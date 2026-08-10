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Emerytura honorowa po 100. urodzinach. Sprawdź, kiedy ZUS wypłaci 6938,92 zł z urzędu, a kiedy musisz złożyć wniosek ESH

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10 sierpnia 2026, 13:18
Justyna Klupa
Justyna Klupa
Dziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
Seniorka trzyma w dłoni pieniądze
Emerytura honorowa wynosi 6938,92 zł. Większość seniorów otrzyma świadczenie z urzędu. Pozostali muszą złożyć wniosek.
Shutterstock

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Od 1 marca 2026 roku świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. Zdecydowanej większości seniorów Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje środki całkowicie z urzędu, podczas gdy inni muszą złożyć w tej sprawie wniosek. Co trzeba wiedzieć o świadczeniu?

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Nowa kwota i zasady waloryzacji: Ile wynosi emerytura honorowa w 2026 roku?

Świadczenie honorowe stanowi wyraz uznania państwa polskiego dla obywateli, którzy ukończyli 100. rok życia. Aktualna stawka świadczenia obowiązująca od 1 marca 2026 roku wynosi dokładnie 6938,92 zł brutto miesięcznie. Co istotne kwota ta nie jest ustalana jednorazowo na stałe. Podlega natomiast corocznej waloryzacji na zasadach analogicznych do powszechnego systemu emerytalno-rentowego. Warto pamiętać o jeszcze jednej kwestii - raz przyznane świadczenie dla stulatków przysługuje dożywotnio.

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Demografia i statystyki ZUS: W których województwach mieszka najwięcej stulatków?

Wydłużająca się średnia długość życia w Polsce znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w oficjalnych danych publikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Z analizy rejestrów wynika wyraźny i stały trend wzrostowy w zakresie liczby osób uprawnionych do pobierania świadczenia honorowego.

Sytuacja demograficzna w Polsce przedstawia się następująco:

  • Czerwiec 2026 roku: wypłacanie świadczenia honorowego rejestrowano dla 4262 seniorów w skali całego kraju.
  • Grudzień 2025 roku: liczba beneficjentów wynosiła 4057 osób.
  • Bilans: w ciągu zaledwie sześciu miesięcy liczba uprawnionych stulatków wzrosła o ponad 200 osób.

Analiza wypłacanych świadczeń honorowych pokazuje duże dysproporcje pomiędzy poszczególnymi regionami Polski, co wiąże się bezpośrednio z ogólną liczbą mieszkańców, gęstością zaludnienia oraz historycznymi procesami migracyjnymi. Gdzie najwięcej seniorów pobiera emeryturę honorową?

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Województwo

Liczba wypłacanych świadczeń honorowych (ZUS)

Województwo mazowieckie

736 świadczeń

Województwo śląskie

436 świadczeń

Województwo dolnośląskie

412 świadczeń

Województwo lubuskie

85 świadczeń

Województwo opolskie

75 świadczeń

Przyznanie z urzędu: Kto otrzymuje pieniądze bez składania wniosku?

W przeważającej większości przypadków osiągnięcie setnego roku życia nie wymaga od seniora ani od jego bliskich podejmowania jakichkolwiek działań. ZUS wypłaca świadczenie z urzędu, o ile są spełnione warunki formalne. Automatyczne przyznanie emerytury honorowej następuje w momencie, gdy spełnione zostaną łącznie następujące kryteria:

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  • Ukończony 100. rok życia – fakt ten jest automatycznie odnotowywany w rejestrach PESEL oraz w ewidencji ZUS.
  • Obywatelstwo polskie – posiadanie statusu obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Prawo do świadczenia długoterminowego – posiadanie prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia 100 lat.

Uwaga! Dzięki powiązaniu baz danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z państwowym rejestrem PESEL, weryfikacja wieku i uprawnień odbywa się bez angażowania świadczeniobiorcy.

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Procedura przyznawania świadczenia z urzędu krok po kroku

Gdy senior posiada prawo do świadczenia podstawowego w ZUS lub KRUS, cały proces przyznania kwoty honorowej przebiega w sposób zautomatyzowany.

  • Krok 1: System informatyczny ZUS w trybie ciągłym monitoruje daty urodzenia wszystkich osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.
  • Krok 2: W miesiącu setnych urodzin system dokonuje automatycznego sprawdzania uprawnień bez konieczności wizyty seniora w placówce urzędu.
  • Krok 3: Organ rentowy wydaje oficjalną decyzję o przyznaniu prawa do dodania kwoty honorowej i przesyła ją pocztą na adres zamieszkania seniora.
  • Krok 4: Pieniądze są wypłacane co miesiąc w jednym przekazie lub przelewie, razem z dotychczasową emeryturą lub rentą, w ustalonym dotąd terminie płatności.

Kiedy wniosek ESH jest konieczny? Zasady dla osób bez emerytury i renty

Niezależnie od automatycznego trybu przyznawania wypłat, ustawa przewiduje specjalną ścieżkę proceduralną dla osób, które nie znajdują się w systemie świadczeń emerytalno-rentowych. Obowiązek złożenia formalnego wniosku ESH spoczywa na seniorach, którzy:

  • nie posiadają prawa do emerytury ani renty wypłacanej przez ZUS lub KRUS (np. z powodu braku wymaganego stażu ubezpieczeniowego),
  • nie byli w przeszłości objęci polskim systemem ubezpieczeń społecznych,
  • przez całe życie pozostawali poza państwowym systemem świadczeń długoterminowych.
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Wymagania i kryteria formalne dla wnioskodawców

Żeby osoba nieposiadająca prawa do świadczeń podstawowych mogła otrzymać wypłatę honorową, ustawa nakłada na nią obowiązek spełnienia następujących kryteriów:

  1. Ukończony 100. rok życia.
  2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  3. Udokumentowanie ośrodka interesów życiowych – wykazanie posiadania centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

W takim przypadku konieczne jest pobranie, dokładne wypełnienie i złożenie w placówce organu rentowego formularza ESH. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. skrócony lub zupełny odpis aktu urodzenia).

Brak wpływu na progi dochodowe, dodatek pielęgnacyjny i zasiłki MOPS/GOPS

Warto pamiętać, że świadczenie honorowe wypłacane jest niezależnie od innych form wsparcia socjalnego oraz opiekuńczego. Kwota ma charakter uznaniowy i symboliczny, w związku z czym nie jest wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do jakichkolwiek innych świadczeń. Co to oznacza w praktyce dla seniora i jego rodziny?

  • Brak wpływu na dodatek pielęgnacyjny: Senior zachowuje pełne prawo do wypłaty dodatku pielęgnacyjnego – pobieranie świadczenia honorowego nie powoduje jego odebrania ani zmniejszenia.
  • Brak wpływu na świadczenie wspierające: Kwota 6938,92 zł brutto nie jest traktowana jako dochód weryfikowany przy ustalaniu prawa do świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Brak wpływu na świadczenia z MOPS/GOPS: Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej nie wliczają tych środków do kryterium dochodowego, co oznacza brak ryzyka utraty zasiłków stałych, zasiłków okresowych czy bezpłatnych usług opiekuńczych.
  • Brak ograniczeń w programach osłonowych: Dodatek dla stulatków nie ogranicza dostępu do żaden państwowych ani lokalnych programów osłonowych.

Ustawodawca zagwarantował, że wyższa kwota trafiająca do stulatka nie spowoduje trudności prawnych ani nie odejdzie w postaci utraconych zasiłków opiekuńczych.

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Źródło: INFOR
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