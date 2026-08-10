Od 1 marca 2026 roku świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. Zdecydowanej większości seniorów Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje środki całkowicie z urzędu, podczas gdy inni muszą złożyć w tej sprawie wniosek. Co trzeba wiedzieć o świadczeniu?

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Nowa kwota i zasady waloryzacji: Ile wynosi emerytura honorowa w 2026 roku?

Świadczenie honorowe stanowi wyraz uznania państwa polskiego dla obywateli, którzy ukończyli 100. rok życia. Aktualna stawka świadczenia obowiązująca od 1 marca 2026 roku wynosi dokładnie 6938,92 zł brutto miesięcznie. Co istotne kwota ta nie jest ustalana jednorazowo na stałe. Podlega natomiast corocznej waloryzacji na zasadach analogicznych do powszechnego systemu emerytalno-rentowego. Warto pamiętać o jeszcze jednej kwestii - raz przyznane świadczenie dla stulatków przysługuje dożywotnio.

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Demografia i statystyki ZUS: W których województwach mieszka najwięcej stulatków?

Wydłużająca się średnia długość życia w Polsce znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w oficjalnych danych publikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Z analizy rejestrów wynika wyraźny i stały trend wzrostowy w zakresie liczby osób uprawnionych do pobierania świadczenia honorowego.

Sytuacja demograficzna w Polsce przedstawia się następująco:

Czerwiec 2026 roku: wypłacanie świadczenia honorowego rejestrowano dla 4262 seniorów w skali całego kraju.

wypłacanie świadczenia honorowego rejestrowano dla w skali całego kraju. Grudzień 2025 roku: liczba beneficjentów wynosiła 4057 osób .

liczba beneficjentów wynosiła . Bilans: w ciągu zaledwie sześciu miesięcy liczba uprawnionych stulatków wzrosła o ponad 200 osób.

Analiza wypłacanych świadczeń honorowych pokazuje duże dysproporcje pomiędzy poszczególnymi regionami Polski, co wiąże się bezpośrednio z ogólną liczbą mieszkańców, gęstością zaludnienia oraz historycznymi procesami migracyjnymi. Gdzie najwięcej seniorów pobiera emeryturę honorową?

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Województwo Liczba wypłacanych świadczeń honorowych (ZUS) Województwo mazowieckie 736 świadczeń Województwo śląskie 436 świadczeń Województwo dolnośląskie 412 świadczeń Województwo lubuskie 85 świadczeń Województwo opolskie 75 świadczeń

Przyznanie z urzędu: Kto otrzymuje pieniądze bez składania wniosku?

W przeważającej większości przypadków osiągnięcie setnego roku życia nie wymaga od seniora ani od jego bliskich podejmowania jakichkolwiek działań. ZUS wypłaca świadczenie z urzędu, o ile są spełnione warunki formalne. Automatyczne przyznanie emerytury honorowej następuje w momencie, gdy spełnione zostaną łącznie następujące kryteria:

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Ukończony 100. rok życia – fakt ten jest automatycznie odnotowywany w rejestrach PESEL oraz w ewidencji ZUS .

– fakt ten jest automatycznie odnotowywany w rejestrach oraz w . Obywatelstwo polskie – posiadanie statusu obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

– posiadanie statusu obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo do świadczenia długoterminowego – posiadanie prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia 100 lat.

Uwaga! Dzięki powiązaniu baz danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z państwowym rejestrem PESEL, weryfikacja wieku i uprawnień odbywa się bez angażowania świadczeniobiorcy.

Procedura przyznawania świadczenia z urzędu krok po kroku

Gdy senior posiada prawo do świadczenia podstawowego w ZUS lub KRUS, cały proces przyznania kwoty honorowej przebiega w sposób zautomatyzowany.

Krok 1: System informatyczny ZUS w trybie ciągłym monitoruje daty urodzenia wszystkich osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.

