie obronić wysokość kosztów, a to bezpośrednio przekłada się na wysokość dochodu do opodatkowania.

Sprzedaż prywatna, czy działalność gospodarcza

Najtrudniejsze pytanie nie brzmi dziś: „ile sprzedałem?”, lecz: „w jakim charakterze sprzedawałem?”. Sama liczba transakcji nie przesądza jeszcze o tym, że ktoś prowadzi działalność gospodarczą. Znaczenie ma przede wszystkim to, czy rzeczy były kupowane z myślą o dalszej odsprzedaży, czy sprzedaż miała charakter zarobkowy, zorganizowany i ciągły.

Dla fiskusa inaczej wygląda wyprzedaż rzeczy z własnej szafy, a inaczej regularne wystawianie nowych towarów w wielu wariantach, z powtarzalnymi opisami, profesjonalnymi zdjęciami i stałym uzupełnianiem oferty. W tym drugim wariancie ryzyko uznania sprzedaży za działalność gospodarczą rośnie bardzo wyraźnie, nawet gdy podatnik formalnie nie zarejestrował firmy.

122 transakcje i nadal bez działalności

Dobrze pokazuje to interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 15 kwietnia 2025 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.160.2025.1.BS. Wnioskodawczyni sprzedała w 2024 r. 122 używane przedmioty na platformie internetowej, osiągając łącznie 4,5 tys. zł. Chodziło o ubrania, obuwie i książki pochodzące z majątku prywatnego. Fiskus uznał, że taka aktywność nie stanowi działalności gospodarczej, bo rzeczy nie były nabywane w celu odsprzedaży, lecz służyły wcześniej potrzebom osobistym. To ważny sygnał: duża liczba transakcji sama w sobie nie przesądza jeszcze o „biznesowym” charakterze sprzedaży. Jak stwierdzono w tej informacji:

MF

(…) wyprzedaż Pani majątku prywatnego, dokonana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie ww. poszczególnych przedmiotów – nie będzie stanowiła źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że sprzedaż ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kolekcja to nie zawsze handel

Podobny wniosek płynie z interpretacji z 16 maja 2025 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.345.2025.1.BS. Sprawa dotyczyła sprzedaży kart kolekcjonerskich przez Internet. Z opisu wynikało, że była to część prywatnej kolekcji, a nie towar kupowany typowo „pod handel”. Organ potwierdził, że przychód ze sprzedaży innych rzeczy może być kwalifikowany do źródła z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, a nie automatycznie do działalności gospodarczej. Innymi słowy, także sprzedaż kolekcji może być traktowana jako rozporządzanie majątkiem prywatnym, o ile nie ma cech profesjonalnego obrotu.

Liczy się cel nabycia rzeczy

Z obu interpretacji wynika wspólna praktyczna wskazówka: fiskus bardzo mocno patrzy na zamiar przy nabyciu rzeczy. Jeżeli ktoś kupuje produkt po to, by go używać, a dopiero później sprzedaje, łatwiej obronić tezę o majątku prywatnym. Jeżeli natomiast od początku kupuje z myślą o dalszej odsprzedaży, zorganizowany zarobkowy charakter aktywności staje się znacznie bardziej widoczny. Taki kierunek potwierdza zarówno interpretacja dotycząca 122 używanych rzeczy, jak i interpretacja w sprawie kart kolekcjonerskich.

DAC7 nie wprowadził nowego podatku, ale zwiększył przejrzystość

Dyrektywa DAC7 została wdrożona do polskiego porządku prawnego 1 lipca 2024 r. Nowe obowiązki sprawozdawcze nie nakładają nowych podatków na sprzedawców i nie zmieniają zasad opodatkowania PIT. Zmieniają natomiast zakres informacji przekazywanych przez operatorów platform administracji skarbowej.

W interpretacji z 16 maja 2025 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.345.2025.1.BS stwierdzono, że:

MF

dyrektywa DAC7 nie wprowadza nowych podatków i nie sprawia także, że sprzedaż okazjonalna lub prywatna jest opodatkowana. Nowe obowiązki operatorów platform sprzedażowych nie skutkują nałożeniem nowych podatków na sprzedawców ani nie zmieniają zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie ulega również zmianie to, że osoby sprzedające w Internecie powinny ocenić, czy ich działalność nie podlega opodatkowaniu w ramach obowiązujących przepisów podatkowych (a więc czy ich sprzedaż nie generuje dochodu do opodatkowania).

