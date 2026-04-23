Fiskus odmówił 53 000 zł ulgi. Właściciel 80-letniego domu usłyszał: nowy dach to nie termomodernizacja

Fiskus odmówił 53 000 zł ulgi. Właściciel 80-letniego domu usłyszał: nowy dach to nie termomodernizacja

23 kwietnia 2026, 07:01
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Wymiana dachu a ulga podatkowa
Wymiana dachu, który przecieka, namaka strop i uniemożliwia jakiekolwiek ocieplenie, nie jest – zdaniem fiskusa – elementem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji odmówił podatnikowi prawa do odliczenia wydatku na nowe pokrycie dachowe. Linia niekorzystna dla właścicieli starych domów utrwala się.

Stary dom i problem z dachem

Interpretacja z 21 kwietnia 2026 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.207.2026.1.MB) dotyczy właściciela osiemdziesięcioletniego drewnianego domu jednorodzinnego. Podatnik rozpoczął w 2025 r. kompleksowy remont z jasnym celem – zmniejszeniem zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania. Po ocenie stanu technicznego okazało się, że nie można pominąć wymiany pokrycia dachowego. Stara dachówka cementowa miała kilkadziesiąt lat, w wielu miejscach była połamana i dziurawa, a każda próba wymiany powodowała kruszenie sąsiednich elementów. Dach przeciekał, woda zniszczyła strop nad kuchnią, zgniła belka konstrukcyjna, pojawiła się dziura szerokości około metra między strychem a pomieszczeniem mieszkalnym.

Kolejność prac narzucona przez rzeczywistość

Właściciel, dysponując ograniczonymi środkami, podzielił inwestycję na etapy. Najpierw – w 2025 r. – wykonał prace zabezpieczające: wymianę podciągu utrzymującego strop, załatanie ubytku w suficie, położenie nowego pokrycia dachowego, wymianę spróchniałej krokwi i łat. Na 2026 r. zaplanował położenie instalacji elektrycznej na strychu i ocieplenie. Logika była prozaiczna – bez szczelnego dachu docieplenie nie miałoby sensu, a kolejne zawilgocenia doprowadziłyby do dalszej degradacji konstrukcji.

We wniosku o interpretację podatnik argumentował, że wymiana pokrycia dachowego była warunkiem koniecznym dalszych prac termomodernizacyjnych. Uszczelnienie dachu zmniejszyło straty energii i zabezpieczyło budynek przed zawilgoceniem, a jednocześnie otworzyło drogę do zaplanowanego na kolejny rok docieplenia. Zdaniem wnioskodawcy cały ten ciąg działań stanowił jedno przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 26h ustawy o PIT, a pierwszy etap – jego nieodzowny element.

Fiskus trzyma się litery rozporządzenia

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Kluczowa część uzasadnienia opiera się na ścisłym odczytaniu rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Katalog ten wymienia m.in. materiały wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych, dachów oraz fundamentów, a w części usługowej – docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych, lub dachów, lub fundamentów. Nie wymienia natomiast wymiany pokrycia dachowego.

Organ uznał, że dach – jako przegroda budowlana – rzeczywiście podlega dociepleniu w ramach ulgi, ale wydatki na jego wymianę są czymś innym. W uzasadnieniu padło rozstrzygnięcie bezpośrednie: w przedstawionej sprawie nie mamy do czynienia z termoizolacją dachu, tylko z wymianą pokrycia, a taki rodzaj wydatku nie znajduje się w zamkniętym katalogu rozporządzenia. Brak pozycji w wykazie wyklucza zastosowanie ulgi – niezależnie od tego, czy wymiana była technicznie nieodzowna, czy stanowiła element szerszej inwestycji.

Linia interpretacyjna się utrwaliła

Interpretacja z kwietnia 2026 r. nie jest pojedynczym rozstrzygnięciem. Wpisuje się w serię niekorzystnych dla podatników stanowisk wydawanych od połowy 2024 r. Przełomem była zmiana z urzędu interpretacji indywidualnej dokonana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 14 czerwca 2024 r. (nr DOP3.8222.51.2024.CNRU), która odwróciła wcześniejsze, korzystne dla podatników stanowisko zajmowane przez dyrektora KIS w latach 2022–2023.

Od tego momentu organy konsekwentnie odmawiają prawa do odliczenia wydatków na wymianę pokrycia dachowego. Potwierdzają to kolejne interpretacje: z 13 maja 2025 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.167.2025.2.MK), z 21 sierpnia 2025 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.587.2025.2.EC), z 26 stycznia 2026 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.935.2025.2.MB), z 18 lutego 2026 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1038.2025.2.EC) oraz z 23 marca 2026 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1121.2025.3.EC). Z dostępnych opisów tych rozstrzygnięć wynika, że mimo różnych stanów faktycznych organy dochodziły do tego samego wniosku: samo nowe pokrycie dachowe i typowe roboty związane z jego wymianą nie mieszczą się w katalogu wydatków objętych ulgą termomodernizacyjną.

W interpretacjach fiskus zwraca uwagę także na aspekt dokumentacyjny. W praktyce podatnik powinien zadbać o takie opisanie faktury, aby dało się wyodrębnić wydatki mieszczące się w katalogu rozporządzenia od kosztów samej wymiany pokrycia dachowego. Brak takiego rozdzielenia może w praktyce istotnie utrudnić skorzystanie z ulgi i prowadzić do zakwestionowania odliczenia przez organ.

Co w praktyce podlega uldze

Z dotychczasowych rozstrzygnięć organów wyłania się dość jednoznaczny podział. Odliczyć można wydatki na materiały dociepleniowe i usługi wprost wymienione w rozporządzeniu, w tym dotyczące docieplenia dachu jako przegrody budowlanej. Poza zakresem ulgi pozostają natomiast co do zasady wydatki na samo pokrycie dachowe oraz typowe roboty dekarskie związane z jego wymianą. Ostrożności wymaga natomiast ocena stolarki dachowej, w tym okien połaciowych, bo te są w rozporządzeniu wymienione odrębnie jako stolarka okienna i drzwiowa, a więc nie należy ich automatycznie utożsamiać z nieodliczalną wymianą pokrycia dachowego. Poza zakresem ulgi pozostają natomiast: dachówka, blachodachówka, papa, gont, rynny i rury spustowe, łaty i kontrłaty, prace blacharsko-dekarskie, a także okna połaciowe (w przypadku wymiany pokrycia dachowego).

Konsekwencje są dla podatników odczuwalne. Zawężająca linia interpretacyjna istotnie ogranicza praktyczne znaczenie ulgi termomodernizacyjnej. Najbardziej kosztochłonne elementy remontu dachu, takie jak nowe pokrycie, część prac dekarskich czy orynnowanie, co do zasady nie dają prawa do odliczenia. W praktyce największe szanse na odliczenie mają te wydatki, które da się jednoznacznie przypisać do materiałów i robót termomodernizacyjnych wymienionych w rozporządzeniu.

Co powinien zrobić podatnik planujący remont dachu

Na tle dotychczasowych interpretacji można sformułować kilka wniosków praktycznych. Po pierwsze, warto uzyskać od wykonawcy fakturę wyodrębniającą poszczególne pozycje kosztorysu, z wyraźnym rozgraniczeniem prac dociepleniowych oraz innych wydatków mieszczących się w katalogu rozporządzenia od kosztów samej wymiany pokrycia. Ogólny opis „wymiana pokrycia dachowego” z jedną kwotą łączną może w praktyce bardzo utrudnić zastosowanie ulgi i zwiększa ryzyko sporu z organem. Po drugie, rozsądne wydaje się wystąpienie z własnym wnioskiem o interpretację indywidualną przed rozpoczęciem prac – za opłatą 40 zł podatnik uzyskuje ochronę prawnopodatkową odpowiadającą zakresowi przedstawionego stanu faktycznego. Po trzecie, podatnicy, którzy skorzystali z ulgi we wcześniejszych latach w oparciu o ówczesne korzystne interpretacje, powinni monitorować ewentualne zmiany podejścia organów, pamiętając, że szczególną ochronę daje własna interpretacja indywidualna, jeżeli podatnik zastosował się do jej treści.

Warto też rozważyć alternatywę w postaci programu „Czyste Powietrze” lub pożyczek preferencyjnych oferowanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zakres wspieranych przedsięwzięć jest tam szerszy niż w ramach ulgi podatkowej, choć wiąże się z bardziej rozbudowaną procedurą wnioskową.

Spór o sens ulgi

Ulga termomodernizacyjna miała – zgodnie z intencją ustawodawcy – zachęcać właścicieli domów jednorodzinnych do przedsięwzięć ograniczających zużycie energii i poprawiających jakość powietrza. Tymczasem w praktyce obejmuje wyłącznie wąski katalog wydatków wymienionych w załączniku do rozporządzenia, bez uwzględnienia faktycznej logiki inwestycyjnej. Właściciel starego domu nie zdoła skutecznie docieplić dachu, który najpierw nie zostanie uszczelniony. Ustawodawca tę zależność pomija, a organy podatkowe konsekwentnie trzymają się zamkniętego katalogu.

Dopóki rozporządzenie nie zostanie zmienione, linia interpretacyjna prawdopodobnie pozostanie bez zmian. Dla podatników planujących kompleksowy remont dachu oznacza to konieczność starannego planowania dokumentacji kosztów i realistycznego obniżenia oczekiwań co do wysokości przyszłego odliczenia.

Najważniejsze wnioski dla właścicieli domów

  • samo pokrycie dachowe i typowe roboty dekarskie związane z jego wymianą co do zasady nie dają dziś prawa do ulgi termomodernizacyjnej;
  • większe szanse na odliczenie mają tylko te wydatki, które da się jednoznacznie przypisać do docieplenia dachu albo innych materiałów i usług wymienionych w rozporządzeniu;
  • przed rozpoczęciem prac warto zadbać o szczegółowy kosztorys i fakturę rozdzielającą pozycje termomodernizacyjne od zwykłego remontu;
  • przy bardziej złożonych inwestycjach bezpiecznym rozwiązaniem może być własny wniosek o interpretację indywidualną, złożony jeszcze przed rozliczeniem ulgi.

Podstawa prawna

art. 5a pkt 18b i 18c, art. 26h ust. 1–10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.)

Powołana interpretacja

  • interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 kwietnia 2026 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.207.2026.1.MB
