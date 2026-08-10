Dodatkowe 500 zł do emerytury. Kto może ubiegać się o świadczenie i i jaki jest nowy próg dochodowy?

Codzienne funkcjonowanie z poważną niepełnosprawnością wiąże się z ogromnymi kosztami opieki, leczenia i rehabilitacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca specjalne świadczenie uzupełniające, czyli tak zwane 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z powodu corocznej waloryzacji urzędnicy podnieśli próg dochodowy, dzięki czemu wyższe wsparcie trafia dziś do znacznie szerszej grupy potrzebujących. Komu dokładnie przysługują dodatkowe pieniądze, jakich dokumentów wymaga urząd oraz jak bezbłędnie wypełnić wniosek ESUN?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyznaje dodatku 500 zł automatycznie. Aby urzędnicy wydali pozytywną decyzję, musisz spełnić łącznie cztery podstawowe kryteria:

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Wiek: Ukończyłeś co najmniej 18 lat.

Orzeczenie lekarskie: Posiadasz oficjalny dokument stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji (lub całkowitą niezdolność do pracy połączoną z niezdolnością do samodzielnej egzystencji).

Posiadasz oficjalny dokument stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji (lub całkowitą niezdolność do pracy połączoną z niezdolnością do samodzielnej egzystencji). Miejsce zamieszkania i obywatelstwo: Mieszkasz w Polsce i posiadasz polskie obywatelstwo, prawo stałego pobytu (jeśli pochodzisz z państwa UE lub EFTA) albo zalegalizowany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy obywateli pozostałych krajów).

i posiadasz polskie obywatelstwo, prawo stałego pobytu (jeśli pochodzisz z państwa UE lub EFTA) albo zalegalizowany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy obywateli pozostałych krajów). Sytuacja dochodowa: Nie masz prawa do emerytury, renty ani innych świadczeń ze środków publicznych lub suma pobieranych przez Ciebie świadczeń mieści się w określonym przez prawo limicie.

Próg dochodowy w górę. Zobacz, ile pieniędzy wypłaci Ci ZUS

Maksymalna kwota świadczenia uzupełniającego wynosi dokładnie 500 zł miesięcznie. Końcowa wypłata zależy jednak bezpośrednio od wysokości Twoich pozostałych dochodów. Waloryzacja podniosła limit dochodowy o ponad 135 zł – z wcześniejszej kwoty 2 552,39 zł brutto do poziomu 2 687,67 zł brutto. ZUS stosuje przy obliczeniach dwie proste zasady:

Pełne 500 zł: Otrzymasz maksymalną kwotę, jeśli nie pobierasz żadnej emerytury ani renty, bądź suma Twoich brutto świadczeń ze środków publicznych nie przekracza 2 187,67 zł.

Zasada "złotówka za złotówkę": Jeśli Twoje dochody przekraczają 2 187,67 zł brutto, ale nie przekraczają górnego progu 2 687,67 zł brutto, ZUS pomniejszy Twoje 500+ o kwotę przekroczenia.

Jeśli otrzymujesz emeryturę w wysokości 2 400 zł brutto, ZUS odejmie tę sumę od limitu 2 687,67 zł. Twoje świadczenie uzupełniające wyniesie wówczas dokładnie 287,67 zł.

Co ważne, podwyższenie limitu nie wymaga składania nowego wniosku od osób, które już pobierają to świadczenie. Nowy wniosek składasz tylko w dwóch sytuacjach: gdy wygasło Twoje dotychczasowe orzeczenie lekarskie albo gdy wcześniejsze dochody przekraczały stary próg, a obecnie zmieścisz się w nowym limicie.

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Co ZUS wlicza do dochodu, a które dodatki są bezpieczne?

Przy ustalaniu prawa do świadczenia 500+ urzędnicy biorą pod uwagę konkretny katalog wypłat. ZUS zaliczy do Twojego dochodu:

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emerytury i renty wypłacane przez ZUS, KRUS oraz organa mundurowe,

wypłacane przez ZUS, KRUS oraz organa mundurowe, stałe świadczenia z pomocy społecznej (np. zasiłek stały czy dodatek mieszkaniowy ),

czy ), świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez instytucje zagraniczne.

ZUS nie wlicza do dochodu następujących świadczeń:

dodatku pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego,

dodatku dla sieroty zupełnej,

dodatku kombatanckiego oraz ryczałtu energetycznego,

jednorazowych zasiłków z pomocy społecznej oraz zasiłku pogrzebowego,

świadczenia wspierającego,

renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki przed 25. rokiem życia.

Jak złożyć wniosek ESUN i jakich dokumentów wymaga ZUS?

Procedurę ubiegania się o pieniądze rozpoczynasz od złożenia wniosku ESUN. Formularz pobierzesz ze strony internetowej www.zus.pl lub odbierzesz w sali obsługi klientów w dowolnej placówce ZUS. Wypełniony dokument dostarczasz osobiście, przez pełnomocnika lub wysyłasz pocztą. Jakie dane wpisujesz do wniosku?

Dane osobowe: imię, nazwisko, obywatelstwo, imiona rodziców, numer PESEL (lub serię i numer dowodu osobistego).

(lub serię i numer dowodu osobistego). Dane adresowe: adres zameldowania, zamieszkania oraz adres do korespondencji.

Informacje o dochodach: wykaz wszystkich pobieranych świadczeń polskich i zagranicznych wraz z podaniem nazwy instytucji wypłacającej i kwoty brutto.

wykaz wszystkich pobieranych świadczeń polskich i zagranicznych wraz z podaniem nazwy instytucji wypłacającej i kwoty brutto. Oświadczenie: informację o ewentualnym pobycie w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

Jakie załączniki musisz dołączyć?

Do wniosku dołączasz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 września 1997 roku). Jeśli ZUS posiada już to orzeczenie w Twojej dokumentacji, nie musisz go dostarczać ponownie.

Jeśli nie posiadasz aktualnego orzeczenia, dołącz do wniosku:

zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9) wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku,

wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, dokumentację medyczną (karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań, karty rehabilitacji),

(karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań, karty rehabilitacji), orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeśli je posiadasz).

Kiedy decyzja ZUS?

Urzędnicy wydadzą decyzję w ciągu 30 dni od momentu wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności (na przykład od dnia, w którym uprawomocni się nowe orzeczenie lekarza orzecznika ZUS). Pamiętaj, że pobierając świadczenie uzupełniające, musisz na bieżąco zgłaszać do ZUS wszelkie zmiany w swoich dochodach. Jeśli przyznano Ci nową emeryturę z KRUS, wzrosły Twoje świadczenia zagraniczne lub trafiłeś do aresztu śledczego, niezwłocznie poinformuj o tym urząd. Jeśli zaniedbasz ten obowiązek, ZUS nakaże Ci zwrot nienależnie pobranych pieniędzy.

Osoby tymczasowo aresztowane lub odbywające karę pozbawienia wolności tracą prawo do świadczenia. Wyjątek stanowią więźniowie odbywający karę w systemie dozoru elektronicznego – oni wciąż mogą pobierać 500+.

Jeśli ZUS wyda decyzję odmowną, masz prawo złożyć odwołanie do Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie składasz za pośrednictwem swojego oddziału ZUS w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia pisma. Całe postępowanie sądowe jest dla Ciebie całkowicie bezpłatne.