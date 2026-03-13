REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Sprzedajesz kolekcję przez Internet? Skarbówka nie zechce podatku, ale musisz spełnić jeden warunek.

Sprzedajesz kolekcję przez Internet? Skarbówka nie zechce podatku, ale musisz spełnić jeden warunek.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 marca 2026, 06:25
[Data aktualizacji 13 marca 2026, 06:28]
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Kolekcja, sprzedaż, PIT
Kolekcja, sprzedaż, PIT
genAI
AI - GP Chat

REKLAMA

REKLAMA

Masz w domu stare monety, znaczki, antyki, figurki czy inne przedmioty, które zbierałeś latami? Teraz chcesz je sprzedać przez internet lub na targu staroci. Pytanie o podatek jest naturalne. Dobra wiadomość: nowa interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, potwierdza, że w takim przypadku fiskus nie ma do Ciebie żadnych roszczeń, ale jest pewien warunek.

rozwiń >

Sprawa 86-letniego emeryta: precedensowy wniosek

O interpretację wystąpił 86-letni emeryt, który przez niemal pół wieku, od 1973 do 2019 roku, budował prywatną kolekcję liczącą około 600 przedmiotów. Część zbiorów odziedziczył po rodzicach, resztę kupował od osób fizycznych na targach i od prywatnych sprzedawców. Nigdy nie prowadził działalności gospodarczej, nigdy też nie kupował z myślą o odsprzedaży – chodziło mu wyłącznie o pasję kolekcjonerską. Ze względu na wiek postanowił sukcesywnie wyprzedawać część kolekcji. Planował wystawiać kilkanaście ofert miesięcznie na lokalnej platformie internetowej, samodzielnie opisując i fotografując przedmioty. Szacowany miesięczny przychód: około 3 500 zł, a roczny – poniżej 40 000 zł. Ceny jednostkowe wahają się od 100 do 3 500 zł za sztukę. Zadał organowi podatkowemu proste pytanie: czy taka sprzedaż spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu?

REKLAMA

REKLAMA

Pchli targ w Madrycie

Pchli targ w Madrycie

Shutterstock

Co mówi prawo? Dwa kluczowe przepisy

Artykuł 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie "innych rzeczy" – ale wyłącznie wówczas, gdy następuje przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Innymi słowy: jeśli sprzedajesz rzecz ruchomą ponad 6 miesięcy po jej zakupie, nie powstaje żaden przychód podlegający PIT.

Ważne

Sprzedaż prywatnych zbiorów po ponad 6 miesiącach od nabycia jest wolna od podatku dochodowego.

Artykuł 5a pkt 6 ustawy o PIT definiuje działalność gospodarczą jako działalność zarobkową, prowadzoną w sposób zorganizowany i ciągły. Tylko gdy sprzedaż nosi te cechy, należałoby ją rozliczyć jak przychód z działalności gospodarczej – niezależnie od okresu posiadania rzeczy.

REKLAMA

Kluczowe rozstrzygnięcie: brak działalności gospodarczej

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że sprzedaż przedmiotów z kolekcji nie spełnia przesłanek działalności gospodarczej, ponieważ:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • przedmioty były nabywane do majątku prywatnego, bez zamiaru dalszej odsprzedaży.
  • sprzedaż ma charakter okazjonalny i incydentalny – nie jest stałą, zorganizowaną aktywnością zarobkową.
  • brak jest cech 'ciągłości' – kryterium kluczowego dla uznania działalności za gospodarczą.
  • Wnioskodawca nie podejmuje działań marketingowych ani nie korzysta z profesjonalnych narzędzi wspierających sprzedaż.

Krajowa Informacja Skarbowa logo

Krajowa Informacja Skarbowa logo

Ministerstwo Finansów

Skoro sprzedaż nie jest działalnością gospodarczą, organ ocenił ją przez pryzmat art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT. Ponieważ wszystkie przedmioty z kolekcji były w posiadaniu wnioskodawcy znacznie dłużej niż 6 miesięcy – żadna ze sprzedaży nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Ważne

Kwota uzyskana ze sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich, nabytych do majątku prywatnego i posiadanych ponad 6 miesięcy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – pod warunkiem, że sprzedaż nie nosi znamion działalności gospodarczej.

Praktyczne wnioski dla kolekcjonerów

Interpretacja ta, choć wydana w konkretnej sprawie, ma szerokie znaczenie praktyczne dla każdego, kto gromadzi przedmioty hobbystycznie. Oto co z niej wynika:

  • czas posiadania jest kluczowy – sprzedając rzeczy kupione ponad 6 miesięcy temu, jesteś bezpieczny podatkowo (o ile nie prowadzisz działalności gospodarczej).
  • cel nabycia ma znaczenie – jeśli kupowałeś dla siebie, a nie z zamiarem odsprzedaży, przemawia to na Twoją korzyść.
  • skala sprzedaży nie przesądza automatycznie o działalności – kilkanaście ofert miesięcznie na lokalnej platformie to jeszcze nie biznes.
  • Brak paragonów nie jest problemem – organ nie zakwestionował faktu nabycia, mimo że wnioskodawca nie dysponował dowodami zakupu.

Kiedy organ mógłby zakwestionować zwolnienie?

Warto pamiętać, że organy podatkowe oceniają każdą sprawę indywidualnie. Ryzyko uznania sprzedaży za działalność gospodarczą rośnie, gdy:

  • sprzedaż ma charakter stały i regularny, a dochody z niej stanowią istotne źródło utrzymania;
  • podatnik kupuje przedmioty w celu ich natychmiastowej odsprzedaży z zyskiem (działalność handlowa);
  • stosowane są profesjonalne narzędzia sprzedażowe, reklama, obsługa klientów na szeroką skalę;
  • sprzedawane rzeczy były nabyte krótko przed sprzedażą (poniżej 6 miesięcy).

W omawianym przypadku żadna z tych przesłanek nie zachodziła – stąd jednoznacznie korzystne rozstrzygnięcie.

Powołana interpretacja podatkowa:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 11 marca 2026 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.76.2026.2.RS.
Podstawa prawna

art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d oraz art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.).

Powiązane
Skarbówka o tym, jak rozliczyć sprzedaż auta po leasingu konsumenckim
Skarbówka o tym, jak rozliczyć sprzedaż auta po leasingu konsumenckim
Skarbówka potwierdza: od wydatków na psa strzegącego dom można odliczyć VAT!
Skarbówka potwierdza: od wydatków na psa strzegącego dom można odliczyć VAT!
Fiskus odmówił zwolnienia z PIT! Kiedy odszkodowanie wypłacone pracownikowi podlega opodatkowaniu?
Fiskus odmówił zwolnienia z PIT! Kiedy odszkodowanie wypłacone pracownikowi podlega opodatkowaniu?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Kobiety w drodze na szczyt. Czy dyrektywa Women on Boards zmienia reguły przywództwa?
13 mar 2026

Implementacja unijnej dyrektywy Women on Boards w polskim prawie, mająca nastąpić do 30 czerwca 2026 r., stała się punktem wyjścia do debaty zorganizowanej przez redakcję „Personelu i Zarządzania” pod hasłem „Czy dyrektywa Women on Boards wzmacnia czy osłabia ideę przywództwa opartego na wynikach?”. Dyskusja szybko pokazała, że rozmowa o parytetach to w rzeczywistości rozmowa o czymś znacznie głębszym – o widzialności, relacjach władzy, odpowiedzialności, wpływie i nowym modelu przywództwa.
Koniec pseudomieszkań? Rząd i samorządy chcą zaostrzyć przepisy
13 mar 2026

Duże miasta chcą jak najszybciej uciąć możliwość uzyskiwania zaświadczeń o samodzielności lokali w budynkach zamieszkania zbiorowego. Propozycja zaostrzenia przepisów szokuje ekspertów - informuje „Rz".
Będą zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. MEN wskazał, kiedy projekt przepisów trafi do wykazu prac legislacyjnych
13 mar 2026

Czy przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli się zmienią? Wszystko wskazuje na to, że tak. Podano bowiem termin, w którym projekt zmian dotyczących tej problematyki trafi do wykazu prac legislacyjnych rządu.
Rewolucyjne zmiany w płacy minimalnej. „Ten numer” stosowany przez pracodawców już nie przejdzie. Zmienią się zasady, zmienią się kwoty
13 mar 2026

Niska podstawa pensji uzupełniana premią czy dodatkiem funkcyjnych, w ten sposób niektórzy pracodawcy „kompletują” minimalne wynagrodzenie zatrudnionych na etacie. Już niebawem stanie się to niemożliwe. Takie dodatki do minimalnej płacy nie będą już wliczane, co oznacza realny wzrost wynagrodzenia zasadniczego.

REKLAMA

Sprzedajesz kolekcję przez Internet? Skarbówka nie zechce podatku, ale musisz spełnić jeden warunek.
13 mar 2026

Masz w domu stare monety, znaczki, antyki, figurki czy inne przedmioty, które zbierałeś latami? Teraz chcesz je sprzedać przez internet lub na targu staroci. Pytanie o podatek jest naturalne. Dobra wiadomość: nowa interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, potwierdza, że w takim przypadku fiskus nie ma do Ciebie żadnych roszczeń, ale jest pewien warunek.
Edukacja dzieci pracowników a koszty podatkowe – stanowisko KIS
13 mar 2026

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 grudnia 2025 r., sygn. 0111 KDIB2 1.4010.460.2025.1.KW, dotyczy kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez pracodawcę na finansowanie kursów edukacyjnych dla dzieci pracowników. Z uwagi na rosnące znaczenie świadczeń pozapłacowych w politykach kadrowych przedsiębiorstw, rozstrzygnięcie to ma istotne znaczenie dla podatników analizujących możliwość ujęcia tego typu programów w kosztach podatkowych.
TSUE: usługi dodatkowe w hotelach mogą być opodatkowane wyższą stawką VAT
13 mar 2026

Czy państwa członkowskie mogą ograniczyć stosowanie obniżonej stawki VAT wyłącznie do samego zakwaterowania, wyłączając z niej świadczenia dodatkowe oferowane w ramach pobytu hotelowego? Czy dopuszczalne jest takie rozdzielenie opodatkowania nawet wtedy, gdy z perspektywy klienta usługa ma charakter kompleksowy?
W 2026 r. 3 x "13-ego w piątek" [Przykłady, Kalendarz, Zasady, Jak to liczyć?]
12 mar 2026

W 2026 roku był już piątek trzynastego (13 lutego 2026 r.). Przed nami jeszcze dwa - 13 marca 2026 r. i 13 listopada 2026 r. Od czego zależy liczba takich piątków w roku? Dlaczego w 2025 r. był tylko jeden piątek 13.? Czy może być więcej niż 3 piątki 13-ego w roku?

REKLAMA

Kartele sztucznej inteligencji - czyli ograniczanie konkurencji na rynku AI
12 mar 2026

Ustalanie cen API modeli językowych, wspólne ograniczanie dostępu do najbardziej zaawansowanych modeli, blokowanie interoperacyjności, wspólne lobbingowanie regulacji utrudniających wejście start-upom – czy rynek już tego doświadcza? Kartelem sztucznej inteligencji nazywa się sytuację, w której firmy rozwijające AI potajemnie lub jawnie współpracują w sposób ograniczający konkurencję - np. ustalając ceny, blokując dostęp do technologii lub wspólnie eliminując mniejszych graczy z rynku.
Studenci po 3. roku prawa mogą być młodszymi asystentami sędziego! Jest ustawa i jest podpis Prezydenta. Co to oznacza dla wymiaru sprawiedliwości?
13 mar 2026

Na skutek ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta 11 marca 2026 r. zmieniają się zasady w sądach. Na stanowisku młodszego asystenta Istnieje możliwość zatrudniania w sądach powszechnych studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, którzy ukończyli trzeci rok tych studiów oraz modyfikuje się w niezbędnym zakresie przepisy dotyczące pozostałych stanowisk asystenckich, czyli asystenta sędziego i starszego asystenta sędziego.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA