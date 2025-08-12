REKLAMA

Fundacja rodzinna - zmiany w podatkach 2026

Fundacja rodzinna - zmiany w podatkach 2026

12 sierpnia 2025, 10:45
Konfederacja Lewiatan
fundacja rodzinna zmiany podatki 2026
Fundacja rodzinna - zmiany, podatki 2026


Idą zmiany w fundacjach rodzinnych dotyczące podatków. Nowa forma prawna funkcjonuje dopiero od ponad 2 lat i wymaga uszczelnienia zasad opodatkowania. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2026 roku.

Fundacja rodzinna - zmiany w podatkach

Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki zapowiedział zmiany w funkcjonowaniu fundacji rodzinnych. Mają one uszczelnić zasady ich opodatkowania. Ustawa o fundacjach rodzinnych jest nowa i obowiązuje od ponad dwóch lat. Powstała z myślą o polskich przedsiębiorcach, aby ułatwić im sukcesję, ale też umożliwić rozwój firmy. Jest już zarejestrowanych 3 tys. fundacji rodzinnych, a kolejny tysiąc czeka na rejestrację. Zdarzają się jednak przypadki wykorzystywania fundacji rodzinnych do tzw. optymalizacji podatkowej, czyli agresywnego czerpania z przywilejów podatkowych.

- Wszelkie działania, których celem nie jest sukcesja szkodzą idei fundacji rodzinnej. Dlatego popieramy zmiany zaproponowane przez resort finansów i gospodarki – mówi Henryk Orfinger, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Irena Eris.

Czasowe wyłączenie ze zwolnienia podatkowego - 3 lata

Ministerstwo finansów i gospodarki proponuje wprowadzenie czasowego wyłączenia ze zwolnienia podatkowego przychodów z tytułu zbycia składników majątku wniesionych lub przekazanych fundacji rodzinnej (tzw. lock-up na aktywach). Tego rodzaju rozwiązanie miałoby na celu przeciwdziałanie wnoszeniu do fundacji rodzinnej aktywów (np. udziały, akcje) z zamiarem ich zbycia już w ramach reżimu podatkowego właściwego dla fundacji rodzinnej. Czas lock-up to 3 lata. Fundacja rodzinna ma być objęta także opodatkowaniem z tytułu udziału w kontrolowanej jednostce zagranicznej (CFC).

Inne zmiany

Przewiduje się również doprecyzowanie zasad opodatkowania fundacji rodzinnej w przypadku posiadania przez nią udziału w zagranicznej spółce transparentnej podatkowo oraz wyłączenie ze zwolnienia podatkowego przychodów z najmu krótkoterminowego.

Zmiany w fundacji rodzinnej od 2026 r.

Projekt zmian w ustawie o fundacji rodzinnej zostanie szybko skierowany do konsultacji, a nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2026 r. Ustawa nie będzie działać wstecz i obejmie przyszłoroczne przychody w ramach fundacji.

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR


