Koniec z kaucyjną męczarnią! Wrzucasz 100 butelek naraz, automat liczy sam. Zobacz, gdzie jest

Wrzucisz nawet 100 butelek naraz, automat policzy sam. Zobacz, gdzie jest
REKLAMA
REKLAMA
To w Poznaniu stanął pierwszy butelkomat, który przyjmuje 100 butelek i puszek jednocześnie – koniec z wyrzucaniem każdego opakowania osobno. Urządzenie samo segreguje, rozpoznaje i zlicza zwroty, a cała operacja zajmuje kilka minut zamiast pół godziny. Działa 24 godziny na dobę. Internauci piszą: „Tak powinny wyglądać wszystkie butelkomaty w Polsce".
- Gdzie stoi i jak działa nowoczesny kaucjomat?
- Dlaczego to taka różnica?
- Dla kogo skorzystanie z nowego rodzaju automatu do systemu kaucyjnego to szczególne ułatwienie?
- Czy to jedyny taki automat w Polsce?
- Co robić teraz, jeśli mam 100 butelek do odzyskania kaucji?
- Szybki kaucjomat zbiorczy w pytaniach i odpowiedziach (FAQ)
Gdzie stoi i jak działa nowoczesny kaucjomat?
Dokładna lokalizacja butelkomatu na 100 butelek naraz: przy sklepie Selgros Cash & Carry, ul. Zamenhofa 133 w Poznaniu – parking przy głównym wejściu.
REKLAMA
REKLAMA
Godziny pracy: całą dobę (przerwa techniczna: 6:00–7:00 rano).
Jak to działa krok po kroku:
- Otwierasz klapę zsypową.
- Wrzucasz wszystkie butelki i puszki naraz (do 100 szt.).
- Zamykasz klapę.
- Automat sam segreguje, rozpoznaje i liczy opakowania.
- Dostajesz potwierdzenie i odzyskujesz kaucję.
Cała operacja zajmuje kilka minut – nawet jeśli oddajesz 100 opakowań.
REKLAMA
Dlaczego to taka różnica?
Stary kaucjomat: Stoisz przy tradycyjnym butelkomacie i wkładasz każdą butelkę osobno. Automat coś zgniata, hałasuje, czasem się zacina. Zwrot 100 butelek to nawet pół godziny. A gdy przed tobą stoi ktoś z workami pełnymi pustych opakowań – możesz czekać i dłużej.
Nowy kaucjomat: Wyrzucasz wszystko do jednego otworu, zamykasz, czekasz kilka minut. Maszyna robi resztę. To tylko niektóre komentarze - Internauci nie mogą się nachwalić nowego szybszego sposobu na odzyskanie kaucji:
- Tak powinny wyglądać wszystkie butelkomaty;
- Na starcie tak powinno być, a nie czekanie za osobą, która ma 100 butelek i każdą musi wrzucać osobno. Tak powinny wyglądać w całej Polsce.
Dla kogo skorzystanie z nowego rodzaju automatu do systemu kaucyjnego to szczególne ułatwienie?
- Rodziny z dziećmi – po weekendzie zostaje kilkanaście butelek po napojach. Zamiast męczyć się przy automacie, wrzucasz wszystko naraz.
- Osoby zbierające butelki w terenie i dorabiające w ten sposób – jeśli regularnie zbierasz opakowania, oszczędzasz mnóstwo czasu.
- Właściciele firm i gastronomii – restauracje, bary, biura generują dziesiątki pustych butelek tygodniowo, którymi nikt się potem nie przejmuje. Jeden szybki zwrot zamiast kilku i długiego stania pod automatem i odzyskasz trochę pieniędzy.
- Każdy, kto nie lubi stać w kolejce – szczególnie w weekendy, gdy tradycyjne butelkomaty są oblegane.
Czy to jedyny taki automat w Polsce?
Tak – na razie to pierwsze tego typu urządzenie w kraju. Nie ma póki co na czas opracowania artykułu informacji, aby gdzieś było dostępne podobne rozwiązanie. W sieci pojawiają się pytania, czy podobne rozwiązania trafią do innych miast.
Na razie nie ma oficjalnych zapowiedzi, ale zainteresowanie jest ogromne. Jeśli eksperyment w Poznaniu się sprawdzi – można się spodziewać, że inne sieci handlowe pójdą tym tropem.
Co robić teraz, jeśli mam 100 butelek do odzyskania kaucji?
Jeśli mieszkasz w Poznaniu lub okolicy – warto przetestować nowe urządzenie. Oszczędzisz czas i nerwy. A jeśli mieszkasz gdzie indziej – możesz zasugerować często odwiedzanemu dużemu sklepowi w Twojej miejscowości, żeby rozważył podobne rozwiązanie. To może przecież napędzić sprzedawcy więcej klientów, którzy będą odwiedzać taki szybki kaucjomat, a przy okazji zrobią nowe zakupy. System kaucyjny w Polsce działa od 2025 roku – i wciąż się rozwija. Nowy butelkomat to jednak dowód, że można to robić wygodniej i szybciej, niż w początkowej fazie.
Szybki kaucjomat zbiorczy w pytaniach i odpowiedziach (FAQ)
Czy automat przyjmuje wszystkie butelki i puszki objęte kaucją?
Tak – plastikowe butelki do 3 litrów, szklane butelki zwrotne oraz puszki aluminiowe z logo systemu kaucyjnego.
Czy można korzystać z automatu w nocy?
Tak, działa 24/7 – z wyjątkiem godziny 6:00–7:00 rano (przerwa techniczna).
Co jeśli automat się pomyli i nie zliczy wszystkich butelek?
Na ekranie widzisz, ile opakowań zostało rozpoznanych. Jeśli jest problem – zgłoś to obsłudze sklepu.
Czy trzeba być klientem sklepu, przy którym stoi nowy kaucjomat, żeby oddać butelki?
Nie – butelkomat stoi na parkingu i jest ogólnodostępny dla wszystkich.
Czy w innych miastach też powstaną takie automaty?
Na razie to pilotaż w Poznaniu. Jeśli się sprawdzi – możliwe, że rozwiązanie trafi do innych lokalizacji. Sprzedawcy i sieci mogą dostrzec w tym potencjał na przyciągnięcie do siebie klientów, którzy będą oddawać naraz i szybko dużo butelek, a przy okazji zrobią zakupy w sklepie.
Źródło: Głos Wielkopolski
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA