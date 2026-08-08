REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 4806 zł miesięcznie na każde dziecko do 3. roku życia i niezależnie od dochodów, a od 4. roku życia 800 plus – nowe świadczenie ma odwrócić trend spadku liczby urodzeń w Polsce

4806 zł miesięcznie na każde dziecko do 3. roku życia i niezależnie od dochodów, a od 4. roku życia 800 plus – nowe świadczenie ma odwrócić trend spadku liczby urodzeń w Polsce

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 sierpnia 2026, 08:34
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dzieci, 800 plus, świadczenie, pensja rodzicielska, rodzice, dochód
4806 zł miesięcznie na każde dziecko do 3. roku życia i niezależnie od dochodów, a od 4. roku życia 800 plus – nowe świadczenie ma odwrócić trend spadku liczby urodzeń w Polsce
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

4806 zł brutto miesięcznie na każde urodzone dziecko, przez pierwsze trzy lata jego życia, a od czwartego roku życia przejście na 800 plus – to propozycja nowego świadczenia, pod nazwą Pensja Rodzicielska, którego wprowadzenie postuluje klub parlamentarny Rozwój Plus, działający pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Postulat wprowadzenia nowego świadczenia, którego koszt dla budżetu państwa, opiewałby na ok. 23-25 mld zł rocznie – podyktowany jest pogłębiającym kryzysem demograficznym (tj. coraz mniejszą liczbą urodzeń) w Polsce. Pensja Rodzicielska – chociaż nie byłaby uzależniona od dochodów – miałaby zapewnić minimalne bezpieczeństwo finansowe zwłaszcza tym rodzicom, którzy zdecydowaliby się na korzystanie z urlopu wychowawczego oraz tym niepracującym.

Kryzys demograficzny w Polsce – od 2018 r. liczba urodzeń stale spada, pomimo wprowadzenia 800 plus i innych programów oraz świadczeń rodzinnych [najnowsze dane GUS na temat liczby urodzonych dzieci za 2025 r.]

Ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na temat sytuacji demograficznej Polski za 2025 r. wynika, że w ubiegłym roku, ponownie odnotowano w naszym kraju spadek liczby urodzeń„Ze wstępnych szacunków wynika, że w 2025 r. zarejestrowano ok. 238 tys. urodzeń żywych, tj. o ok. 14 tys. mniej niż w poprzednim roku. Współczynnik urodzeń zmniejszył się w skali roku o 0,3 pkt do 6,4‰.”1

REKLAMA

REKLAMA

Stopniowy, rokroczny, spadek liczby urodzeń w Polsce od 2018 r., przedstawia poniższy wykres:

Współczynnik dzietności do 2025 r. – GUS, Sytuacja demograficzna Polski. Dane za 2025 (szacunki wstępne), 30.01.2026 r.

GUS

Powyższe statystyki potwierdzają, że – istniejący system wsparcia – rozczłonkowany i skomplikowany – nie spełnia swojej funkcji stymulującej dzietność. Zmniejszył co prawda poziom ubóstwa wśród dzieci i stanowił swego rodzaju zakończenie transformacji gospodarczej i społecznej w Polsce i przywrócił godność ogromnej części społeczeństwa. Na stałe jednak nie wpłynął pozytywnie na dzietność.” – podkreślają posłowie-pomysłodawcy nowego świadczenia.

Programy i świadczenia rodzinne wprowadzone w ostatnich 20 latach (w tym m.in. 800 plus, Dobry Start i Aktywny Rodzic), które – „na stałe nie wpłynęły pozytywnie na dzietność” w naszym kraju

Wśród działań z ostatnich 20 lat, które kształtowały politykę prorodzinną i które skutkowały niekiedy wzrostem dzietności, ale w dłuższej perspektywie czasu nie wpłynęły pozytywnie na demografię – klub parlamentarny Rozwój Plus, będący autorem nowego rozwiązania, wymienia:

REKLAMA

  1. Wdrożenie ulgi prorodzinnej w PIT w styczniu 2007 r., która – pozwala na odliczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie dziecko i 2700 zł na czwarte i każde kolejne dziecko. Jest to najpopularniejsza z ulg podatkowych. W 2024 r. roku skorzystało z niej 4,4 mln polskich podatników. Objęła ponad 7 mln dzieci, a kwota zwrotów przekroczyła 7 mld zł.
  2. Wprowadzenie programu Maluch w 2011 r., który – polega na rozbudowie sieci miejsc opieki nad małym dzieckiem do lat 3. W 2011 r. w całej Polsce, w systemie instytucjonalnym, było zaledwie ok. 36 tys. miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia. W latach 2011–2021 – dzięki programowi – powstało ok. 79,8 tys. nowych miejsc opieki. W 2024 r. rząd zmienił nazwę programu na “Aktywny Maluch”. Podwyższono została również kwota dofinansowania za jedno miejsce przysługująca samorządom (bez zmian w przypadku podmiotów prywatnych). Zgodnie z przyjętym planem – do końca 2026 r. w Polsce ma dostępnych ma być ponad 300 tysięcy miejsc opieki dzieci do lat 3.
  3. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego do 52 tygodni w czerwcu 2013 r. Przed ww. zmianą – funkcjonował wyłącznie urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni + 4 tygodnie na wniosek. Po nowelizacji – wydłużono fakultatywny urlop macierzyński z 4 do 6 tygodni i wprowadzono 26 tygodni urlopu rodzicielskiego – łącznie 52 tygodnie na opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem.

Od 26 kwietnia 2023 roku urlop został wydłużony z 32 do 41 tygodni, ale z zastrzeżeniem, że 9 tygodni jest nieprzenoszalne i przysługuje wyłącznie drugiemu rodzicowi (zazwyczaj ojcu).

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Wejście w życie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w styczniu 2015 r., która stanowi rozbudowany system zniżek i ulg dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Działają one zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach na terenie całej Polski.

Z KDR mogą korzystać:

    1. rodzice, a także małżonkowie rodziców, którzy posiadają lub kiedykolwiek posiadali łącznie co najmniej troje dzieci,
    2. dzieci w wieku do 18 r.ż. lub 25 w przypadku kontynuowania nauki oraz bez względu na wiek w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku o Kartę w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

  1. Wejście w życie świadczenia rodzicielskiego (tzw. „kosiniakowego”) w styczniu 2016 r., które – w wysokości 1000 zł – przysługuje osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, które z powodu swojej sytuacji zawodowej nie mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Ze wsparcia tego mogą skorzystać np. osoby bezrobotne, studenci czy pracujący na umowę o dzieło. Świadczenie to test przyznawane na okres od 52 tygodni (w przypadku urodzenia lub przysposobienia jednego dziecka) do nawet 71 tygodni (w przypadku piątki dzieci).
  2. Wprowadzenie programu Rodzina 500 plus w kwietniu 2016 r., który – w pierwotnym kształcie – zakładał wypłatę 500 zł miesięcznie na każde drugie i każde kolejne dziecko, zaś w przypadku dziecka pierwszego musiało zostać spełnione kryterium dochodowe w wysokości 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę w rodzinie w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Od lipca 2019 r. zniesiono kryterium dochodowe świadczenia Rodzina 500 plus na pierwsze dziecko. 7 lipca 2023 r. Sejm uchwalił natomiast nowelizację ustawy podwyższającą świadczenie 500 plus do 800 zł miesięcznie. Wypłaty wyższej stawki rozpoczęły się 1 stycznia 2024 r.

Autorzy nowego pomysłu na zaradzenie kryzysowi demograficznemu, z jakim aktualnie zmaga się Polska podkreślają, że – wpływ ww. programu na dzietność jest trudny do oszacowania. Dwa pierwsze lata funkcjonowania programu odznaczają się najwyższym w ostatnich dwóch dekadach wzrostem współczynnika dzietności. Wskaźnik ten utrzymywał się na podwyższonym względem roku 2015 poziomie aż do wybuchu pandemii COVID-19, po czym zaczął gwałtownie spadać – mocny trend spadkowy utrzymuje się do dziś.”

  1. Wprowadzenie świadczenia Dobry Start (tzw. 300 plus), z pierwszymi wypłatami we wrześniu 2018 r. Świadczenie to przysługuje raz w roku, na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wysokość świadczenia wynosi 300 zł na jedno dziecko, niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie.
  2. Wprowadzenie programu Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, w ramach którego pierwsze wypłaty miały miejsce w styczniu 2022 r. Było to świadczenie w łącznej maksymalnej wysokości 12 tys. zł, przysługujące na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Było wypłacane niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.

Świadczenie przysługiwało od miesiąca, w którym dziecko to kończyło 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończyło 35. miesięcy. Rodzinny kapitał opiekuńczy można było otrzymywać w kwocie 500 zł lub 1000 zł miesięcznie. Rodzice sami decydowali – czy kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Program ten nie istnieje już w dawnej formie – został zastąpiony przez program Aktywny Rodzic (a konkretnie świadczenie – Aktywnie w domu, przysługujące w ramach ww. programu).

  1. Wprowadzenie programu Aktywny Rodzic, w ramach którego pierwsze wypłaty świadczeń miały miejsce w październiku 2024 r.

Jest to zbiór świadczeń wymiennie przysługującym rodzicom dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. W jego skład wchodzą trzy świadczenia:

    1. Aktywni rodzice w pracy: Przeznaczone dla aktywnych zawodowo rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Wynosi 1500 zł miesięcznie (lub 1900 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności). Warunkiem jest uzyskiwanie przez rodziców łącznego przychodu na poziomie co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia.
    2. Aktywnie w żłobku: Zastąpiło dawne dofinansowanie do żłobka. Przysługuje na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wynosi do 1500 zł miesięcznie (lub do 1900 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności), jednak nie więcej niż rzeczywista opłata ponoszona za placówkę.
    3. Aktywnie w domu: Zastąpiło Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, wypłacane niezależnie od aktywności zawodowej.

Program został wprowadzony w momencie odnotowania w Polsce najniższego w jej historii współczynnika urodzeń. W kolejnych latach ten niechlubny rekord został pobity – nie udało się powstrzymać trendu spadkowego. Nie sposób jednak określić wpływu programu na ten stan rzeczy – podkreślają posłowie z partii Rozwój Plus.

  1. Przywrócenie i rozszerzenie finansowania procedury in vitro z budżetu państwa w czerwcu 2024 r. Jest ono realizowane w ramach programu Ministerstwa Zdrowia pt. „Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028”. Obecny program jest skierowany do par, które są w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu (wystarczy deklaracja), u których stwierdzono niepłodność lub była ona nieskutecznie leczona w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu, a także takich, które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, utworzone w ramach wcześniej realizowanych procedur.

Obowiązują kryteria wieku:

    1. kobiet: do 42. roku życia (jeśli korzystają z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia) bądź do 45. roku życia (jeśli korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka);
    2. mężczyzn: do 55. roku życia.

Do 31 maja 2026 r. dzięki programowi:

    • 51 487 par zakwalifikowało się do programu;
    • przeprowadzono 11 812 kriotransferów zarodków (z zarodków utworzonych przed wejściem w życie programu);
    • 2 311 osób zgłosiło się do zabezpieczenia płodności w ramach programu;
    • uzyskano 29 806 ciąż klinicznych;
    • urodziło się 15 000 dzieci (7 436 dziewczynek, 7 564 chłopców);
    • 2 003 osób zamroziło gamety w ramach zabezpieczenia płodności.

Jak wskazują powyższe statystyki – program zwiększył liczbę urodzeń o ok. 7,5 tys. rocznie. Skala programu nie była jednak na tyle duża, aby odwrócić trend spadku liczby urodzeń w ostatnich latach.

Dotychczasowe programy wsparcia, w szczególności oparte na bezpośrednich transferach pieniężnych, takie jak „Rodzina 500 plus”, choć skutecznie zredukowały poziom ubóstwa wśród rodzin, nie doprowadziły jednak do trwałego odwrócenia negatywnych trendów demograficznych – alarmują pomysłodawcy nowego świadczenia i dodają: „Oczywiście bez wprowadzenia 500 + bylibyśmy jeszcze w dużo gorszej sytuacji (por: Prognozę ludności GUS na lata 2014-2050). Aby to zmienić, państwo musi odejść od działań reaktywnych na rzecz strategicznych inwestycji w demografię. Konieczne jest stosowanie różnych rozwiązań jednocześnie. Przełom może przynieść jednoczesne wprowadzenie Pensji Rodzicielskiej, która będzie zapewniać wsparcie rodzinom tuż po urodzeniu dziecka oraz Emerytalnej Składki Rodzinnej, która sprawi, że posiadanie dzieci w dłuższej perspektywie czasowej będzie opłacalne, jako czynnik zwiększający emeryturę. Te rozwiązania zastąpiłyby dotychczas istniejące, dość rozczłonkowane rozwiązania.”