System informatyczny ZUS w trybie ciągłym monitoruje wszystkich osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe. Krok 2: W miesiącu setnych urodzin system dokonuje automatycznego sprawdzania uprawnień bez konieczności wizyty seniora w placówce urzędu.

W miesiącu setnych urodzin system dokonuje automatycznego sprawdzania uprawnień bez konieczności wizyty seniora w placówce urzędu. Krok 3: Organ rentowy wydaje oficjalną decyzję o przyznaniu prawa do dodania kwoty honorowej i przesyła ją pocztą na adres zamieszkania seniora.

Organ rentowy wydaje oficjalną o przyznaniu prawa do dodania kwoty honorowej i przesyła ją pocztą na adres zamieszkania seniora. Krok 4: Pieniądze są wypłacane co miesiąc w jednym przekazie lub przelewie, razem z dotychczasową emeryturą lub rentą, w ustalonym dotąd terminie płatności.

Kiedy wniosek ESH jest konieczny? Zasady dla osób bez emerytury i renty

Niezależnie od automatycznego trybu przyznawania wypłat, ustawa przewiduje specjalną ścieżkę proceduralną dla osób, które nie znajdują się w systemie świadczeń emerytalno-rentowych. Obowiązek złożenia formalnego wniosku ESH spoczywa na seniorach, którzy:

nie posiadają prawa do emerytury ani renty wypłacanej przez ZUS lub KRUS (np. z powodu braku wymaganego stażu ubezpieczeniowego),

wypłacanej przez lub (np. z powodu braku wymaganego stażu ubezpieczeniowego), nie byli w przeszłości objęci polskim systemem ubezpieczeń społecznych ,

, przez całe życie pozostawali poza państwowym systemem świadczeń długoterminowych.

Wymagania i kryteria formalne dla wnioskodawców

Żeby osoba nieposiadająca prawa do świadczeń podstawowych mogła otrzymać wypłatę honorową, ustawa nakłada na nią obowiązek spełnienia następujących kryteriów:

Ukończony 100. rok życia. Posiadanie obywatelstwa polskiego. Udokumentowanie ośrodka interesów życiowych – wykazanie posiadania centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

W takim przypadku konieczne jest pobranie, dokładne wypełnienie i złożenie w placówce organu rentowego formularza ESH. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. skrócony lub zupełny odpis aktu urodzenia).

Warto pamiętać, że świadczenie honorowe wypłacane jest niezależnie od innych form wsparcia socjalnego oraz opiekuńczego. Kwota ma charakter uznaniowy i symboliczny, w związku z czym nie jest wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do jakichkolwiek innych świadczeń. Co to oznacza w praktyce dla seniora i jego rodziny?

Brak wpływu na dodatek pielęgnacyjny: Senior zachowuje pełne prawo do wypłaty dodatku pielęgnacyjnego – pobieranie świadczenia honorowego nie powoduje jego odebrania ani zmniejszenia.

Senior zachowuje pełne prawo do wypłaty – pobieranie świadczenia honorowego nie powoduje jego odebrania ani zmniejszenia. Brak wpływu na świadczenie wspierające: Kwota 6938,92 zł brutto nie jest traktowana jako dochód weryfikowany przy ustalaniu prawa do świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami.

Kwota nie jest traktowana jako dochód weryfikowany przy ustalaniu prawa do dla osób z niepełnosprawnościami. Brak wpływu na świadczenia z MOPS/GOPS: Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej nie wliczają tych środków do kryterium dochodowego , co oznacza brak ryzyka utraty zasiłków stałych , zasiłków okresowych czy bezpłatnych usług opiekuńczych .

Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej nie wliczają tych środków do , co oznacza brak ryzyka utraty , czy bezpłatnych . Brak ograniczeń w programach osłonowych: Dodatek dla stulatków nie ogranicza dostępu do żaden państwowych ani lokalnych programów osłonowych.

Ustawodawca zagwarantował, że wyższa kwota trafiająca do stulatka nie spowoduje trudności prawnych ani nie odejdzie w postaci utraconych zasiłków opiekuńczych.