Długie weekendy: już trzech na czterech Polaków wydłuża je sobie przynajmniej o jeden dzień. To dobre dla zdrowia

Dla co siódmego pracującego Polaka długie weekendy to ulubiona forma wypoczynku w ciągu roku. Oczywiście zdecydowanie lepszy jest co najmniej tygodniowy urlop, ale weekendów z możliwością wydłużenia jest za to zdecydowanie więcej. Ze zdrowotnego punktu widzenia są one zresztą doskonałą platformą do regeneracji i relaksu.

Długie weekendy po polsku: tłumy i korki nie odbierają wciąż finalnej przyjemności

Sierpniówka w tym roku dla dużej grupy Polaków rozpocznie się już w czwartek po pracy. Choć 15 sierpnia przypada w sobotę, wiele urzędów i instytucji publicznych będzie nieczynnych dzień wcześniej, na podobne rozwiązanie decydują się również pracodawcy z sektora prywatnego.

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Wydłużony weekend to dobra okazja do wyjazdu, nawet jeśli oznacza on korki na trasach i tłumy w najpopularniejszych miejscach wypoczynku.

Z najnowszego badania przeprowadzonego na panelu Ariadna na zlecenie sieci medycznej enel-med wynika, że 65% badanych lubi lub wręcz uwielbia dłuższe weekendy, a aż 3 na 4 pracujących Polaków od czasu do czasu dodaje do nich dni urlopowe.

Długie weekendy to uzupełnienie - nie mogą zastępować prawdziwego urlopu

Eksperci enel-med zwracają uwagę, że choć krótkie przerwy są wygodne, to dla realnej regeneracji i utrzymania efektywności w pracy większą wartość ma dłuższy, nieprzerwany wypoczynek.

- Krótkie urlopy lub wydłużanie weekendów są wygodne i łatwiejsze do zaplanowania, ale z perspektywy zdrowia pracownika i organizacji pracy nie zastąpią dłuższego, nieprzerwanego wypoczynku. Zgodnie z kodeksem pracy każdy pracownik ma prawo do co najmniej jednego 14-dniowego, nieprzerwanego urlopu w ciągu roku, a pracodawca powinien realnie umożliwić jego wykorzystanie – wyjaśnia Alina Smolarek, dyrektorka HR enel-med.

– Tymczasem z raportu enel-med „Łączy nas zdrowie” wynika, że regularnie korzysta z takiego wypoczynku tylko 55% Polaków, przy czym w dużych firmach odsetek ten sięga 71%, a w mikrofirmach to zaledwie 40%. Im mniejsza organizacja, tym trudniej o prawdziwe odcięcie się od obowiązków zawodowych. A właśnie taki dłuższy reset ma największe znaczenie dla regeneracji, ograniczania stresu, zwiększenia efektywności i zapobiegania wypaleniu zawodowemu – zaznacza ekspertka.

Długi weekend stylem życia, wydłużony cele większości pracowników

W 2026 roku kalendarz przewiduje pięć długich weekendów. To mniej niż w rekordowym 2024 roku, kiedy było ich aż osiem, jednak nie zmienia to faktu, że Polacy co roku planują w tych terminach wyjazdy.

Z badania enel-med przeprowadzonego na panelu Ariadna wynika, że 65% badanych lubi, bardzo lubi czy wręcz uwielbia długie weekendy. Jedynie niewielka grupa podchodzi do nich negatywnie (13%).

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Preferencje te różnią się jednak w zależności od grupy. Długie weekendy częściej preferują bardziej kobiety niż mężczyźni (68% vs. 62%). Najbardziej entuzjastyczni są także młodsi dorośli w wieku 25-34 lata aż 73% deklaruje, że uwielbia ten sposób odpoczynku, podczas gdy wśród osób po 55. roku życia odsetek ten spada do 56%.

Wyraźne różnice widać również ze względu na status zawodowy. Najbardziej pozytywny stosunek do długich weekendów mają osoby pracujące na pełnym etacie. 64% z nich deklaruje, że bardzo je lubi. Dla porównania, wśród rencistów i osób niepracujących odsetek ten jest wyraźnie niższy i wynosi 46%.

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Dni urlopowe sposobem na wydłużenie długiego weekendu

3 na 4 Polaków wydłuża weekend i bierze wolny dzień, jeśli święto wypada w czwartek lub wtorek. 36% deklaruje, że często lub zawsze dokleja tak dni urlopowe. Natomiast 39% robi to rzadko, ale jednak.

W praktyce oznacza to, że 75% Polaków przynajmniej od czasu do czasu wydłuża weekend, tworząc kilkudniowe przerwy od pracy.

Choć taki reset jest atrakcyjny, dla wielu osób okazuje się niewystarczający do pełnej regeneracji. Największa grupa badanych (41%) lubi korzystać zarówno z wydłużonych weekendów jak i dłuższych, 7-14-dniowych urlopów.

Co więcej, niemal dwa razy więcej osób preferuje jeden dłuższy urlop, np. 7-14 dni bez przerwy (28%), niż opiera swój wypoczynek głównie na kilku długich weekendach w ciągu roku (14%).

W podejściu do odpoczynku widać też wyraźne różnice między Polkami i Polakami. Panowie częściej wybierają jedno, konkretne rozwiązanie, zarówno w przypadku kilku długich weekendów w ciągu roku (17% vs. 12% kobiet), jak i jednego dłuższego urlopu (32% vs. 24%).



Panie z kolei znacznie częściej stawiają na elastyczność i łączenie różnych form wypoczynku. Aż 48% Polek deklaruje, że korzysta zarówno z długich weekendów, jak i dłuższych urlopów (w porównaniu do 34% mężczyzn).

- Kluczowe znaczenie ma nie tylko to, kiedy odpoczywamy, ale również, jak długo trwa nasz urlop i czy rzeczywiście daje przestrzeń na regenerację. Długie weekendy często wiążą się z dużymi oczekiwaniami. Tymczasem tłok, korki, pośpiech i presja, by wykorzystać ten czas tak jak „wszyscy”, mogą prowadzić do frustracji i poczucia rozczarowania. Często lepszym rozwiązaniem jest zaplanowanie wypoczynku wtedy, gdy organizm naprawdę tego potrzebuje, a nie wyłącznie wtedy, gdy kalendarz daje okazję do długiego weekendu – przekonuje Sylwia M. Bartczak, psycholog enel-med.

– Raport „Łączy nas zdrowie” pokazuje, że Polacy nadal mają problem z regularnym odpoczynkiem: 34% nie jest w stanie wykorzystać przysługującego im urlopu w skali całego roku, a 7% nie korzysta z niego w ogóle. Tymczasem dłuższy, nieprzerwany wypoczynek, szczególnie co najmniej 14-dniowy, ma ogromne znaczenie dla realnej regeneracji organizmu, obniżenia poziomu stresu i ochrony przed wypaleniem zawodowym – podsumowuje ekspertka.