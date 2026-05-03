MF potwierdza: utracona kaucja może być kosztem podatkowym, ale nie każda i nie zawsze

MF potwierdza: utracona kaucja może być kosztem podatkowym, ale nie każda i nie zawsze

03 maja 2026, 06:31
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
system kaucyjny, koszty uzyskania przychodów
Ministerstwo Finansów potwierdziło, że wartość kaucji od opakowania, którego przedsiębiorca nie zwrócił do systemu kaucyjnego, może stanowić koszty uzyskania przychodów. Pod warunkiem, że strata jest definitywna, racjonalnie uzasadniona i prawidłowo udokumentowana. To stanowisko porządkuje jeden z praktycznych dylematów księgowych po starcie systemu kaucyjnego, ale nie zwalnia podatnika z obowiązku wykazania, że utrata kaucji była bezpowrotna.

Kaucja zwrotna z natury

System kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1 października 2025 r. Od 1 stycznia 2026 r. producenci, którzy przystąpili do systemu kaucyjnego, mogą wprowadzać na rynek wyłącznie napoje w opakowaniach opatrzonych ujednoliconym znakiem kaucji. Produkty wyprodukowane wcześniej i wprowadzone do obrotu bez takiego oznaczenia mogą być sprzedawane do wyczerpania zapasów. Stawki wynoszą 50 gr za butelkę PET do 3 litrów oraz puszkę aluminiową do 1 litra, a także 1 zł za butelkę szklaną wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

Na gruncie podatków dochodowych kaucja ma charakter zwrotny i co do zasady jest neutralna. Podatnik, który płaci ją przy zakupie wody na spotkania z kontrahentami czy do biurowej kuchni, nie ujmuje jej w kosztach, a sprzedawca nie wykazuje przychodu. Powód jest prozaiczny – wartość ta nie opuszcza definitywnie majątku nabywcy, lecz wraca do niego po oddaniu opakowania w sklepie lub automacie.

Co potwierdziło MF

W odpowiedzi z 28 kwietnia 2026 r. udzielonej dziennikarzowi Ministerstwo Finansów odniosło się do typowej sytuacji – butelki, której nie da się zwrócić, bo została zniszczona, zgubiona albo zabrana przez gościa spotkania. Resort wskazał, że jeżeli wydatek z tytułu kaucji, której podatnik nie odzyska, spełnia ogólne kryteria z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. i art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, może zostać uwzględniony w kosztach uzyskania przychodów.

To wyłom od reguły o neutralności kaucji, ale wyłom warunkowy. MF zastrzega, że oceny dokonuje się wyłącznie po ustaleniu wszystkich okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. Dopiero po takiej analizie można rozstrzygać także o dacie poniesienia kosztu.

Trzy warunki uznania kosztu

Z odpowiedzi MF, czytanej łącznie z ogólną konstrukcją kosztów podatkowych i praktyką interpretacyjną, można wyprowadzić trzy łączne przesłanki.

Związek z działalnością. Pierwotny zakup musi być racjonalny i gospodarczo uzasadniony, np. woda dla pracowników i klientów. Bez tego elementu nawet bezsporna utrata opakowania nie da prawa do kosztu.

Definitywność straty. Kaucja musi nieodwracalnie utracić zwrotny charakter. Klasyczne przypadki to stłuczenie butelki w trakcie serwisu, jej skażenie wymagające utylizacji albo zabranie przez uczestnika spotkania bez zamiaru zwrotu. Zwykła nieobecność opakowania w magazynie tego nie wyczerpuje.

Brak wyłączenia ustawowego. Wydatek nie może mieścić się w katalogu z art. 23 u.p.d.o.f. lub art. 16 ustawy o CIT. Sama kaucja w żadnym z nich nie figuruje, ale ostrożność jest wskazana, gdy strata jest skutkiem rażącego niedbalstwa – wówczas organ może zakwestionować jej kosztowy charakter na zasadach ogólnych dotyczących strat w środkach obrotowych.

Przykład

Firma kupiła wodę w butelkach na spotkanie z kontrahentami. Część butelek została zniszczona lub wyrzucona podczas sprzątania sali. Jeżeli spółka sporządzi protokół i wykaże związek zakupu z działalnością, utracona kaucja może być kosztem podatkowym.

Przykład

Przedsiębiorca kupuje napoje do biura, ale nie prowadzi żadnej ewidencji opakowań i regularnie ich nie zwraca, mimo że punkt odbioru znajduje się obok siedziby firmy. W takim przypadku organ może uznać, że nie doszło do niezawinionej utraty, lecz do dobrowolnej rezygnacji z odzyskania kaucji.

Bez protokołu trudniej obronić datę kosztu

Najbardziej praktyczny element odpowiedzi MF dotyczy dokumentowania. Resort nie narzuca konkretnego wzoru, ale logika dowodowa jest czytelna – to podatnik musi wykazać, że kaucja przestała być zwrotna. W praktyce pomocny będzie protokół zniszczenia lub utraty opakowań, najlepiej sporządzany przez co najmniej dwie osoby i zawierający datę zdarzenia, liczbę i rodzaj opakowań, wartość kaucji oraz przyczynę likwidacji.

Taki protokół może być „innym dowodem”, na podstawie którego podatnik ujmuje koszt w księgach. W przypadku kosztów pośrednich znaczenie ma dzień, na który koszt ujęto w księgach rachunkowych, zgodnie z art. 22 ust. 5d u.p.d.o.f. i art. 15 ust. 4e ustawy o CIT. W księgach koszt ujmuje się przez wyksięgowanie należności z konta rozrachunkowego (kaucja figuruje tam od momentu zakupu napoju) i przeniesienie jej w pozostałe koszty operacyjne. W PKPiR, według wzoru obowiązującego od 2026 r., właściwa będzie kolumna 15 – pozostałe wydatki.

Ważne

Samo stwierdzenie, że „opakowanie zaginęło”, może nie wystarczyć. Podatnik powinien mieć dowód, z którego wynika, kiedy i dlaczego kaucja stała się definitywnie nie do odzyskania.

Czego MF nie powiedziało

Stanowisko resortu nie jest interpretacją ogólną ani objaśnieniami podatkowymi. Nie chroni więc podatnika w trybie art. 14k Ordynacji podatkowej. Daje wskazówkę co do kierunku wykładni, lecz w razie sporu z organem konieczne pozostają konkretne dowody. Otwarte pozostają też przypadki nietypowe – np. systematyczne, masowe niezwracanie opakowań przy istniejącej sieci punktów zbiórki w pobliżu firmy. Tu organ może uznać, że nie chodzi o utratę, lecz o dobrowolną rezygnację z należności, co kosztu nie tworzy.

Z perspektywy przedsiębiorców jest to rozwiązanie mało komfortowe. System kaucyjny miał być prosty operacyjnie, ale przy takim podejściu MF podatnik, który chce rozliczyć utraconą kaucję w kosztach, musi wykazać nie tylko sam zakup napoju, lecz także utratę prawa do jej odzyskania. W wielu firmach może to oznaczać, że drobne, rozproszone kwoty kaucji nie będą w ogóle zaliczane do kosztów, bo koszt dokumentowania okaże się większy niż podatkowa korzyść. Część podatników może z kolei ujmować je w kosztach zbiorczo, akceptując ryzyko ewentualnej korekty przy kontroli. W praktyce trzeba więc zadać pytanie o istotność kwot: przy niewielkich zakupach biurowych spór o kaucję może być bardziej kłopotliwy niż sama wartość podatkowego kosztu.

Praktyczny wniosek dla działów księgowych jest prosty. Warto wprowadzić krótką wewnętrzną instrukcję obiegu opakowań, ujednolicony wzór protokołu strat i odrębne konto rozrachunkowe dla kaucji. Bez tych elementów ujęcie utraconej kaucji w kosztach jest możliwe, ale podatnik bierze na siebie ciężar dowodu w razie kontroli.

Podstawa prawna

– art. 22 ust. 1 i ust. 5d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.)

– art. 15 ust. 1 i ust. 4e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 554 ze zm.)

– ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 870 ze zm.)

– rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 8 lipca 2024 r. w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1046)

Źródło

– Informacja Ministerstwa Finansów przekazywana do mediów na zapytania dziennikarzy z 28 kwietnia 2026 r. sygn. 37/26 opubl.  eureka.mf.gov.pl

Źródło: INFOR
