Rodzina zapłaciła za fotowoltaikę na twojej działce? Fiskus: bez podatku, ale wszystko zależy od jednego szczegółu

Córka zaciągnęła pożyczkę i pokryła część kosztów instalacji fotowoltaicznej zamontowanej przy domu rodziców, w którym mieszka na podstawie umowy użyczenia. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że po stronie wnioskodawcy, będącego współwłaścicielem nieruchomości, nie powstaje z tego tytułu obowiązek w podatku od spadków i darowizn.

Panele przy użyczonym domu

Z wnioskiem o interpretację wystąpił właściciel domu jednorodzinnego, stanowiącego majątek wspólny jego i żony. Małżonkowie na co dzień mieszkają w innej miejscowości, a z nieruchomości korzysta przede wszystkim córka wnioskodawcy wraz z mężem. Podstawą jest umowa użyczenia obejmująca 70 proc. powierzchni budynku na cele mieszkaniowe. Zgodnie z ustaleniami stron córka ponosi koszty utrzymania użyczanej części nieruchomości, w tym remontów i mediów, choć rachunki i faktury wystawiane są na ojca jako właściciela.

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W 2022 r. wnioskodawca zawarł z wykonawcą umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej i to na niego została wystawiona faktura VAT. Część ceny zapłacił z własnych środków, a pozostałą kwotę przekazał wykonawcy bank – na podstawie umowy pożyczki zawartej z córką wnioskodawcy, którą spłaca ona samodzielnie. Pieniądze nie trafiły więc do swobodnej dyspozycji ojca, lecz zostały przeznaczone bezpośrednio na sfinansowanie instalacji. W opisie stanu faktycznego wskazano również, że instalacja została zamontowana na stelażu na działce i może zostać zdemontowana, a córce nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot poniesionych nakładów.

Wnioskodawca zapytał, czy pokrycie przez córkę części kosztów instalacji oznacza, że otrzymał od niej darowiznę, od której musi zapłacić podatek. Jego zdaniem – nie, ponieważ córka sfinansowała urządzenie służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych jej własnej rodziny.

Kiedy powstaje darowizna

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych m.in. tytułem darowizny. Sama ustawa nie definiuje jednak tego pojęcia, dlatego trzeba sięgnąć do art. 888 § 1 kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.





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Jak przypomniał organ, istotą darowizny jest świadome dokonanie bezpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Nie każde przysporzenie lub pokrycie cudzych wydatków jest jednak automatycznie darowizną. Musi ono nastąpić w wykonaniu umowy darowizny, a więc z zamiarem nieodpłatnego wzbogacenia drugiej strony. Darowizna jest przy tym umową, wymaga więc zgodnej woli darczyńcy i obdarowanego. Co do zasady oświadczenie darczyńcy powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego, jednak darowizna dokonana bez tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało już spełnione.

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Fiskus: to nie darowizna

Dyrektor KIS w interpretacji z 16 lipca 2026 r. uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Organ zwrócił uwagę, że z opisu zdarzenia nie wynika, aby intencją córki było dokonanie darowizny na rzecz ojca. Środki z zaciągniętej przez nią pożyczki zostały wprawdzie przeznaczone na zakup instalacji, która – jak wskazał organ – formalnie należy do wnioskodawcy, jednak ma ona służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych córki i jej rodziny. W efekcie sfinansowanie części instalacji fotowoltaicznej przy użyczonym domu nie podlega uregulowaniom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Ważne W ocenie KIS kluczowe były cel poniesionego wydatku oraz brak zamiaru obdarowania ojca. Córka finansowała instalację służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych jej i jej rodziny, a nie po to, aby dokonać nieodpłatnego przysporzenia na rzecz wnioskodawcy.

Co wynika z interpretacji

Rozstrzygnięcie ma praktyczne znaczenie dla rodzin, w których dzieci mieszkają w nieruchomościach rodziców i finansują remonty, modernizacje czy właśnie instalacje odnawialnych źródeł energii. Trzeba jednak pamiętać, że interpretacja indywidualna chroni wyłącznie wnioskodawcę i rozstrzyga konkretny, opisany we wniosku stan faktyczny. Na ocenę organu wpłynął całokształt przedstawionych okoliczności, w szczególności sposób uregulowania korzystania z domu, ponoszenie przez córkę kosztów związanych z użyczoną częścią nieruchomości oraz deklarowany brak zamiaru dokonania darowizny na rzecz ojca. Warto odnotować, że organ nie analizował zwolnienia przewidzianego dla darowizn między najbliższymi członkami rodziny, ponieważ wcześniej uznał, że w przedstawionej sytuacji w ogóle nie doszło do nabycia tytułem darowizny. Przy odmiennie ukształtowanych rozliczeniach – np. gdy dziecko przekazuje rodzicowi gotówkę do swobodnej dyspozycji – ocena fiskusa mogłaby być inna. Podatnicy planujący podobne rozliczenia w rodzinie powinni więc rozważyć wystąpienie z własnym wnioskiem o interpretację indywidualną.

Podstawa prawna art. 1 ust. 1 pkt 2 i art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 478)

ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 478) art. 888 § 1 i art. 890 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 795)

Powołana interpretacja:

interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lipca 2026 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.217.2026.3.LM