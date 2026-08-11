Zatrudnianie osób niepełnosprawnych może być korzystniejsze, niż się wydaje. Pracodawcy zatrudniający takich pracowników mogą otrzymać ze środków PFRON comiesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzenia. O jakie kwoty chodzi i jakie warunki muszą być spełnione?

Dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków PFRON

Pracodawcy zatrudniającemu pracowników niepełnosprawnych przysługuje comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika, wypłacane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dofinansowanie przeznaczone jest dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Dofinansowanie przysługuje, jeżeli pracownik został ujęty w prowadzonej przez PFRON ewidencji zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami.

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O dofinansowanie do wynagrodzeń mogą ubiegać się:

pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy osiągają co najmniej 6-proc. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy osiągają co najmniej 6-proc. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej.

Przy ustalaniu stanu zatrudnienia nie uwzględnia się niektórych grup pracowników, w szczególności:

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

przebywających na urlopach rodzicielskich lub wychowawczych,

nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,

będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,

nieświadczących pracy w związku z pobieraniem świadczenia rehabilitacyjnego,

przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia wynika z odrębnych przepisów.

Ważne Dofinansowanie nie przysługuje na osoby zatrudnione na postawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło).

Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika. Kwoty dofinansowania zwiększa się w przypadku pracowników cierpiących na tzw. schorzenia szczególne.

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Do schorzeń szczególnych zaliczane są: choroba psychiczna (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C), epilepsja (06-E) oraz niewidomi w stopniu znacznym/umiarkowanym (04-O). Muszą być one wyraźnie wskazane w orzeczeniu.

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Wysokość kwot comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia w 2026 r.

Stopień niepełnosprawności Miesięczna kwota dofinansowania Zwiększenie ze względu na schorzenie szczególne Łączna kwota dofinansowania Znaczny 2760 zł 1380 zł 4140 zł Umiarkowany 1550 zł 1035 zł 2585 zł Lekki 575 zł 690 zł 1265 zł

Wysokość dofinansowania zależy od wymiaru etatu pracownika

Dofinansowanie jest ustalane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Podane w tabeli kwoty są maksymalnymi kwotami przysługującymi na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku zatrudnienia na część etatu kwotę należy odpowiednio zmniejszyć.

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Jeżeli pracownik niepełnosprawny jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze, który:

nie przekracza ogółem pełnego etatu - dofinansowanie przyznaje się pracodawcom, u których jest on zatrudniony, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu tego pracownika,

- dofinansowanie przyznaje się pracodawcom, u których jest on zatrudniony, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu tego pracownika, przekracza ogółem pełny etat - dofinansowanie przyznaje się na tego pracownika w wysokości nieprzekraczającej kwoty pomocy przyporządkowanej do pełnego etatu. Dofinansowanie w pierwszej kolejności przyznawane jest pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tego pracownika, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru jego etatu.

Dofinansowanie - koszty płacy i limity

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć poniesionych kosztów płacy (wynagrodzenia brutto i obowiązkowe składki ZUS). Obowiązują ścisłe limity. W przypadku pracodawców:

prowadzących działalność gospodarczą limit wynosi 75 proc. poniesionych kosztów płacy,

nieprowadzących działalności gospodarczej limit wynosi 90 proc. poniesionych kosztów płacy.

Do kosztów płacy zalicza się:

wynagrodzenie brutto,

finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe,

obowiązkowe składki na Fundusz Pracy,

obowiązkowe składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

obowiązkowe składki na Fundusz Solidarnościowy.

Do wynagrodzenia stanowiącego część kosztów płacy zalicza się w szczególności:

wynagrodzenie za pracę,

wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę,

wynagrodzenie za urlop,

wynagrodzenie za dni usprawiedliwionej nieobecności płatnej przez pracodawcę,

premie, nagrody i prowizje, jeżeli można je przyporządkować do danego miesiąca,

dodatki za pracę w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, dodatki funkcyjne, stażowe, wyrównawcze i inne dodatki związane z wykonywaną pracą.

Do kosztów płacy nie zalicza się między innymi:

zasiłków (w tym zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego),

ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ekwiwalentów niezwiązanych z pracą zdalną,

nagród jubileuszowych,

odpraw,

zapomóg i innych świadczeń o podobnym charakterze.

Kiedy pracodawca nie otrzyma dofinansowania

Istnieje wiele sytuacji, gdy pracodawca nie otrzyma miesięcznego dofinansowania. Tak jest przykładowo wówczas, gdy pracodawca posiada zaległości wobec PFRON przekraczające łącznie 100 zł albo gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 25 pracowników, ale nie osiąga wymaganego 6-proc. wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Pracodawca nie otrzyma też dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z umiarkowanym albo lekkim stopniem niepełnosprawności, który ma ustalone prawo do emerytury, gdy wynagrodzenie zostało wypłacone po złożeniu wniosku o dofinansowanie, albo gdy wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub na jego adres zamieszkania.

Podstawa prawna: