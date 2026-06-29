Platformy internetowe upowszechniły sprzedaż i kupno rzeczy używanych

Już co trzeci Polak kupuje lub sprzedaje używane rzeczy. Wystarczyło zaledwie pięć lat, aby diametralnie zmieniło się podejście rodaków do obrotu używanymi towarami. Jeszcze w 2021 roku tylko 6% Polaków decydowało się na udział w takich transakcjach. Wzrost ich popularności to w znacznej mierze efekt działa powszechnie dostępnych platform handlu internetowego - to dzięki nim powstał re-commerce.

Już 59% Polaków kupuje lub sprzedaje używane przedmioty. Co więcej, w badaniu OLX prawie połowa respondentów zadeklarowała, że w najbliższej przyszłości zwiększy wydatki na tego typu zakupy.

Oznacza to, że re-commerce jeszcze kilka lat temu kojarzony głównie z koniecznością oszczędzania lub poszukiwaniem unikatowych przedmiotów, dzisiaj jest istotną i dynamicznie rozwijającą się częścią nowoczesnego handlu.

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Re-commerce - od niszy do masowości

Wystarczyło zaledwie 5 lat, aby diametralnie zmieniło się nasze podejście do obrotu używanymi towarami. Jeszcze w 2021 roku tylko 6% Polaków decydowało się na sprzedaż używanych, pełnowartościowych rzeczy.

Dzisiaj, jak wynika z najnowszego badania zrealizowanego na zlecenie OLX, decyzje takie podejmuje już 36% badanych. Efektem tego zwrotu w zachowaniach konsumenckich jest dynamiczny wzrost całego segmentu re-commerce. Obecnie uczestniczy w nim już 59% Polaków.

Jak się okazuje, re-commerce dojrzewa wraz ze społeczeństwem. Jeszcze pięć lat temu absolutnym liderem zmian była najmłodsza generacja. Największy, bo aż 20-procentowy udział w obrocie towarami z drugiej ręki deklarowały osoby w wieku 18-24 lat.

Dzisiaj przedstawiciele tej grupy weszli w dorosłość, zaczęli zarabiać własne pieniądze, a część z nich założyła rodziny – a wszystko to zabierając swoje zakupowe nawyki ze sobą. Dobrze obrazują to wyniki badania OLX – nieużywane przedmioty najczęściej sprzedają osoby w wieku 25–34 lat.

Jest jednak jedna różnica – obecnie ich udział procentowy jest dwukrotnie wyższy niż dwa lata temu i wynosi 43%. A to oznacza, że ci „wkręceni” za młodu w obrót towarami z drugiej ręki skutecznie zaszczepili te nawyki w całym swoim pokoleniu.

Tym zaś, co pokazuje prawdziwe perspektywy rozwoju tej części handlu, jest fakt, że obecnie niemal połowa uczestników rynku jednocześnie kupuje i sprzedaje używane rzeczy. To najlepszy dowód na jego stałą ewolucję, która jest konsekwencją tego, że konsumenci przeszli od okazjonalnych transakcji do stałego, zamkniętego obiegu produktów.

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Wydatki na zakup rzeczy używanych będą rosły

Procent osób deklarujących udział w re-commerce jest najlepszym dowodem na jego dojrzałość. Okazuje się jednak, że konsumenci nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w tej kwestii.

Obecną sytuację najlepiej definiują wydatki konsumentów. Jak wynika z badania zrealizowanego przez SW Research na zlecenie OLX, 30% badanych w ciągu ostatnich 12 m–cy wydało na zakup przedmiotów z drugiej ręki od 200 do 500 zł. Co czwarty respondent przeznaczył na ten cel od 500 do 1 000 zł, a 14% badanych od 1 001 do 3 000 zł.

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Tym zaś, co pozwala prognozować przyszłość, są plany związane z tymi wydatkami.

Okazuje się, że co piąta osoba uczestnicząca w ankiecie planuje zwiększyć wydatki na przedmioty z drugiej ręki, przy czym nie jest jeszcze w stanie określić, jakiej wielkości będzie to wzrost.

Natomiast 26% ma jasno sprecyzowane plany – 17% badanych chce zwiększyć wydatki na ten cel o około 20%, a 9% o połowę. A co z tymi, którzy kilka lat temu byli prekursorami re-commerce, a dzisiaj są jego kołem zamachowym

Okazuje się, że będą dalej pełnili tę rolę – osoby w wieku 25–34 lat deklarują, że o połowę zwiększą obecne wydatki na towary z drugiej ręki.

- Re-commerce w Polsce przeszedł spektakularną drogę od konieczności ekonomicznej do w pełni świadomego wyboru stylu życia. Polacy dostrzegli, że platformy takie jak OLX oferują nie tylko oszczędność, ale też unikalność i jakość.

Fakt, że niemal połowa z nas planuje jeszcze zwiększyć budżety na rzeczy używane, to jasny sygnał dla całego rynku – re-commerce nie jest chwilową modą. Jest trwałym fundamentem nowoczesnego handlu – komentuje Kamil Szabłowski, PR & Communication Manager OLX.

Re-commerce czyli obrót rzeczami używanymi zdefiniuje współczesny model konsumpcjonizmu

Analiza struktury demograficznej i dochodowej jednoznacznie wskazuje, kto będzie głównym paliwem napędowym tego segmentu w najbliższych latach. Absolutnym liderem zmiany są najmłodsi konsumenci – aż 60% osób do 24. roku życia planuje zwiększyć swoje wydatki na re-commerce, co czyni pokolenie Z najbardziej perspektywiczną grupą dla tego rynku.

Podobne plany mają osoby zarabiające powyżej 7 tys. zł.

Rozwojowi re-commerce sprzyjały będą również działania platform ogłoszeniowych.

Ewolucja tego segmentu rynku to wyraźny dowód, że obecnie definiuje on zupełnie nowy model współczesnego konsumpcjonizmu, w którym priorytetem stają się racjonalne gospodarowanie zasobami oraz świadome wybory zakupowe.

A wybory te nagradzane będą wymiernymi korzyściami, bo jak wynika z badania OLX – 47% respondentów deklarowało, że zarobiło na sprzedaży używanych przedmiotów do 500 zł, a 23% od 500 do 1 000 zł.