W ocenie ponad 74 proc. ankietowanych, najbardziej właściwym prezentem wręczanym nowożeńcom jest gotówka - wynika z badania „Ślubne prezenty Polaków. Trendy 2026”. Autorzy zwrócili uwagę, że tradycyjne prezenty rzeczowe, np. sprzęt domowy, odchodzą w zapomnienie.

Kupować czy dać do koperty?

W ocenie 41,25 proc. ankietowanych świadkowie i bliska rodzina powinna sprezentować młodej parze pieniądze w kopercie, ale wraz z drobnym upominkiem. 32,85 proc. respondentów stwierdziło z kolei, że można poprzestać na samej gotówce.

REKLAMA

REKLAMA

Kolejne odpowiedzi uzyskały znacznie mniej wskazań. Zdaniem 6,06 proc. badanych nowożeńcom można podarować kartę upominkową; 4,2 proc. uznaje, że odpowiednim prezentem będzie sprzęt domowy; 3,42 proc. wskazało voucher na tzw. przeżycie; 2,25 proc. - elektronikę; 1,76 proc. biżuterię, a 1,47 proc. - prezent nie ujęty na liście odpowiedzi. 6,75 proc. uczestników badania nie potrafiło się określić.

Ponad 7 na 10 Polaków uważa, że to najlepszy prezent dla nowożeńców

Autorzy raportu zauważyli, że ogółem 74,1 proc. respondentów uważa, że najlepszym prezentem od najbliższej rodziny lub świadków są pieniądze. To wyraźny sygnał, że tradycyjne prezenty rzeczowe - przede wszystkim sprzęt gospodarstwa domowego, straciły pozycję najczęściej wybieranego podarunku ślubnego.

W przypadku dalszych krewnych i znajomych rozkład wskazań był nieco inny, choć pieniądze również uzyskały w sumie ponad 70 proc. wskazań.

REKLAMA

Samą gotówkę w kopercie wybrało 35,68 proc. ankietowanych; pieniądze wraz z drobnym upominkiem - 34,51 proc., kartę podarunkową - 8,70 proc., sprzęt domowy - 6,55 proc., voucher na przeżycie - 4,20 proc., elektronikę - 1,17 proc., biżuterię - 1,17 proc., prezent nie wskazany na liście - 1,17 proc., biżuterię - 0,98 proc. 7,04 proc. badanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stopień pokrewieństwa ma znaczenie w wyborze prezentu

Eksperci zwrócili uwagę, że respondenci rozróżniają stopień bliskości między weselnymi gośćmi a młodą parą. W przypadku najbliższej rodziny największy odsetek badanych uznał, że dołączenie do koperty z pieniędzmi upominku jest właściwym gestem.

„Z jednej strony liczy się praktyczny wymiar prezentu, czyli wsparcie finansowe, które daje parze młodej swobodę w dysponowaniu środkami. Z drugiej strony badani oczekują od najbliższych czegoś więcej niż samej wartości materialnej. Drobny upominek pełni funkcję symboliczną – pokazuje zaangażowanie, podkreśla wyjątkowość relacji i sprawia, że prezent nabiera bardziej osobistego charakteru” - zaznaczył Piotr Biela, współautor raportu.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 21-22 czerwca br. przez UCE Research i Briju na ogólnopolskiej próbie 1023 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.