Zapłacił z majątku wspólnego, a i tak musi oddać ulgę termomodernizacyjną. Interpretacja KIS zaskoczy wielu małżonków!
Małżonek, który w chwili złożenia zeznania podatkowego nie figurował w księdze wieczystej jako właściciel lub współwłaściciel domu, nie może skorzystać z odliczenia wydatków termomodernizacyjnych - nawet jeśli inwestycję sfinansował z majątku wspólnego. Tak orzekł Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 marca 2026 r.
Stan faktyczny: wydatki były wspólne, własność nie
Sprawa na pierwszy rzut oka wygląda niewinnie: małżonkowie żyjący w ustroju wspólności majątkowej przez kilka lat sukcesywnie instalowali panele fotowoltaiczne i pompę ciepła w domu żony. Wszystkie wydatki pokryli z majątku wspólnego. Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej wykazał jednak wyłącznie mąż - bo żona nie osiągała dochodów podlegających opodatkowaniu. Dopiero w grudniu 2025 r., już po zakończeniu inwestycji, mąż został notarialnie wpisany do księgi wieczystej jako współwłaściciel. I tu pojawiło się pytanie: czy to, że stał się współwłaścicielem post factum, uprawniało go do odliczeń dokonanych w latach 2021, 2022 i 2024?
Warunek własności musi być spełniony na moment rozliczenia
Odpowiedź organu jest jednoznaczna i niekorzystna dla podatnika. Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga termomodernizacyjna przysługuje wyłącznie podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Kluczowe jest przy tym, że - jak wyjaśnił Dyrektor KIS - warunek dotyczący tytułu prawnego musi być spełniony na moment zastosowania ulgi, czyli w chwili składania zeznania podatkowego za rok, w którym poniesiono wydatki.
Ponieważ mąż nie był wpisany do księgi wieczystej ani w 2021, ani w 2022, ani w 2024 r., kiedy składał kolejne zeznania, nie dysponował tytułem własności wymaganym przez ustawę. Fakt wspólności majątkowej małżeńskiej ani fakt sfinansowania inwestycji z majątku wspólnego nie zmienia tej oceny - dom był bowiem majątkiem odrębnym żony, uzyskanym przez nią w drodze darowizny od matki jeszcze przed poniesieniem jakichkolwiek wydatków termomodernizacyjnych.
Darowizna w 2016 r. wyłączyła dom z majątku wspólnego
To właśnie ta okoliczność okazała się przesądzająca. Nieruchomość trafiła do żony w czerwcu 2016 r. na podstawie umowy darowizny od jej matki - mąż nie był stroną tej czynności i nie figurował w księdze wieczystej. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rzeczy nabyte przez darowiznę wchodzą do majątku osobistego obdarowanego, a nie do wspólności małżeńskiej. Dom pozostał zatem wyłączną własnością żony aż do momentu notarialnego dopisania męża w grudniu 2025 r.
Co istotne - i co potwierdza interpretacja - sam fakt wpisania do księgi wieczystej z datą późniejszą niż złożone zeznania podatkowe nie otwiera możliwości korekty tych zeznań z zachowaniem ulgi. Dyrektor KIS wyjaśnił, że korekta zeznania może chronić podatnika tylko wtedy, gdy w momencie złożenia pierwotnego rozliczenia spełniał on wszystkie ustawowe przesłanki i jedynie z przeoczenia nie skorzystał z przysługującego mu prawa. W opisywanej sprawie takiej sytuacji nie było - mąż po prostu nie był wtedy uprawniony do ulgi.
1. Kiedy małżonkowie mogą dzielić ulgę
Interpretacja przywołuje również objaśnienia podatkowe Ministra Finansów z 30 czerwca 2025 r., które precyzują reguły korzystania z odliczenia przez małżonków. Jeżeli oboje małżonkowie są właścicielami domu, wydatki poniesione z majątku wspólnego mogą być odliczone przez jednego z nich w całości - w granicach jego limitu 53 000 zł - albo przez oboje w dowolnie wybranej proporcji. W takiej sytuacji nie ma znaczenia, na kogo wystawiona jest faktura.
Każdy z małżonków dysponuje odrębnym limitem 53 000 zł - łącznie para może zatem odliczyć do 106 000 zł. Niewykorzystany przez jedno z nich limit nie powiększa jednak puli drugiego małżonka.
2. Skutki interpretacji - obowiązek korekty
Organ podatkowy nie pozostawił podatnikowi wyboru. Złożone przez męża zeznania podatkowe za lata 2021, 2022 i 2024 zawierają odliczenia, do których nie był on wówczas uprawniony. Musi zatem dokonać korekt zeznań polegających wyłącznie na usunięciu odliczeń ulgi termomodernizacyjnej w łącznej wysokości 54 251 zł. Żadna z wnioskowanych przez podatnika alternatyw - ani ponowne wykazanie ulgi w korektach, ani przesunięcie odliczeń na kolejne lata - nie jest możliwa.
Warto odnotować, że interpretacja konsekwentnie stosuje wykładnię wynikającą ze zmienionych objaśnień Ministerstwa Finansów, które przesunęły moment weryfikacji warunku własności z chwili poniesienia wydatku na moment składania zeznania podatkowego. Zmiana ta - pozornie korzystna dla podatników (bo nie trzeba być właścicielem już w dniu wystawienia faktury) - w opisywanej sprawie zadziałała odwrotnie, zamykając drogę do ulgi dla małżonka, który własność nabył dopiero po złożeniu zeznań.
Lekcja dla planujących inwestycje termomodernizacyjne
Interpretacja z 27 marca 2026 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.727.2025.2.ŁS) dostarcza kilku praktycznych wniosków dla małżonków planujących inwestycje termomodernizacyjne.
Po pierwsze, jeżeli nieruchomość stanowi majątek odrębny jednego z małżonków - np. nabyty w drodze darowizny lub dziedziczenia - drugi małżonek nie może korzystać z ulgi tylko dlatego, że inwestycja jest finansowana z majątku wspólnego. Przed rozpoczęciem inwestycji warto rozważyć notarialne ustanowienie współwłasności lub - jeśli jest to prawnie możliwe - włączenie nieruchomości do majątku wspólnego.
Po drugie, samo zamieszkiwanie w nieruchomości ani prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego nie zastępuje tytułu prawnego wymaganego przez ustawę. Kluczowy jest wpis w księdze wieczystej lub inny dokument potwierdzający własność.
Po trzecie, nawet jeśli podatnik uzyska prawo własności po poniesieniu wydatków, nie jest to równoznaczne z nabyciem prawa do ulgi za minione lata podatkowe. Korekta zeznania może pomóc jedynie temu, kto w momencie składania pierwotnego zeznania spełniał wszystkie warunki - i po prostu o odliczeniu zapomniał.
art. 26h ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.);
art. 31 oraz art. 33 pkt 2 ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2809 ze zm.).
Powołane interpretacje podatkowe:
interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 27 marca 2026 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.727.2025.2.ŁS)
