Strona główna » Twoje pieniądze » Zapłacił z majątku wspólnego, a i tak musi oddać ulgę termomodernizacyjną. Interpretacja KIS zaskoczy wielu małżonków!

Zapłacił z majątku wspólnego, a i tak musi oddać ulgę termomodernizacyjną. Interpretacja KIS zaskoczy wielu małżonków!

28 marca 2026, 05:21
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
ulga termomodernizacyjna a własność domu
genAI
AI - GP Chat

Małżonek, który w chwili złożenia zeznania podatkowego nie figurował w księdze wieczystej jako właściciel lub współwłaściciel domu, nie może skorzystać z odliczenia wydatków termomodernizacyjnych - nawet jeśli inwestycję sfinansował z majątku wspólnego. Tak orzekł Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 marca 2026 r.

Stan faktyczny: wydatki były wspólne, własność nie

Sprawa na pierwszy rzut oka wygląda niewinnie: małżonkowie żyjący w ustroju wspólności majątkowej przez kilka lat sukcesywnie instalowali panele fotowoltaiczne i pompę ciepła w domu żony. Wszystkie wydatki pokryli z majątku wspólnego. Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej wykazał jednak wyłącznie mąż - bo żona nie osiągała dochodów podlegających opodatkowaniu. Dopiero w grudniu 2025 r., już po zakończeniu inwestycji, mąż został notarialnie wpisany do księgi wieczystej jako współwłaściciel. I tu pojawiło się pytanie: czy to, że stał się współwłaścicielem post factum, uprawniało go do odliczeń dokonanych w latach 2021, 2022 i 2024?

Warunek własności musi być spełniony na moment rozliczenia

Odpowiedź organu jest jednoznaczna i niekorzystna dla podatnika. Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga termomodernizacyjna przysługuje wyłącznie podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Kluczowe jest przy tym, że - jak wyjaśnił Dyrektor KIS - warunek dotyczący tytułu prawnego musi być spełniony na moment zastosowania ulgi, czyli w chwili składania zeznania podatkowego za rok, w którym poniesiono wydatki.

ulga remontowa, ulga termomodernizacyjna, ulga podatkowa, dom, mieszkanie, remont, podatek

Shutterstock

Ponieważ mąż nie był wpisany do księgi wieczystej ani w 2021, ani w 2022, ani w 2024 r., kiedy składał kolejne zeznania, nie dysponował tytułem własności wymaganym przez ustawę. Fakt wspólności majątkowej małżeńskiej ani fakt sfinansowania inwestycji z majątku wspólnego nie zmienia tej oceny - dom był bowiem majątkiem odrębnym żony, uzyskanym przez nią w drodze darowizny od matki jeszcze przed poniesieniem jakichkolwiek wydatków termomodernizacyjnych.

Darowizna w 2016 r. wyłączyła dom z majątku wspólnego

To właśnie ta okoliczność okazała się przesądzająca. Nieruchomość trafiła do żony w czerwcu 2016 r. na podstawie umowy darowizny od jej matki - mąż nie był stroną tej czynności i nie figurował w księdze wieczystej. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rzeczy nabyte przez darowiznę wchodzą do majątku osobistego obdarowanego, a nie do wspólności małżeńskiej. Dom pozostał zatem wyłączną własnością żony aż do momentu notarialnego dopisania męża w grudniu 2025 r.

Co istotne - i co potwierdza interpretacja - sam fakt wpisania do księgi wieczystej z datą późniejszą niż złożone zeznania podatkowe nie otwiera możliwości korekty tych zeznań z zachowaniem ulgi. Dyrektor KIS wyjaśnił, że korekta zeznania może chronić podatnika tylko wtedy, gdy w momencie złożenia pierwotnego rozliczenia spełniał on wszystkie ustawowe przesłanki i jedynie z przeoczenia nie skorzystał z przysługującego mu prawa. W opisywanej sprawie takiej sytuacji nie było - mąż po prostu nie był wtedy uprawniony do ulgi.

