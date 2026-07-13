Kupujesz pierwszy dom w stanie surowym? Skarbówka nadal żąda 2 proc. PCC, choć NSA stanął po stronie podatników

Kupiłeś swój pierwszy dom, ale w stanie surowym zamkniętym? Według skarbówki zwolnienie z PCC dla nabywców pierwszego mieszkania Ci nie przysługuje. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 7 lipca 2026 r. po raz kolejny uznał, że budynek, którego budowy formalnie nie zakończono, nie jest budynkiem mieszkalnym objętym zwolnieniem – choć NSA w analogicznej sprawie przyjął w tym roku wykładnię korzystną dla podatników.

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Zwolnienie z PCC na pierwsze mieszkanie – przypomnienie zasad

Od 31 sierpnia 2023 r. osoby kupujące swoje pierwsze lokum na rynku wtórnym (czyli tam, gdzie transakcja podlega PCC, a nie VAT) nie płacą 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 9 pkt 17 ustawy o PCC zwolniona z podatku jest sprzedaż, której przedmiotem jest:

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prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Warunek: kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży ani wcześniej nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w nich. Gdy nabywców jest kilku – na przykład małżonkowie – warunki zwolnienia muszą spełniać wszyscy. Wyjątek przewidziano dla udziału nieprzekraczającego 50 proc., nabytego w drodze dziedziczenia – taki udział nie odbiera prawa do zwolnienia. Przy cenach nieruchomości rzędu 600–800 tys. zł mówimy o oszczędności 12–16 tys. zł. Jest o co walczyć.

O co pytała podatniczka

Sprawa rozstrzygnięta w interpretacji z 7 lipca 2026 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4014.231.2026.2.BZ) wyglądała typowo. Podatniczka kupiła z mężem od osoby prywatnej nieruchomość z budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym. Notariusz – który przy umowie zawieranej w formie aktu notarialnego jest płatnikiem PCC – pobrał przy akcie 2 proc. podatku. Budynek miał dziennik budowy, ale w momencie zakupu budowa nie została formalnie zakończona: nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy ani nie uzyskano pozwolenia na użytkowanie. Małżonkowie kupowali swoją pierwszą nieruchomość mieszkalną – kobieta miała wcześniej jedynie udział w nieruchomości poniżej 50 proc., odziedziczony, a więc niewykluczający zwolnienia.

Podatniczka zapytała, czy transakcja podlegała PCC i czy może odzyskać pobrany przez notariusza podatek. Jej zdaniem – tak: kupowała pierwszy dom, budynek zaprojektowano i realizowano jako mieszkalny, a przepis nie mówi nic o stanie zaawansowania budowy.

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Fiskus: bez formalnego zakończenia budowy nie ma zwolnienia

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatniczki za nieprawidłowe. Argumentacja jest dobrze znana z wcześniejszych interpretacji:

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ustawa o PCC nie definiuje pojęć „budynek" i „budynek mieszkalny jednorodzinny", więc trzeba sięgnąć do Prawa budowlanego,

budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym jest budynek „służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych", czyli – zdaniem organu – taki, w którym można legalnie zamieszkać,

do użytkowania domu można zaś przystąpić dopiero po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i braku jego sprzeciwu w ciągu 14 dni (art. 54 ust. 1 Prawa budowlanego), a w przypadkach wskazanych w ustawie – po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Co ciekawe, KIS nie kwestionował, że obiekt w stanie surowym zamkniętym spełnia konstrukcyjne cechy budynku – ma fundamenty, dach i przegrody. Uznał jednak, że przed formalnym zakończeniem budowy budynek nie może legalnie służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a więc nie jest jeszcze budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu art. 9 pkt 17 ustawy o PCC. Zdaniem KIS zwolnienie nie przysługuje – na gruncie tej interpretacji organ nie widzi więc podstaw do uznania pobranego PCC za nadpłatę.