4806 zł miesięcznie na każde dziecko do 3. roku życia i niezależnie od dochodów, a od 4. roku życia 800 plus – Pensja Rodzicielska, czyli nowe świadczenie dla rodziców proponowane przez klub parlamentarny Rozwój Plus

Klub parlamentarny Rozwój Plus, utworzony w kwietniu 2026 r., działający pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego, w ramach swojego programu, mającego na celu złagodzenie kryzysu demograficznego w Polsce – proponuje wprowadzenie nowego świadczenia – pod nazwą Pensja Rodzicielska.

Pensja Rodzicielska miałaby przysługiwać w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (które aktualnie, tj. w 2026 r., opiewa na 4 806 zł brutto/miesięcznie), jednemu z rodziców, na każde dziecko w wieku 0-3 lat. Świadczenie to:

  • mogłoby być łączone z dochodem z pracy (nie byłoby uzależnione od kryterium dochodowego);
  • miałoby być oskładkowane i opodatkowane – jak każde wynagrodzenie za pracę. Skutkowałoby to tym, że rodzic pobierający Pensję Rodzicielską – miałby w przyszłości wyższą emeryturę;
  • miałoby być wypłacane niezależnie od świadczeń ZUS – co oznacza, że przysługiwałoby z tytułu urodzenia dziecka, nawet jeżeli matka nie pracowała i nie była ubezpieczona w ZUS. Jednocześnie – świadczenia urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego miałyby pozostać na niezmienionym poziomie.

Dzięki Pensji Rodzicielskiej – rodzice dziecka w wieku od 1 roku do 3 lat – mieliby mieć możliwość zdecydowania, czy chcą wrócić do pracy, czy chcą skorzystać z oferty żłobka, czy zatrudnią opiekę dzienną. Nowe świadczenie miałoby zapewnić minimalne bezpieczeństwo finansowe, zwłaszcza tym rodzicom, którzy zdecydowaliby się na korzystanie z urlopu wychowawczego oraz tym niepracującym.

Pensja Rodzicielska miałaby przy tym zastąpić dotychczasowe świadczenia dla dzieci w wieku 0-3 lat, tj.: tzw. „kosiniakowe”, Aktywny Rodzic oraz 800 plus w tym przedziale wiekowym. Od 4 roku życia dziecka – rodzice mogliby natomiast rozpocząć pobieranie 800 plus na dziecko. Szacowany koszt Pensji Rodzicielskiej dla budżetu państwa to ok. 40-42 mld zł rocznie, natomiast koszt netto – po likwidacji ww. świadczeń – spadłby do ok. 23-25 mld zł rocznie.

Jak podsumował przewodniczący klubu parlamentarnego Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, w dniu 7 sierpnia 2026 r.:

„3600 zł [red.: które stanowi równowartość kwoty 4806 zł brutto] miesięcznie na dziecko do 3. roku życia – jedna z wielu propozycji @RozwojPlus dla demografii!

Pensja Rodzicielska wynosząca równowartość płacy minimalnej, czyli obecnie około 3600 zł netto miesięcznie przez pierwsze 3 lata życia dziecka.

To ponad czterokrotnie więcej niż obecne 800 plus i realne wsparcie rodzin w okresie, gdy opieka nad małym dzieckiem najmocniej wpływa na domowy budżet.

  • świadczenie oskładkowane, budujące emeryturę rodzica
  • możliwość łączenia z pracą
  • swoboda wyboru między opieką w domu, żłobkiem, a powrotem do aktywności zawodowej
  • po ukończeniu przez dziecko 3 lat - powrót do programu 800+ na obecnych zasadach

To konkretna inwestycja w rodziny, dzieci i przyszłość Polski.”

Pensja Rodzicielska – postulat klubu parlamentarnego Rozwój Plus (źródło: @MorawieckiM, X.com)

X.com

4806 zł miesięcznie na każde dziecko do 3. roku życia i niezależnie od dochodów, a od 4. roku życia 800 plus – kiedy zostanie wprowadzona Pensja Rodzicielska, czyli nowe świadczenie dla rodziców proponowane przez klub parlamentarny Rozwój Plus?

Na dzień dzisiejszy, Pensja Rodzicielska to wyłącznie postulat przewidziany w programie klubu parlamentarnego Rozwój Plus, który nie został jeszcze nawet złożony do Sejmu, jako projekt poselski (ani też nie powstał – lub nie został opublikowany – projekt ustawy, który by taki postulat uwzględniał). Jak podkreślają posłowie należący do nowej partii Mateusza Morawieckiego – propozycja programowa, którą przedstawili w ramach raportu „Demografia Polski” (z lipca 2026 r.) i zawarte w niej postulaty (w tym m.in. propozycja wprowadzenia nowego świadczenia – Pensji Rodzicielskiej) – mają stanowić punkt wyjścia do debaty i zaproszenie do wspólnego szukania najlepszych rozwiązań.

„Należy wyraźnie zaznaczyć, że niniejszy dokument nie jest zamkniętym zbiorem dogmatów, lecz raportem wzywającym do szerokiej dyskusji publicznej i otwierającym ją. Jego celem jest wyjęcie problematyki demograficznej poza bieżący spór partyjny i uznanie jej za nadrzędną rację stanu. Temu służyć ma m.in. powstanie niezależnego Instytutu Demograficznego. Proponowane rozwiązania są zaproszeniem do dialogu nad stworzeniem w Polsce „dobrego miejsca do życia”, co jest warunkiem koniecznym dla przetrwania wspólnoty narodowej w nadchodzących dekadach. A na tym powinno zależeć w tym kraju wszystkimbez względu na przekonania polityczne.” – apelują autorzy pomysłu na nowe świadczenie.

1 GUS, Sytuacja demograficzna Polski. Dane za 2025 (szacunki wstępne), 30.01.2026 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 592 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 798)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1512)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1208 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 508)
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 980)
  • Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” (t.j, Dz.U. z 2026 r., poz. 532)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1461 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 442)
Powiązane
Podwyżka pierwszego progu podatkowego dla rodzin z dziećmi – im więcej dzieci, tym wyższy próg w skali PIT. Sprawa już w Ministerstwie Finansów
Podwyżka pierwszego progu podatkowego dla rodzin z dziećmi – im więcej dzieci, tym wyższy próg w skali PIT. Sprawa już w Ministerstwie Finansów
Nowe obowiązkowe szczepienie dla dzieci od 1 stycznia 2027 r. – Ministerstwo Zdrowia zmienia Program Szczepień Ochronnych na 2027 r.
Nowe obowiązkowe szczepienie dla dzieci od 1 stycznia 2027 r. – Ministerstwo Zdrowia zmienia Program Szczepień Ochronnych na 2027 r.
Wiek emerytalny kobiet w górę – 5 lat więcej pracy za nieposiadanie dzieci, czyli nowy wiek emerytalny jednakowy dla mężczyzn i bezdzietnych kobiet? „To są dobre, potrzebne zmiany”
Wiek emerytalny kobiet w górę – 5 lat więcej pracy za nieposiadanie dzieci, czyli nowy wiek emerytalny jednakowy dla mężczyzn i bezdzietnych kobiet? „To są dobre, potrzebne zmiany”
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Skarbówka właśnie odmówiła ulgi termomodernizacyjnej po wymianie starego pieca. Uwaga, decyduje ważny szczegół!
08 sie 2026

Wymiana starego, nieekologicznego pieca na nowoczesne źródło ciepła i odliczenie tego wydatku od podstawy opodatkowania – tak w wyobrażeniu wielu podatników wygląda ulga termomodernizacyjna. Interpretacja Dyrektora KIS z 6 sierpnia 2026 r. pokazuje jednak, że o prawie do odliczenia nie przesądza ani ekologiczność urządzenia, ani to, że ogrzewa ono cały dom.
Zamiast pokoju w DPS-ie, senior otrzyma nowe mieszkanie i to niezależnie od sytuacji materialnej – rząd ogłasza nowy program wsparcia dla osób po 60 roku życia
08 sie 2026

Nowy program najmu senioralnego ma wyjść naprzeciw problemom osób starszych, posiadających mieszkania, które nie są dostosowane do ich potrzeb, tym samym – uniemożliwiając im lub znacznie utrudniając samodzielne funkcjonowanie. Taki stan rzeczy, spowodowany barierami architektonicznymi, nierzadko kończy się umieszczeniem seniora w domu pomocy społecznej (DPS-ie). Aby temu przeciwdziałać – w rządzie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, przewidującym nowy rodzaj wsparcia dla osób starszych w zakresie poprawy ich warunków mieszkaniowych.
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
08 sie 2026