1. Kiedy małżonkowie mogą dzielić ulgę

Interpretacja przywołuje również objaśnienia podatkowe Ministra Finansów z 30 czerwca 2025 r., które precyzują reguły korzystania z odliczenia przez małżonków. Jeżeli oboje małżonkowie są właścicielami domu, wydatki poniesione z majątku wspólnego mogą być odliczone przez jednego z nich w całości - w granicach jego limitu 53 000 zł - albo przez oboje w dowolnie wybranej proporcji. W takiej sytuacji nie ma znaczenia, na kogo wystawiona jest faktura.

Ministerstwo Finansów a ulga natemomodenizację

Inne

Każdy z małżonków dysponuje odrębnym limitem 53 000 zł - łącznie para może zatem odliczyć do 106 000 zł. Niewykorzystany przez jedno z nich limit nie powiększa jednak puli drugiego małżonka.

2. Skutki interpretacji - obowiązek korekty

Organ podatkowy nie pozostawił podatnikowi wyboru. Złożone przez męża zeznania podatkowe za lata 2021, 2022 i 2024 zawierają odliczenia, do których nie był on wówczas uprawniony. Musi zatem dokonać korekt zeznań polegających wyłącznie na usunięciu odliczeń ulgi termomodernizacyjnej w łącznej wysokości 54 251 zł. Żadna z wnioskowanych przez podatnika alternatyw - ani ponowne wykazanie ulgi w korektach, ani przesunięcie odliczeń na kolejne lata - nie jest możliwa.

Warto odnotować, że interpretacja konsekwentnie stosuje wykładnię wynikającą ze zmienionych objaśnień Ministerstwa Finansów, które przesunęły moment weryfikacji warunku własności z chwili poniesienia wydatku na moment składania zeznania podatkowego. Zmiana ta - pozornie korzystna dla podatników (bo nie trzeba być właścicielem już w dniu wystawienia faktury) - w opisywanej sprawie zadziałała odwrotnie, zamykając drogę do ulgi dla małżonka, który własność nabył dopiero po złożeniu zeznań.

Lekcja dla planujących inwestycje termomodernizacyjne

Interpretacja z 27 marca 2026 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.727.2025.2.ŁS) dostarcza kilku praktycznych wniosków dla małżonków planujących inwestycje termomodernizacyjne.

Po pierwsze, jeżeli nieruchomość stanowi majątek odrębny jednego z małżonków - np. nabyty w drodze darowizny lub dziedziczenia - drugi małżonek nie może korzystać z ulgi tylko dlatego, że inwestycja jest finansowana z majątku wspólnego. Przed rozpoczęciem inwestycji warto rozważyć notarialne ustanowienie współwłasności lub - jeśli jest to prawnie możliwe - włączenie nieruchomości do majątku wspólnego.

Po drugie, samo zamieszkiwanie w nieruchomości ani prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego nie zastępuje tytułu prawnego wymaganego przez ustawę. Kluczowy jest wpis w księdze wieczystej lub inny dokument potwierdzający własność.

Po trzecie, nawet jeśli podatnik uzyska prawo własności po poniesieniu wydatków, nie jest to równoznaczne z nabyciem prawa do ulgi za minione lata podatkowe. Korekta zeznania może pomóc jedynie temu, kto w momencie składania pierwotnego zeznania spełniał wszystkie warunki - i po prostu o odliczeniu zapomniał.

Podstawa prawna

art. 26h ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.);

art. 31 oraz art. 33 pkt 2 ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2809 ze zm.).

Powołane interpretacje podatkowe:

interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 27 marca 2026 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.727.2025.2.ŁS)

Powiązane
Skarbówka: zapłata gotówką nie wyklucza ulgi mieszkaniowej!
Skarbówka: zapłata gotówką nie wyklucza ulgi mieszkaniowej!
Kupujesz ziemię na powiększenie gospodarstwa rolnego? Nie zawsze unikniesz PCC
Kupujesz ziemię na powiększenie gospodarstwa rolnego? Nie zawsze unikniesz PCC
Podwyżkowy armagedon. Od 1 kwietnia idą w górę opłaty za wywóz śmieci. Już wiadomo o ile wzrosną miesięczne rachunki
28 mar 2026

To już fala podwyżek. Domowe budżety demolują coraz wyższe opłaty za prąd, gaz, coraz więcej trzeba płacić za żywność… teraz są kolejne złe wieści. Od kwietnia mieszkańców wielu polskich miast dotknie wzrost opłat za wywóz śmieci. I nic nie wskazuje na to, to chwilowy trend. Samorządy tłumaczą podwyżki nie tylko inflacją, kosztami transportu czy energii, ale też zmianami systemowymi, które wpływają na cały rynek odpadów. Jednym z nich jest system kaucyjny, który – jak przekonują urzędnicy – zmienia ekonomię gospodarki odpadami.
Podatek od deszczu: zapłać, odwołaj się, oszczędź
28 mar 2026

Każdy właściciel nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m², której więcej niż 70 proc. terenu jest trwale uszczelnione, musi uiszczać opłatę retencyjną. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy Prawo wodne i egzekwują go gminy - często z błędami. Dobra wiadomość jest taka, że prawo daje możliwość skutecznego odwołania się od nienależnie nałożonej lub zawyżonej opłaty, a odpowiednia inwestycja w retencję może obniżyć obciążenie nawet dziesięciokrotnie.
Oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych - koniec marca 2026 [Ranking - tabela]
27 mar 2026

W marcu 2026 r. przybyło wiele złych informacji dla osób oszczędzających. Inflacja spowodowana konfliktem na Bliskim Wschodzie już zaczyna drenować nasze portfele, a żeby tego było mało w marcu oprocentowanie lokat dalej wyraźnie spadało. Niższe oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych w kwietniu zapowiedział już też Minister Finansów. Nawet wobec ogłoszonego przez rząd programu interwencyjnego (tzw. „CPN”) oszczędzający mogą mieć mieszane uczucia - pisze Bartosz Turek.

REKLAMA

Jawność płac: rewolucja czy krok w dobrą stronę? [Gość Infor.pl]
27 mar 2026

Od kilku miesięcy temat jawności wynagrodzeń budzi sporo emocji. Jedni mówią o nadchodzącej rewolucji na rynku pracy, inni widzą w tym raczej naturalną zmianę. Jak będzie naprawdę? Wiele wskazuje na to, że czeka nas raczej ewolucja, choć dla części firm może ona oznaczać poważne przetasowania.
Niewykorzystane talenty na rynku pracy. Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami?
27 mar 2026

W firmach, często brakuje odpowiedniego zarządzania rekrutacją i zasobami ludzkimi, a także wiedzy o korzyściach finansowych. Z tego powodu nie wszystkie działy HR wiedzą o potencjalnych korzyściach, wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
Turystyka dentystyczna Polaków, Ukraińców i Czechów. A co z 600 plus na dentystę?
27 mar 2026

Ceny usług stomatologicznych rosną, a budżety domowe nie zawsze pozwalają na pokrycie wydatków na wszystkie niezbędne w tym zakresie usługi. Czy Polacy chętnie korzystają z tzw. 600 plus na dentystę? A może jeżdżą leczyć zęby poza Polskę? Odpowiedź na to pytanie może zaskakiwać.
Coach rozwodowy i mediator. Jak mogą pomóc podczas rozstania? [WYWIAD]
27 mar 2026

„Wiele osób nie odchodzi nie dlatego, że nie widzi problemu, ale dlatego, że nie ma planu wyjścia i nie wie, jak przejść przez ten proces bezpiecznie i spokojnie” – przekonuje Joanna Solarska, pierwsza w Polsce certyfikowana coach rozwodowa CDC® i mediatorka.

REKLAMA

WSA w Szczecinie zdecydował w sprawie prawa dziecka z niepełnosprawnością w zakresie dostępu do edukacji i szkoły
27 mar 2026

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał w ostatnim czasie niezwykle interesujący wyrok. Wyrok jest świeży, bo z dnia 26 lutego 2026 r., sygn. akt. II SA/Sz 884/25. Wyrok ma niebagatelne znaczenie dla rodziców czy opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie edukacji.
KSeF od 1 kwietnia 2026 r.: największe obawy i rady dla najmniejszych przedsiębiorców
27 mar 2026

Jakie są największe obawy firm związane z wdrożeniem KSeF dnia 1 kwietnia 2026 r.? Oto rady dla najmniejszych przedsiębiorców na najbliższych czas wchodzenia do nowego systemu faktur.
