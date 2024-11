Ceny prądu zamrożone do 30 września 2025 r. Zerowa stawka tzw. opłaty mocowej. Rząd przyjął projekt nowelizacji

Ceny prądu zamrożone do 30 września 2025 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji przedłużający na kolejne 9 miesięcy obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną. Przedłużona zostanie także zerowa stawka tzw. opłaty mocowej.

We wtorek, 19 listopada rząd przyjął projekt ustawy przewidujący utrzymanie do końca września 2025 r. ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku oraz niektórych innych ustaw.

Z przesłanego przez KPRM komunikatu wynika, że na rozwiązania dotyczące mrożenia cen energii elektrycznej rząd przeznaczy w 2025 r. ponad 5 mld zł. Nowela przedłuża na kolejne 9 miesięcy – czyli do końca września – obowiązywanie maksymalnej ceny za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Maksymalna cena będzie obowiązywała na poziomie 500 zł/MWh. W komunikacie wskazano, że bez tego rozwiązania, odbiorcy płaciliby ok. 623 zł/MWh, czyli tyle, ile wynosi średnia cena energii elektrycznej w grupie taryfowej G, obowiązująca od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. Po 30 września 2025 r. nastąpi analiza sytuacji energii i weryfikacja taryf. W nowelizacji uwzględniono także to, że przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązują się do przedłożenia do 30 kwietnia 2025 roku, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, wniosków o zmianę taryfy dla energii elektrycznej. Zdaniem projektodawców ma mieć to wpływ na poziom rachunków dla odbiorców w gospodarstwach domowych w końcówce 2025 r. W projekcie ustawy nie ma zapisów dotyczących bonu energetycznego.

Podczas spotkania z dziennikarzami minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że możliwe jest przedłużenie mrożenia cen energii do końca 2025 roku. Możliwe jest przedłużenie mrożenia cen energii do końca 2025 r. Chcemy jednak zobaczyć, jak będą kształtowały się ceny energii w IV kw. 2024 r. i I kw. 2025 r. - powiedział. Dodał, że są pieniądze w budżecie na dalsze zamrożenie cen.

Zerowa stawka tzw. opłaty mocowej w 2025 r.

Opłata mocowa ma na celu zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Nowela zakłada przedłużenie w 2025 r. zerowej stawki tzw. opłaty mocowej dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Nowela zakłada, że przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.