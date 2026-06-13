Koniec z kaucyjną męczarnią! Wrzucasz 100 butelek naraz, automat liczy sam. Zobacz, gdzie jest

To w Poznaniu stanął pierwszy butelkomat, który przyjmuje 100 butelek i puszek jednocześnie – koniec z wyrzucaniem każdego opakowania osobno. Urządzenie samo segreguje, rozpoznaje i zlicza zwroty, a cała operacja zajmuje kilka minut zamiast pół godziny. Działa 24 godziny na dobę. Internauci piszą: „Tak powinny wyglądać wszystkie butelkomaty w Polsce".

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Gdzie stoi i jak działa nowoczesny kaucjomat?

Dokładna lokalizacja butelkomatu na 100 butelek naraz: przy sklepie Selgros Cash & Carry, ul. Zamenhofa 133 w Poznaniu – parking przy głównym wejściu.

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Godziny pracy: całą dobę (przerwa techniczna: 6:00–7:00 rano).

Jak to działa krok po kroku:

Otwierasz klapę zsypową. Wrzucasz wszystkie butelki i puszki naraz (do 100 szt.). Zamykasz klapę. Automat sam segreguje, rozpoznaje i liczy opakowania. Dostajesz potwierdzenie i odzyskujesz kaucję.

Cała operacja zajmuje kilka minut – nawet jeśli oddajesz 100 opakowań.

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Dlaczego to taka różnica?

Stary kaucjomat: Stoisz przy tradycyjnym butelkomacie i wkładasz każdą butelkę osobno. Automat coś zgniata, hałasuje, czasem się zacina. Zwrot 100 butelek to nawet pół godziny. A gdy przed tobą stoi ktoś z workami pełnymi pustych opakowań – możesz czekać i dłużej.

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Nowy kaucjomat: Wyrzucasz wszystko do jednego otworu, zamykasz, czekasz kilka minut. Maszyna robi resztę. To tylko niektóre komentarze - Internauci nie mogą się nachwalić nowego szybszego sposobu na odzyskanie kaucji:

Tak powinny wyglądać wszystkie butelkomaty;

Na starcie tak powinno być, a nie czekanie za osobą, która ma 100 butelek i każdą musi wrzucać osobno. Tak powinny wyglądać w całej Polsce.

Dla kogo skorzystanie z nowego rodzaju automatu do systemu kaucyjnego to szczególne ułatwienie?

Rodziny z dziećmi – po weekendzie zostaje kilkanaście butelek po napojach. Zamiast męczyć się przy automacie, wrzucasz wszystko naraz. Osoby zbierające butelki w terenie i dorabiające w ten sposób – jeśli regularnie zbierasz opakowania, oszczędzasz mnóstwo czasu. Właściciele firm i gastronomii – restauracje, bary, biura generują dziesiątki pustych butelek tygodniowo, którymi nikt się potem nie przejmuje. Jeden szybki zwrot zamiast kilku i długiego stania pod automatem i odzyskasz trochę pieniędzy. Każdy, kto nie lubi stać w kolejce – szczególnie w weekendy, gdy tradycyjne butelkomaty są oblegane.

Czy to jedyny taki automat w Polsce?

Tak – na razie to pierwsze tego typu urządzenie w kraju. Nie ma póki co na czas opracowania artykułu informacji, aby gdzieś było dostępne podobne rozwiązanie. W sieci pojawiają się pytania, czy podobne rozwiązania trafią do innych miast.

Na razie nie ma oficjalnych zapowiedzi, ale zainteresowanie jest ogromne. Jeśli eksperyment w Poznaniu się sprawdzi – można się spodziewać, że inne sieci handlowe pójdą tym tropem.

Co robić teraz, jeśli mam 100 butelek do odzyskania kaucji?

Jeśli mieszkasz w Poznaniu lub okolicy – warto przetestować nowe urządzenie. Oszczędzisz czas i nerwy. A jeśli mieszkasz gdzie indziej – możesz zasugerować często odwiedzanemu dużemu sklepowi w Twojej miejscowości, żeby rozważył podobne rozwiązanie. To może przecież napędzić sprzedawcy więcej klientów, którzy będą odwiedzać taki szybki kaucjomat, a przy okazji zrobią nowe zakupy. System kaucyjny w Polsce działa od 2025 roku – i wciąż się rozwija. Nowy butelkomat to jednak dowód, że można to robić wygodniej i szybciej, niż w początkowej fazie.

Szybki kaucjomat zbiorczy w pytaniach i odpowiedziach (FAQ)

Czy automat przyjmuje wszystkie butelki i puszki objęte kaucją?

Tak – plastikowe butelki do 3 litrów, szklane butelki zwrotne oraz puszki aluminiowe z logo systemu kaucyjnego.

Czy można korzystać z automatu w nocy?

Tak, działa 24/7 – z wyjątkiem godziny 6:00–7:00 rano (przerwa techniczna).

Co jeśli automat się pomyli i nie zliczy wszystkich butelek?

Na ekranie widzisz, ile opakowań zostało rozpoznanych. Jeśli jest problem – zgłoś to obsłudze sklepu.

Czy trzeba być klientem sklepu, przy którym stoi nowy kaucjomat, żeby oddać butelki?

Nie – butelkomat stoi na parkingu i jest ogólnodostępny dla wszystkich.

Czy w innych miastach też powstaną takie automaty?

Na razie to pilotaż w Poznaniu. Jeśli się sprawdzi – możliwe, że rozwiązanie trafi do innych lokalizacji. Sprzedawcy i sieci mogą dostrzec w tym potencjał na przyciągnięcie do siebie klientów, którzy będą oddawać naraz i szybko dużo butelek, a przy okazji zrobią zakupy w sklepie.

Źródło: Głos Wielkopolski