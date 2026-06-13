W przyszłym roku na rzecz obrony trzeba będzie oddać setki nieruchomości, samochodów oraz przyczep i maszyn. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje nowe rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych.

Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony w 2027 roku

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2027 roku na rzecz obrony.

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Projekt przewiduje, że w przyszłym roku niezbędne świadczenia rzeczowe wykonywane na rzecz obrony wynoszą nie więcej niż:

400 nieruchomości (budynków lub ich części) – na potrzeby organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego wykonujących zadania związane z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej;

(budynków lub ich części) – na potrzeby organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego wykonujących zadania związane z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej; 293 pojazdy samochodowe oraz 34 przyczepy (naczepy) i 27 maszyn wraz z niezbędnym wyposażeniem – na potrzeby jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania związane z przeprowadzaniem ćwiczeń wojskowych, w tym organizowanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy i związanych ze sprawdzaniem gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

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Kogo dotyczy obowiązek świadczeń rzeczowych na rzecz obrony?

Obowiązek świadczeń rzeczowych nakłada ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 825 z późn. zm.). Obowiązek ten polega na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacji ich skutków oraz zarządzania kryzysowego. Zobowiązanymi są:

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urzędy,

instytucje państwowe,

przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne,

osoby fizyczne.

Świadczenia rzeczowe mogą być wykonywane na rzecz Sił Zbrojnych. Ponadto świadczenia wykonywane są na rzecz jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacji ich skutków oraz zarządzania kryzysowego.

Wejście w życie nowego rozporządzenia

Projekt przewiduje, że rozporządzenie ministra obrony narodowej wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku. Wykonanie nowych przepisów planowane jest na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2027 roku.