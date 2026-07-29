Zmiany w 800 plus. W sierpniu ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?

Rodzice otrzymujący świadczenie 800 plus powinni sprawdzić sierpniowy kalendarz wypłat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesunie część terminów, dzięki czemu pieniądze trafią na konta wcześniej niż wynikałoby to z podstawowego harmonogramu. Powodem są dni wolne od pracy, które przypadają w sierpniu.

Świadczenie 800 plus trafia na konta rodziców według stałego harmonogramu ustalonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przelewy realizowane są dziesięć razy w miesiącu – 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. oraz 22. dnia miesiąca.

REKLAMA

REKLAMA

Jak to będzie w sierpniu? Do zmiany terminów dojdzie trzykrotnie. Chodzi o sytuacje, kiedy data wypłaty 800 plus przypadną na sobotę lub niedzielę. Wtedy rodzice otrzymają przelewy wcześniej, bo już w piątek.

Oto pełny harmonogram wypłat 800 plus w sierpniu 2026

• Wypłata 2. dnia miesiąca (2 sierpnia przypada w niedzielę) – przelew dotrze 31 lipca (piątek);

• Wypłata 4. dnia miesiąca – przelew dotrze 4 sierpnia (wtorek);

REKLAMA

• Wypłata 7. dnia miesiąca – przelew dotrze 7 sierpnia (piątek);

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• Wypłata 9. dnia miesiąca (9 sierpnia przypada w niedzielę) – przelew dotrze 7 sierpnia (piątek);

• Wypłata 12. dnia miesiąca – przelew dotrze 12 sierpnia (środa);

• Wypłata 14. dnia miesiąca – przelew dotrze 14 sierpnia (piątek);

• Wypłata 16. dnia miesiąca (16 sierpnia przypada w niedzielę, a 15 sierpnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy) – przelew dotrze 14 sierpnia (piątek);

• Wypłata 18. dnia miesiąca – przelew dotrze 18 sierpnia (wtorek);

• Wypłata 20. dnia miesiąca – przelew dotrze 20 sierpnia (czwartek);

• Wypłata 22. dnia miesiąca (22 sierpnia przypada w sobotę) – przelew dotrze 21 sierpnia (piątek).

Nie wszyscy rodzice dostaną 800 plus w sierpniu

Zmiany w terminach przelewów to niejedyna ważna informacja dla rodzin pobierających 800 plus. Są też rodzice, którzy w sierpniu nadal nie zobaczą pieniędzy na swoim koncie. Powodem nie jest decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lecz niezłożenie wniosku o świadczenie na nowy okres świadczeniowy w odpowiednim terminie.

Rodzice, którzy nie złożyli wniosku do 31 maja 2026 roku, utracili ciągłość wypłat. Nie oznacza to jednak utraty prawa do świadczenia. Nadal mogą złożyć wniosek, jednak pieniądze zostaną wypłacone dopiero po jego rozpatrzeniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W zależności od daty złożenia dokumentów oznacza to także utratę prawa do świadczenia za wcześniejsze miesiące.

Kiedy ZUS wypłaci zaległe pieniądze?

Termin wypłaty zależy od tego, kiedy rodzic złożył wniosek. Ci, którzy dopełnili formalności w czerwcu, zachowują prawo do wyrównania za czerwiec i lipiec. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma czas na wypłatę wszystkich należnych środków najpóźniej do 31 sierpnia 2026 roku.

Jeżeli wniosek został złożony dopiero w lipcu, świadczenie przysługuje od lipca. Oznacza to, że rodzice nie otrzymają wyrównania za czerwiec. W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wypłacić należne pieniądze najpóźniej do 30 września 2026 roku.

Jeszcze późniejsze złożenie dokumentów oznacza kolejne przesunięcie początku wypłat. Rodzice, którzy złożą wniosek w sierpniu, nabędą prawo do świadczenia dopiero od tego miesiąca. Nie otrzymają więc pieniędzy za czerwiec ani lipiec, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie miał czas na przekazanie pierwszej wypłaty do 31 października 2026 roku.

Wniosek o 800 plus można złożyć wyłącznie przez internet

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że wnioski o świadczenie 800 plus są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej. Można je złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS i serwisu eZUS, bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz aplikacji mZUS dostępnej na urządzenia mobilne.