Strona główna » Twoje pieniądze » PIT 2026. Skarbówka potwierdza: ulga podatkowa przeprowadza się razem z dzieckiem

PIT 2026. Skarbówka potwierdza: ulga podatkowa przeprowadza się razem z dzieckiem

27 kwietnia 2026, 10:52
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Formularz PIT i drewniane kostki z literami PIT
PIT
Shutterstock

Ojciec, do którego pełnoletni syn studiujący przeniósł się dopiero 1 listopada, ma prawo rozliczyć cały 2025 r. jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wystarczyły dwa miesiące faktycznej, samodzielnej opieki, by skarbówka uznała preferencyjne opodatkowanie za zgodne z ustawą. Co jednak, gdy rodzice nie zdołają się porozumieć, kto skorzysta z tej preferencji?

Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 kwietnia 2026 r. (sygn. 0112-KDSL1-1.4011.197.2026.2.MK). Rozstrzyga ona problem, z którym mierzy się coraz większa grupa rozwiedzionych podatników: co zrobić, gdy dorosłe, uczące się dziecko zmienia w trakcie roku miejsce zamieszkania i jego utrzymanie spada wyłącznie na jednego z rodziców.

Stan faktyczny: zwrot w listopadzie

Wnioskodawca jest osobą rozwiedzioną od 2011 r. Władzę rodzicielską nad wówczas małoletnim synem sąd powierzył matce, zastrzegając ojcu prawo współdecydowania o najważniejszych sprawach życiowych dziecka. Przez kolejne lata ojciec wykonywał obowiązek alimentacyjny, w tym opłacał synowi czesne za studia. W 2025 r. syn był studentem i nie osiągnął żadnych dochodów. Do końca października mieszkał z matką, która ponosiła główny ciężar utrzymania.

Sytuacja zmieniła się 1 listopada 2025 r. – syn przeprowadził się do ojca, przeniósł wszystkie rzeczy i tam ulokował centrum życiowe. Od tej daty ojciec samodzielnie pokrywa czynsz, opłaty za media, wyżywienie i pozostałe wydatki bieżące. Matka, która pozostaje w nowym związku małżeńskim, nie wypłaca alimentów ani synowi, ani byłemu mężowi, a kontakty z synem mają charakter incydentalny.

Wystarczy część roku

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe w całości. Kluczowy fragment uzasadnienia brzmi:

Przepisy nie uzależniają prawa podatnika do preferencyjnego opodatkowania jego dochodów od tego, czy przez cały rok był osobą samotnie wychowującą dziecko. Wystarczające jest zatem, aby taki stan zaistniał w ciągu roku, a nie trwał przez cały rok.

To stanowisko nie jest odosobnione. Organy podatkowe przyjmują, że ustawa o PIT nie wymaga samotnego wychowywania przez 12 miesięcy. Wystarczy, by status ten zaistniał w roku podatkowym i był rzeczywisty. Nowa interpretacja stosuje tę regułę do trwałej zmiany miejsca zamieszkania pełnoletniego studenta dopiero pod koniec roku.

Dwa filary preferencji

Możliwość rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko, uregulowana w art. 6 ust. 4c i ust. 4d ustawy o PIT, oznacza że dochód rodzica i dziecka (jeśli dziecko je posiada) jest sumowany, a podatek obliczany jest w podwójnej wysokości podatku od połowy dochodów, co daje wyższą kwotę wolną od podatku. Korzyść wynika zatem z dwukrotnego wykorzystania kwoty wolnej i przesunięcia części dochodu poza próg 32 proc. Ustawa formułuje dwa warunki, które muszą być spełnione łącznie.

Po pierwsze, rodzic musi mieć określony status cywilny – być panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację, ewentualnie osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Po drugie, i to jest serce sprawy, musi w roku podatkowym faktycznie samotnie wychowywać dziecko.

Sam status cywilny nie wystarczy. Organy podatkowe i sądy podkreślają, że decydujące jest rzeczywiste, samodzielne troszczenie się o byt materialny i rozwój emocjonalny dziecka. Aktywny i porównywalny udział drugiego rodzica w wychowaniu może wykluczyć preferencję dla każdego z rodziców.

