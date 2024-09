Prosumenci mogą uzyskać nawet 28000 zł dofinansowania. Ruszył program Mój Prąd 6.0

Ruszyła szósta edycja programu Mój Prąd. Prosumenci będą mogli uzyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania na mikroinstalację fotowoltaiczną, magazyn energii elektrycznej i magazyn ciepła. Maksymalna kwota dofinansowania to nawet 28 tys. zł.

Cel programu Mój Prąd

Program Mój Prąd 6.0 jest skierowany do prosumentów, czyli osób wytwarzających energię na własne potrzeby i przekazujących jej nadwyżkę do sieci energetycznej. W programie można uzyskać dofinansowanie na:

instalacje fotowoltaiczne,

magazyny energii,

magazyny ciepła.

Celem programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie oraz wzrost efektywności zarządzania energią elektryczną.

Jakie dofinansowanie można uzyskać

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii elektrycznej, magazynu ciepła pokryje do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania to nawet 28 tys. zł.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne bez dodatkowego zakresu inwestycji w postaci magazynów energii wynosi 6 tys. zł. Takie dofinansowanie będzie wypłacane tylko dla instalacji zgłoszonych do przyłączania do sieci elektroenergetycznej do dnia 31 lipca 2024 r. Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych w przypadku inwestycji także w magazyn energii wynosi do 7 tys. zł.

Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od dnia 1 sierpnia 2024 r. konieczna jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub/i magazyn ciepła.

Ważne Moc takiej instalacji fotowoltaicznej może wynieść od 2 kW do 20 kW.

Dofinansowanie do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm3 wynosi do 5 tys. zł, a do magazynu energii elektrycznej do 16 tys. zł. Pojemność magazynu energii zgłoszonego do dofinansowania powinna wynosić minimum 2 kWh.

Wnioski do 20 grudnia 2024 r.

Budżet programu Mój Prąd wynosi 400 mln zł. Środki finansowe pochodzą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 2 września 2024 r. Wnioski będą przyjmowane do dnia 20 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków. Warto zatem pośpieszyć się ze złożeniem wniosku.