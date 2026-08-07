Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwiają niepełnosprawnym podatnikom odliczanie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne i wydatków ułatwiających codzienne życie. Dzięki temu ulga rehabilitacyjna może być stosowana w przypadku zakupu okularów korekcyjnych czy aparatu słuchowego. Czy odliczeniu podlegają także kwoty wydane na zakup skutera inwalidzkiego?

Ulga rehabilitacyjna

W ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnik może odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne i ułatwiające codzienne życie. Ulga przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną. Z ulgi rehabilitacyjnej mogą także skorzystać osoby utrzymujące niepełnosprawnych członków rodziny.

REKLAMA

REKLAMA

W ramach ulgi rehabilitacyjnej możliwe jest odliczenie wydatków poniesionych w szczególności na:

zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych,

zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie wyrobów medycznych, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Podatnik jednak nie może odliczyć wydatku w części, która została pokryta z otrzymanego dofinansowana np. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zakup okularów korekcyjnych

Zasady odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na okulary wyjaśniła Krajowa Informacja Skarbowa. Sprawa dotyczyła kobiety z orzeczoną niepełnosprawnością, która zakupiła okulary korekcyjne do pracy przy komputerze. Wydatek na okulary został częściowo sfinansowany z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Konieczność stosowania okularów korekcyjnych wynikała z nadal ważnego badania okresowego przeprowadzonego w zakładzie pracy.

REKLAMA

Według Krajowej Informacji Skarbowej co do zasady można odliczyć koszty okularów w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Taki wydatek mieści się w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Okulary stanowią bowiem indywidualny sprzęt niezbędny w rehabilitacji oraz ułatwiający wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czytaj również:

Plaga dzików w polskich miastach. Czy odstrzał zwierząt to zadanie własne samorządu?

4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji

W interpretacji indywidualnej podkreślono, że kobieta nie może odliczyć całości wydatków na okulary. Dotyczy to kwoty, która została dofinansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 lutego 2026 r. sygn. 0112-KDSL1-2.4011.798.2025.2.MO

Zakup aparatów słuchowych ze środków własnych

Osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności posiada wskazania od lekarza specjalisty otolaryngologa o konieczności zakupu dwóch aparatów słuchowych do obu uszu z uwagi na głuchotę. Podatnik uzyskuje dochody z emerytury, podlegającej opodatkowaniu. Skierował on do Krajowej Informacji Skarbowej wniosek z 23 marca 2025 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości dokonywania odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Krajowa Informacja Skarbowa w wydanej interpretacji wskazała, że wydatki na zakup aparatów słuchowych przez osobę niepełnosprawną mogą zostać odliczone od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, zgodnie z art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem spełnienia określonych tam przesłanek. W katalogu wydatków, uprawniających do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, są m.in. wydatki poniesione na: zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, nie wymienionych w wykazie wyrobów medycznych.

Określenie „indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia niezbędne w rehabilitacji” oznacza, że można zaliczyć do niego tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne mające cechy o charakterze szczególnym, konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej lub ułatwiające czynności życiowe, których utrudnienie wykonywania wynika z niepełnosprawności. Zakupione przez podatnika z własnych środków aparaty słuchowe są niezbędne w jego rehabilitacji, a także ułatwiają mu wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wynika z niepełnosprawności. Mają one ścisły związek z ich używaniem w rehabilitacji, przywracaniem sprawności organizmu oraz ułatwiają osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych.

Interpretacja indywidualna z dnia 8 maja 2025 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.198.2025.2.MD

Zakup elektrycznego skutera inwalidzkiego

We wniosku z 8 września 2023 r. podatniczka zwróciła się o interpretację indywidualną w sprawie odliczenia kosztów zakupu skutera inwalidzkiego przeznaczonego dla jej męża. Mąż posiadał orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Mąż zmarł w 2023 r.

Dzięki pomocy uzyskanej z PFRON podatnicy w grudniu 2022 r. zakupili elektryczny skuter inwalidzki, który pełnił funkcję stabilnego (czterokołowego) wózka inwalidzkiego i umożliwiał samodzielne poruszanie się po nierównych, wiejskich drogach i chodnikach. Ułatwiał wykonywanie czynności życiowych np.: dojazd po zakupy, spacer, kontakt ze środowiskiem.

W wydanej interpretacji indywidualnej wskazano, że nie ma możliwości odliczenia wydatków na zakup elektrycznego skutera inwalidzkiego czterokołowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W treści dokumentu podkreślono, że elektryczny skuter czterokołowy – nawet jeśli jest wykorzystywany przez osobę niepełnosprawną i pełni funkcję czterokołowego wózka inwalidzkiego – wpisuje się w definicję pojazdu mechanicznego. Wózek inwalidzki został odrębnie i wprost zdefiniowany w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym jako pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego.

Interpretacja indywidualna z dnia 5 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.669.2023.2.MB