Co istotne, odziedziczony udział poniżej 50 proc. nie był w tej sprawie żadnym problemem – jedyną przeszkodą okazał się stan budynku.

Problem w tym, że NSA orzekł inaczej

Interpretacja jest kontynuacją restrykcyjnej linii, którą fiskus prezentuje od końca 2023 r. Tyle że ta linia zaczyna przegrywać w sądach. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 stycznia 2026 r. (sygn. akt III FSK 964/25) uznał, że sprzedaż budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym może korzystać ze zwolnienia z PCC, jeżeli budynek jest nabywany w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb mieszkaniowych – niezależnie od tego, czy w dacie zakupu budowa została formalnie zakończona.

NSA NSA Inne

NSA zwrócił uwagę, że organ interpretacyjny nie może zastępować ustawodawcy i dopisywać do przepisu warunków, których w nim nie ma. Ustawa wymaga jedynie, by przedmiotem sprzedaży był budynek mieszkalny i by było to pierwsze lokum kupującego. O formalnym zakończeniu budowy art. 9 pkt 17 ustawy o PCC milczy. Zdaniem NSA znaczenie mają przeznaczenie i funkcja mieszkalna budynku oraz cel jego nabycia – brak formalnego zakończenia budowy nie powinien sam w sobie wykluczać zwolnienia. Podobny, korzystny dla podatników kierunek widać też w orzeczeniach wojewódzkich sądów administracyjnych.

Trzeba jednak pamiętać, że wyrok NSA zapadł w innej, choć analogicznej sprawie – i nie wiąże KIS bezpośrednio przy rozpatrywaniu kolejnych wniosków. Lipcowa interpretacja pokazuje, że dyrektor KIS z tej furtki korzysta i podtrzymuje dotychczasową wykładnię. Dla podatników oznacza to jedno: skarbówka będzie odmawiać zwolnienia na etapie interpretacji, a sprawiedliwości trzeba szukać przed sądem administracyjnym.

Co możesz zrobić, jeśli kupujesz (lub kupiłeś) dom w budowie

Planujesz zakup? Licz się z możliwością pobrania 2 proc. PCC przez notariusza, który przy umowie sprzedaży zawieranej w formie aktu notarialnego jest płatnikiem podatku. Notariusze z ostrożności stosują wykładnię organów podatkowych – warto jednak przed transakcją przedstawić im dokumentację budowlaną i zwrócić uwagę na korzystne orzecznictwo.

Notariusze z ostrożności stosują wykładnię organów podatkowych – warto jednak przed transakcją przedstawić im dokumentację budowlaną i zwrócić uwagę na korzystne orzecznictwo. Podatek został pobrany? Możesz złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o stwierdzenie nadpłaty (art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej), powołując się m.in. na wyrok NSA z 23 stycznia 2026 r. Prawo do złożenia wniosku wygasa co do zasady z końcem piątego roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – jeżeli PCC pobrano w 2026 r., masz więc zasadniczo czas do 31 grudnia 2031 r.

Prawo do złożenia wniosku wygasa co do zasady z końcem piątego roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – jeżeli PCC pobrano w 2026 r., masz więc zasadniczo czas do 31 grudnia 2031 r. Urząd odmówił? Od decyzji naczelnika urzędu skarbowego możesz w ciągu 14 dni wnieść odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej – za pośrednictwem naczelnika, który wydał decyzję. Dopiero ostateczną decyzję organu odwoławczego można zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Dopiero ostateczną decyzję organu odwoławczego można zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Chcesz interpretacji dla własnej sprawy? Opłata wynosi 40 zł od każdego opisanego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Przy obecnej linii KIS licz się jednak z odpowiedzią negatywną – interpretację możesz następnie zaskarżyć bezpośrednio do WSA w terminie 30 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem dyrektora KIS.



Powołane interpretacje i orzecznictwo:

– interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 7 lipca 2026 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4014.231.2026.2.BZ

– wyrok NSA z 23 stycznia 2026 r., sygn. akt III FSK 964/25