Dla osoby wyprzedającej używane rzeczy z domu DAC7 nie powinno więc oznaczać automatycznie problemów podatkowych. Jeżeli rzeczy należały do majątku prywatnego i zostały sprzedane po upływie półrocznego terminu, sama informacja przesłana przez platformę nie tworzy zobowiązania podatkowego. Może jednak zwiększyć prawdopodobieństwo pytań ze strony fiskusa, gdy skala lub sposób sprzedaży zaczynają przypominać działalność handlową.

Przykład Użytkowniczka Vinted sprzedaje przez rok kilkadziesiąt ubrań swoich i dzieci. Większość rzeczy była noszona dłużej niż sześć miesięcy, a sprzedaż ma charakter porządkowania domowych zapasów. Nawet jeśli platforma przekaże dane w ramach DAC7, sama sprzedaż nie musi generować PIT. Kluczowe będzie wykazanie, że rzeczy nie były kupowane z zamiarem dalszej odsprzedaży, lecz były elementem prywatnego majątku.

Przykład Inaczej należy ocenić osobę, która systematycznie kupuje nową odzież lub elektronikę, a następnie odsprzedaje ją z marżą na kilku platformach jednocześnie. Jeżeli oferty są stale odnawiane, towar występuje w wielu rozmiarach lub wariantach, a sprzedaż ma wyraźny cel zarobkowy, ryzyko uznania tej aktywności za działalność gospodarczą jest wysokie. Wtedy nie wystarczy powołać się na prywatny charakter konta czy brak wpisu do CEIDG. Liczy się rzeczywisty model działania.

Działalność nierejestrowana jako wariant pośredni

Nie każda powtarzalna sprzedaż musi od razu oznaczać pełną działalność gospodarczą. Dla drobnej, legalnej aktywności zarobkowej ustawodawca przewidział działalność nierejestrowaną. To rozwiązanie może mieć znaczenie dla osób, które nie wyprzedają majątku prywatnego, lecz faktycznie dorabiają w Internecie, np. sprzedając rękodzieło, drobne akcesoria albo towary kupowane z myślą o zysku, ale jeszcze na niewielką skalę. Trzeba jednak pamiętać, że dochód z działalności nierejestrowanej podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, a przychody, koszty i dochód rozlicza się w PIT-36.

Jak rozliczyć sprzedaż w zeznaniu rocznym

Jeżeli sprzedaż rzeczy ruchomej podlega PIT, wykazuje się ją w formularzu PIT-36. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy uzyskano dochód, jak i wtedy, gdy wystąpiła strata. Jeżeli podatnik ma równolegle inne dochody opodatkowane skalą, np. z pracy, łączy je w tym samym zeznaniu.

Dokumenty, które warto mieć pod ręką

W realiach sprzedaży internetowej najbezpieczniejsza jest prosta zasada: im więcej porządku w dokumentach, tym mniejsze ryzyko sporu. Warto zachować dowody zakupu rzeczy, potwierdzenia sprzedaży, historię przelewów, dokumenty wysyłki oraz dowody nakładów zwiększających wartość przedmiotu.

Najważniejszy wniosek dla sprzedających

Dla podatku dochodowego nie ma większego znaczenia sama nazwa platformy. Vinted, OLX, Allegro czy Facebook Marketplace podlegają tej samej logice: prywatna sprzedaż rzeczy po upływie pół roku co do zasady nie rodzi PIT, ale sprzedaż zorganizowana, zarobkowa i nastawiona na obrót towarem może już oznaczać działalność gospodarczą albo co najmniej działalność nierejestrowaną. W sporze z fiskusem najważniejsze będą nie deklaracje podatnika, lecz fakty: co sprzedawał, jak często, w jakim celu kupował rzeczy i czy potrafi to udokumentować.

Podstawa prawna art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163, ze zm.)