Pełnoletnie uczące się dziecko

Ulga przewidziana w art. 6 ust. 4c ustawy o PIT obejmuje trzy kategorie dzieci: małoletnie, pełnoletnie otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach krajowego lub zagranicznego systemu oświatowego albo szkolnictwa wyższego. W ostatniej grupie obowiązuje dodatkowy limit dochodów dziecka. Zgodnie z art. 6 ust. 4e ustawy o PIT pełnoletni uczeń lub student nie może uzyskać w roku podatkowym dochodów (poza rentą rodzinną) opodatkowanych skalą lub stawką 19 proc., a także przychodów objętych ulgą dla młodych lub ulgą na powrót, w łącznej kwocie przekraczającej dwunastokrotność renty socjalnej z grudnia roku podatkowego. W grudniu 2025 r. renta socjalna wynosiła 1 878,91 zł, co daje limit 22 546,92 zł. W omawianej sprawie syn nie osiągnął dochodów, więc kwestia limitu nie miała znaczenia.

Co, jeśli rodzice się nie dogadają

Najczęstsze pytanie podatników dotyczy sytuacji odwrotnej do tej z interpretacji: co, jeśli oboje rodzice samodzielnie uznają, że to im przysługuje preferencja? W przeciwieństwie do ulgi prorodzinnej tutaj nie ma mechanizmu podziału po połowie ani zasady pierwszeństwa zeznania. Albo preferencję spełnia jeden z rodziców, albo przy rzeczywiście wspólnym wychowywaniu według podejścia fiskusa – żaden.

Jeżeli oboje rodzice złożą PIT z preferencją na to samo dziecko, urząd skarbowy może zakwestionować jedno z rozliczeń lub oba naraz. Decydują nie deklaracje, lecz fakty: miejsce zamieszkania dziecka, centrum życiowe, codzienna piecza, ponoszenie kosztów utrzymania, udział drugiego rodzica w wychowaniu, ewentualna opieka naprzemienna, alimenty, kontakty i orzeczenia sądowe.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi dla Rzecznika Praw Obywatelskich z 2 maja 2024 r. (znak DD3.055.2.2024) wyróżniło trzy modelowe sytuacje. Jeśli dziecko jest pod stałą, codzienną opieką jednego rodzica, a drugi płaci alimenty lub utrzymuje kontakty doraźnie – status osoby samotnie wychowującej ma ten, przy którym dziecko mieszka. Jeśli oboje rodzice mają pełną władzę i uczestniczą w wychowaniu, ale zaangażowanie jednego jest nieporównywalnie większe – preferencja co do zasady przysługuje temu bardziej zaangażowanemu. Jeśli rodzice są zaangażowani w równym stopniu, czyli faktycznie sprawują opiekę naprzemienną – według resortu żaden z nich z preferencji nie skorzysta.

Ten ostatni scenariusz jest jednak przedmiotem rozbieżności orzeczniczej. NSA w wyroku z 23 sierpnia 2024 r. (sygn. II FSK 182/24) uznał, że rodzice prowadzący odrębne gospodarstwa domowe nie są wychowującymi dziecko „wspólnie”, nawet jeśli oboje angażują się w wychowanie – każdy w swoim czasie sprawuje opiekę samodzielnie. Podobnie WSA w Gdańsku w wyroku z 9 lipca 2024 r. (sygn. I SA/Gd 378/24). To linia korzystniejsza dla podatników, ale interpretacje KIS w sprawach z opieką naprzemienną i podzielonym świadczeniem 800+ częściej idą w przeciwnym kierunku, opierając się na art. 6 ust. 4f ustawy o PIT.

Praktyczny wniosek: porozumienie poprzedzające złożenie zeznań jest najbezpieczniejsze. W sporze z fiskusem liczyć się będą udokumentowane dowody na to, kto faktycznie sprawował codzienną pieczę. Rodzic, który nie spełniał warunków, będzie musiał skorygować rozliczenie i dopłacić podatek wraz z odsetkami.

Ulga prorodzinna a preferencja – dwie różne instytucje

Podatnicy często mylą obie ulgi. Przy uldze prorodzinnej z art. 27f ustawy o PIT przepisy przewidują wspólną kwotę odliczenia i możliwość ustalenia przez rodziców dowolnej proporcji. W razie braku porozumienia zasady podziału zależą jednak od sytuacji rodzinnej. Przy pieczy naprzemiennej albo wspólnym miejscu zamieszkania dziecka ulga jest co do zasady dzielona po połowie. W innych przypadkach 100 proc. odliczenia stosuje ten z rodziców, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przy pełnoletnim uczącym się dziecku znaczenie ma natomiast wykonywanie obowiązku alimentacyjnego, a nie wykonywanie władzy rodzicielskiej, która co do zasady ustaje z chwilą pełnoletności dziecka.

Przy preferencji dla osoby samotnie wychowującej dziecko żadnej takiej zasady podziału nie ma. To rozliczenie podatku w podwójnej wysokości od połowy dochodów jednego rodzica i z definicji nie podlega rozdzieleniu między matkę i ojca. Można jednak korzystać z obu instrumentów jednocześnie, jeśli każdy z nich ma własne, spełnione przesłanki. Dlatego zasad dotyczących ulgi prorodzinnej nie należy automatycznie przenosić na preferencyjne rozliczenie samotnego rodzica.

Praktyczne wnioski dla podatników

Rozliczenie roczne PIT za 2025 r. składane jest do 30 kwietnia 2026 r. Dla rozwodników, którzy w trakcie roku przejęli opiekę nad pełnoletnim, uczącym się dzieckiem, kluczowe jest udokumentowanie zmiany – dowody przeprowadzki, korespondencja, rachunki na adres rodzica, faktury i przelewy na koszty utrzymania. Incydentalny charakter wizyt u drugiego rodzica nie wyklucza statusu osoby samotnie wychowującej. Jeśli możliwe, porozumienie z drugim rodzicem co do podziału ulgi prorodzinnej i wskazania, kto skorzysta z preferencji, pozwoli uniknąć równoległych deklaracji. Przy wątpliwościach najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostaje wniosek o interpretację indywidualną.

Ważne

Status osoby samotnie wychowującej dziecko nie musi trwać przez cały rok podatkowy. Wystarczy, że zaistniał w jego trakcie i był rzeczywisty. Brak zgody rodziców nie uruchamia jednak żadnego automatycznego podziału preferencji – liczą się fakty, nie pierwszeństwo zeznania.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 4c, 4d, 4e, 4f i 8 oraz art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.)

Powołane interpretacje podatkowe i orzecznictwo

  • interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 kwietnia 2026 r., sygn. 0112-KDSL1-1.4011.197.2026.2.MK
  • wyrok NSA z 23 sierpnia 2024 r., sygn. II FSK 182/24; wyrok WSA w Gdańsku z 9 lipca 2024 r., sygn. I SA/Gd 378/24
  • stanowisko Ministerstwa Finansów z 2 maja 2024 r., znak DD3.055.2.2024 (odpowiedź dla Rzecznika Praw Obywatelskich)

Powiązane
Skarbówka potwierdza: rodzinna inwestycja w złoto ze zwolnieniem z podatku
Skarbówka potwierdza: rodzinna inwestycja w złoto ze zwolnieniem z podatku
Kiedy tip od fana jest darowizną, a kiedy przychodem? Skarbówka rozstrzyga
Kiedy tip od fana jest darowizną, a kiedy przychodem? Skarbówka rozstrzyga
Odziedziczyłeś mieszkanie i je sprzedałeś? Skarbówka: jeden błąd i stracisz ulgę podatkową!
Odziedziczyłeś mieszkanie i je sprzedałeś? Skarbówka: jeden błąd i stracisz ulgę podatkową!
Źródło: INFOR
Rozczarowanie dyrektywą o jawności wynagrodzeń. Spada liczba widełek płacowych w ofertach pracy
27 kwi 2026

Ponad 100 dni funkcjonowania części przepisów wdrażanej dyrektywy o jawności płac rozczarowuje. Badanie pokazuje, że niewiele się zmieniło. Czy pracodawcy zamieszczają widełki płacowe w ofertach pracy? W IT liczba takich ogłoszeń o pracę nawet spada.
NIS2 wprowadza osobistą odpowiedzialność kierownictwa nawet średnich firm. Za co konkretnie? Nowe przepisy już weszły w życie
27 kwi 2026

Dyrektywa NIS2 z prawie półtorarocznym opóźnieniem została zaimplementowana do polskiego systemu prawnego w formie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa z 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 3 kwietnia 2026 r. Pierwsze obowiązki przedsiębiorcy będą musieli spełnić już do 3 października 2026 r.

Przelewy bankowe w długi majowy weekend. Kiedy dojdzie przelew wysłany w czwartek po 16:00?
27 kwi 2026

W tym roku 1 maja wypada w piątek. Co z przelewami bankowymi wysłanymi tego dnia? Kiedy najlepiej wysłać przelew, aby dotarł na czas? Czy będą działać płatności natychmiastowe? Warto terminowe płatności zaplanować z wyprzedzeniem. 
PIT 2026. Skarbówka potwierdza: ulga podatkowa przeprowadza się razem z dzieckiem
27 kwi 2026

Ojciec, do którego pełnoletni syn studiujący przeniósł się dopiero 1 listopada, ma prawo rozliczyć cały 2025 r. jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wystarczyły dwa miesiące faktycznej, samodzielnej opieki, by skarbówka uznała preferencyjne opodatkowanie za zgodne z ustawą. Co jednak, gdy rodzice nie zdołają się porozumieć, kto skorzysta z tej preferencji?

Gorzowska szkoła wykształci przyszłych pracowników fabryki zbrojeniowej
27 kwi 2026

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp. i miasto podpisały porozumienie ze spółką Hanwha WB Advanced System, która ma uruchomić w mieście fabrykę zbrojeniową. Uczniowie szkoły będą mogli odbywać staże i znaleźć zatrudnienie w tej fabryce – poinformował rzecznik UM Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.
Sąsiad może wkroczyć na twoją działkę i do mieszkania. Opublikowano nowy wzór wniosku w tej sprawie
27 kwi 2026

Relacje miedzy sąsiadami bywają trudne, a szczególnie napięte stają się wówczas, gdy okoliczności wymagają ingerencji jednego sąsiada we własność drugiego. Takie działanie może jednak być w określonych okolicznościach nie tylko konieczne, ale i prawnie dopuszczalne. Warto znać zasady.
Pracownicy wyprzedzają pracodawców pod kątem AI. Najsprawniej robi to pokolenie Z i milenialsi
27 kwi 2026

Pracownicy wyprzedzają pracodawców pod kątem AI - aż 42% pracowników stosuje sztuczną inteligencję w pracy, a tylko 17% ma przy tym wsparcie pracodawcy. Najsprawniej robi to pokolenie Z i milenialsi. Zespoły mają dziś nowe oczekiwania od pracodawców - dostęp do nowoczesnych technologii i szkolenia z AI.
Obligacje skarbowe (oszczędnościowe) w maju 2026 r. - oferta i oprocentowanie
27 kwi 2026

Po obniżkach oprocentowania obligacji skarbowych (detalicznych - oszczędnościowych) w maju, czerwcu, sierpniu, październiku, listopadzie i grudniu 2025 r. - oprocentowanie nowych emisji w styczniu, lutym i marcu 2026 r. nie uległo zmianie ale spadło w kwietniu br. Obligacje oszczędnościowe nowych emisji w maju 2026 r. będą miały takie samo oprocentowanie jak w kwietniu. Ministerstwo Finansów pozostawiło tym razem opłacalność tych obligacji bez zmian na kolejny miesiąc.

Mniej wypadków na drogach? Studencki wynalazek z Krakowa może ratować życie
27 kwi 2026

Program monitorujący aktywność kierowcy i zapobiegający zaśnięciu za kierownicą opracowali studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podczas konkursu inżynierskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Studentów BEST.
Polska uderza w Brukselę: Minister Krajewski składa skargę – chodzi o miliardy
27 kwi 2026

Rząd nie odpuszcza. Minister Stefan Krajewski zapowiada skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie umowy z krajami Mercosuru. Polska kwestionuje sposób procedowania i częściowe stosowanie umowy od 1 maja. Chodzi przyszłość polskiego rolnictwa i miliony ton importowanego mięsa. Czy sąd unijny zatrzyma decyzję Brukseli?