Zrezygnowały z pracy, żeby wychowywać gromadkę dzieci, albo w ogóle nie były zatrudnione. Po tych wszystkich latach ciężkiej harówki w domu nie miały żadnego prawa do emerytury. To się zmieniło kilka lat temu. Od 2029 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca tak zwane matczyne emerytury. Nie każdy jednak może skorzystać z takiego rozwiązania. Żeby otrzymać comiesięczny przelew na bankowe konto, trzeba spełnić określone wymogi.
VAT 2026. Jak nie pogubić się w przepisach i zmianach związanych z KSeF
07 sie 2026

Jak prawidłowo rozliczać VAT w 2026 roku? Gdzie znaleźć praktyczne wyjaśnienia dotyczące KSeF, faktur korygujących, JPK_VAT, split payment czy transakcji zagranicznych? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w „Praktycznym leksykonie VAT 2026”, który możesz przeczytać bezpłatnie po aktywowaniu dostępu testowego do INFORLEX.

REKLAMA

PIT: Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć zakup okularów, aparatu słuchowego i skutera inwalidzkiego?
07 sie 2026

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwiają niepełnosprawnym podatnikom odliczanie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne i wydatków ułatwiających codzienne życie. Dzięki temu ulga rehabilitacyjna może być stosowana w przypadku zakupu okularów korekcyjnych czy aparatu słuchowego. Czy odliczeniu podlegają także kwoty wydane na zakup skutera inwalidzkiego?
Zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu umowy o pracę? Zasiłek chorobowy przysługuje tylko w przypadku zachorowania w ciągu 14 dni od ustania stosunku pracy
07 sie 2026

Zasiłek chorobowy przysługuje także po rozwiązaniu umowy o pracę, ale tylko w przypadku otrzymania zwolnienia lekarskiego w ciągu 14 dni od ustania stosunku pracy. Ważne, aby wystawiający zwolnienie lekarz wiedział, że jesteśmy już po rozwiązaniu umowy. Ile dni można pobierać taki zasiłek?
Zanim zamontujesz w mieszkaniu klimatyzację, uzyskaj ten dokument
07 sie 2026

Choć klimatyzacja była dotychczas w Polsce domeną zakładów pracy i domów jednorodzinnych, to pojawiające się coraz częściej upały sprawiły, że coraz więcej osób mieszkających w blokach myśli o zainstalowaniu jej w mieszkaniu. Z podjęciem decyzji nie warto się spieszyć. Może się bowiem okazać, że pieniądze zostały wyrzucone w błoto.
Idą zmiany w zezwoleniach pobytowych dla cudzoziemców, ale milczące załatwienie spraw przewidziano tylko dla wybranych
07 sie 2026

Średni cudzoziemcy czekają w Polsce na wydanie zezwolenia na pobyt około 341 dni, a w niektórych województwach nawet półtora roku. Idą zmiany w zezwoleniach pobytowych mające usprawnić postępowania, ale milczące załatwienie spraw przewidziano tylko dla wybranych: cudzoziemców z Australii, Japonii, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa.

REKLAMA

Branża HoReCa w Polsce pod presją. Restauracje toną w długach, hotele radzą sobie lepiej [GOŚĆ INFOR.PL]
07 sie 2026

Wakacje to dla branży HoReCa czas największego ruchu. Hotele, restauracje i firmy cateringowe obsługują miliony klientów, jednak za wysokimi cenamikryje się rzeczywistość finansowa firm. Jak pokazują dane BIG InfoMonitor, kondycja poszczególnych segmentów rynku wyraźnie się różni. Hotele stopniowo poprawiają swoją sytuację, gastronomia wciąż zmaga się z narastającymi problemami finansowymi.
Min. 28 tys. zł zadośćuczynienia dla pracownika za mobbing już od listopada. To także nieuzasadniona krytyka i izolowanie z zespołu
07 sie 2026

Zmieniają się przepisy Kodeksu pracy dotyczące mobbingu. Już od 5 listopada 2026 r. pracownikowi należy się minimum 28 tys. zł zadośćuczynienia za mobbing. Mobbingiem jest także nieuzasadniona krytyka i izolowanie z zespołu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA