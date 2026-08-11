Komputer przed wrześniem to duży wydatek. PFRON może dołożyć nawet 27 825 zł. Wnioski tylko do 31 sierpnia

Końcówka wakacji to dla wielu rodzin czas kompletowania sprzętu potrzebnego do nauki i codziennego funkcjonowania. Nie każdy jednak wie, że część osób z niepełnosprawnością może dostać z PFRON pokaźne dofinansowanie na komputer, oprogramowanie i specjalistyczny sprzęt elektroniczny. W 2026 roku wsparcie może sięgnąć nawet 27 825 zł. Na złożenie wniosku w ramach programu „Aktywny samorząd” zostało niewiele czasu – nabór w tej części programu kończy się 31 sierpnia.

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Na jaki sprzęt można dostać dofinansowanie?

Program „Aktywny samorząd” nie zawiera zamkniętej listy komputerów i urządzeń, które mogą zostać objęte pomocą. W przypadku osób z dysfunkcją wzroku albo obu kończyn górnych dofinansowanie może obejmować komputer stacjonarny lub przenośny, urządzenia współpracujące z komputerem, a także specjalistyczne oprogramowanie. Osoby niewidome mogą dodatkowo uzyskać środki na urządzenia brajlowskie.

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Przy dysfunkcji słuchu dofinansowanie może objąć sprzęt elektroniczny lub jego elementy służące ograniczaniu problemów w komunikowaniu się. W uzasadnionych przypadkach mogą to być również urządzenia mobilne. To realizator programu ocenia ostatecznie, czy wydatek wskazany we wniosku spełnia warunki pomocy. Warto więc dokładnie opisać planowany zakup i wyjaśnić, w jaki sposób urządzenie pomoże ograniczyć trudności wynikające z niepełnosprawności.

Kto może otrzymać dofinansowanie do komputera?

Warunki zależą od rodzaju i stopnia niepełnosprawności:

W pierwszej grupie znajdują się osoby z dysfunkcją wzroku lub obu kończyn górnych. W przypadku osób do 16. roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku pozostałych – znaczny stopień niepełnosprawności. Pomoc jest adresowana do osób do 18. roku życia, będących w wieku aktywności zawodowej albo pozostających w zatrudnieniu.

W przypadku osób Pomoc jest adresowana Druga grupa obejmuje osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku. W tym przypadku wymagane jest pozostawanie w wieku aktywności zawodowej albo zatrudnienie.

W tym przypadku wymagane jest pozostawanie w wieku aktywności zawodowej albo zatrudnienie. Trzecia grupa to osoby z dysfunkcją słuchu oraz trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy. Muszą mieć znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności. Także tutaj pomoc jest kierowana do osób do 18. roku życia, będących w wieku aktywności zawodowej albo pozostających w zatrudnieniu.

Osoby, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej, mogą skorzystać ze wsparcia, jeśli nadal pracują.

Świadczenie z PFRON a dysfunkcja wzroku. Kiedy potrzebne jest zaświadczenie okulisty?

Przy ubieganiu się o dofinansowanie z tytułu dysfunkcji wzroku znaczenie może mieć nie tylko samo orzeczenie o niepełnosprawności, lecz także dokumentacja medyczna. U osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności dysfunkcja wzroku może wynikać bezpośrednio z przyczyny wskazanej w orzeczeniu. Jeżeli orzeczenie zostało wydane z innego powodu, konieczne jest potwierdzenie okulistyczne. Ostrość wzroku w lepszym oku po korekcji powinna wówczas wynosić nie więcej niż 0,05 albo pole widzenia powinno być zwężone do 20 stopni.

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W przypadku dzieci do 16. roku życia dysfunkcję wzroku potwierdza zaświadczenie lekarza okulisty. Ostrość wzroku w lepszym oku po korekcji powinna wynosić nie więcej niż 0,3 albo pole widzenia powinno być zwężone do 30 stopni. Przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli wzrok nie jest przyczyną wydania orzeczenia, dokumentacja okulistyczna powinna potwierdzać ostrość wzroku w lepszym oku nie większą niż 0,1 albo zwężenie pola widzenia do 30 stopni.

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Kiedy wnioskodawca jest uznawany za osobę niewidomą?

Ma to znaczenie dla maksymalnej wysokości pomocy, ponieważ osoba niewidoma może otrzymać dodatkowe środki na urządzenia brajlowskie. Na potrzeby programu status osoby niewidomej potwierdza zaświadczenie lekarza okulisty. Sam symbol przyczyny niepełnosprawności wpisany w orzeczeniu nie wystarcza.

W przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności ostrość wzroku w lepszym oku po korekcji musi wynosić nie więcej niż 0,05 albo pole widzenia musi być zwężone do 20 stopni. Dla osoby do 16. roku życia granice wynoszą odpowiednio 0,1 oraz 30 stopni.

Świadczenie z PFRON a dysfunkcja obu rąk i słuchu. Jakie dokumenty są potrzebne?

Dysfunkcja obu kończyn górnych powinna być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę. Chodzi m.in. o brak obu kończyn górnych, amputację co najmniej w obrębie przedramienia albo takie ograniczenie sprawności obu rąk, które poważnie utrudnia korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego. W przypadku dysfunkcji słuchu samo jej występowanie nie wystarcza. Program wymaga również trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Jeżeli dysfunkcja słuchu jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wynika to z samego dokumentu. Jeżeli jednak orzeczenie zostało wydane z innego powodu, a także gdy wniosek dotyczy osoby do 16. roku życia, dysfunkcja słuchu oznacza ubytek przekraczający 70 dB w lepszym uchu. Powinien on zostać potwierdzony odpowiednim dokumentem albo zaświadczeniem lekarza specjalisty.

Ile można dostać na komputer i sprzęt? Jaka wysokość świadczenia w 2026 roku?

Maksymalna kwota zależy od rodzaju niepełnosprawności oraz zadania, w ramach którego składany jest wniosek:

Osoby z dysfunkcją wzroku lub obu kończyn górnych mogą otrzymać do 10 500 zł.

Taki sam maksymalny limit – 10 500 zł – przewidziano dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku.

W przypadku osoby niewidomej dostępne jest dodatkowo do 17 325 zł na urządzenia brajlowskie. Łącznie wsparcie może więc sięgnąć 27 825 zł.

Osoby z dysfunkcją słuchu oraz trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy mogą otrzymać maksymalnie 6300 zł. Nie oznacza to jednak, że pełna kwota przysługuje każdemu wnioskodawcy. Wysokość przyznanej pomocy zależy od oceny konkretnego wniosku oraz kosztów planowanego zakupu.

Przy zakupie sprzętu potrzebny jest wkład własny

Dofinansowanie z programu „Aktywny samorząd” nie pokrywa całego kosztu zakupu. Wnioskodawca musi zapewnić co najmniej 10 proc. udziału własnego w cenie brutto. Jeżeli więc sprzęt kosztuje 10 tys. zł, co najmniej 1 tys. zł trzeba zapłacić z własnych środków.

Wniosek o uzyskanie świadczenia z PFRON. Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Podstawą jest orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności. W zależności od sytuacji potrzebna może być również dokumentacja medyczna potwierdzająca dysfunkcję wzroku, obu kończyn górnych albo słuchu.

W przypadku dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną konieczne mogą być także dokumenty potwierdzające prawo rodzica lub opiekuna do działania w jej imieniu.

Do wniosku może być potrzebna także oferta cenowa dotycząca planowanego zakupu. W określonych przypadkach znaczenie przy ocenie wniosku może mieć również opinia właściwego eksperta potwierdzająca, że proponowane rozwiązanie jest odpowiednio dopasowane do potrzeb wnioskodawcy.

Przy składaniu wniosku elektronicznie dołącza się skany wymaganych dokumentów. Realizator programu może później poprosić o okazanie ich oryginałów.

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie sprzętu?

Nabór w programie „Aktywny samorząd” rozpoczął się 1 marca 2026 r. i potrwa do 31 sierpnia 2026 r. Wnioski można składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Program na poziomie lokalnym realizują jednostki samorządu powiatowego – w praktyce najczęściej powiatowe centra pomocy rodzinie.

Jak często można otrzymać dofinansowanie do sprzętu?

W Obszarze B (dotyczącego zakupu komputerów) ponowne dofinansowanie zakupu sprzętu przysługuje co do zasady po upływie pięciu lat. Okres ten liczy się od początku roku następującego po roku, w którym wcześniej przyznano pomoc. Jeżeli więc ktoś otrzymał dofinansowanie w 2020 r., może ponownie ubiegać się o nie w 2026 r.

Samorząd powiatowy może jednak odstąpić od pięcioletniego okresu w dwóch sytuacjach:

Pierwsza to pogorszenie stanu zdrowia lub zmiana stanu fizycznego powodująca, że wnioskodawca nie może już korzystać z wcześniej dofinansowanego sprzętu.

Druga dotyczy zdarzenia losowego, w wyniku którego urządzenie zostało utracone albo zniszczone w takim stopniu, że nie nadaje się do dalszego użytkowania i naprawy.

Kiedy dofinansowanie do sprzętu nie zostanie przyznane?

Z pomocy nie skorzysta osoba, która nie spełnia warunków udziału określonych dla danego zadania. Przeszkodą są również wymagalne zobowiązania wobec PFRON albo realizatora programu. Jeżeli wnioskodawca ma zaległości związane np. ze zwrotem wcześniej przyznanej pomocy, powinien je najpierw uregulować.

Czy PFRON może dopłacić do biurka?

Jak już wcześniej wyjaśniono, dofinansowanie do sprzętu elektronicznego jest przyznawane w ramach Obszaru B programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie na dostosowane biurko może być z kolei przyznane w ramach likwidacji barier technicznych. W praktyce są to dwa odrębne mechanizmy finansowania. Dlatego warunki dotyczące zakupu komputera i biurka trzeba rozpatrywać osobno.

W tym przypadku trzeba wykazać, że konkretny zakup wynika bezpośrednio z potrzeb związanych z niepełnosprawnością i rzeczywiście ułatwi codzienne funkcjonowanie. Nie każde biurko będzie więc kwalifikowało się do wsparcia. Sam fakt, że wnioskodawca chce stworzyć wygodniejsze miejsce do pracy lub nauki, nie jest wystarczający. Trzeba wykazać związek konkretnego rozwiązania z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Znaczenie może mieć np. możliwość regulacji wysokości, konstrukcja umożliwiająca podjazd wózkiem albo inne rozwiązanie odpowiadające bezpośrednio potrzebom konkretnej osoby. Warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz wykazanie, że planowany zakup ułatwi wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontakt z otoczeniem. O przyznaniu pomocy decyduje właściwy powiat.

Ile PFRON może dopłacić do dostosowanego biurka?

W przypadku likwidacji barier technicznych dofinansowanie może pokryć do 95 proc. kosztów przedsięwzięcia. Jego maksymalna wysokość nie może jednocześnie przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca musi więc pokryć z własnych środków co najmniej 5 proc. kosztów.

Wnioski dotyczące likwidacji barier technicznych można składać przez cały rok. Wsparcie jest jednak przyznawane do wyczerpania środków, którymi dysponuje dany powiat. Ponowne dofinansowanie likwidacji barier technicznych można otrzymać co do zasady najwcześniej po upływie trzech lat od uzyskania wcześniejszej pomocy na ten cel.

Ważna jest także kolejność działań. Biurka ani innego wyposażenia objętego wnioskiem nie należy kupować przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej nie są zwracane ze środków PFRON.

W ramach programu „Aktywny samorząd” oraz dofinansowania do likwidacji barier technicznych można uzyskać wsparcie także na inne niezbędne pomoce i urządzenia dla osób z niepełnosprawnościami. Zobacz więcej:

„Aktywny samorząd” w 2026 roku

Skorzystaj z dofinansowania do likwidacji barier technicznych