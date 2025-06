Włamania do nieruchomości w Polsce: przestępcy mają swoje ulubione regiony, a które są najbezpieczniejsze

Podkarpackie to najbardziej, a dolnośląskie najmniej bezpieczne województwo pod kątem włamań do domów i mieszkań. Kradzieże i włamania do nieruchomości to problem, który powtarza się każdego roku, zwłaszcza w okresie wakacyjnym i świątecznym, gdy lokatorzy opuszczają swoje domy i mieszkania.

Rankomat.pl porównał kradzieże zgłoszone na policję w 2024 roku i podzielił je przez liczbę nieruchomości w danym województwie.

Liczba włamań ma znaczenie w odniesieniu do zagęszczenia nieruchomości. Przykładowo, chociaż w śląskim doszło do aż 7347 włamań, a w opolskim tylko do 1576, to w obu województwach prawdopodobieństwo tego typu przestępstwa jest takie samo.

REKLAMA

Kradzieże i włamania do nieruchomości to problem, który powtarza się każdego roku, zwłaszcza w okresie wakacyjnym i świątecznym, gdy lokatorzy opuszczają swoje domy i mieszkania. Eksperci Rankomat.pl sprawdzili, gdzie jest najwięcej włamań do domów i mieszkań i jak to wygląda w przeliczeniu na 10 000 nieruchomości w każdym z województw.

Włamania do nieruchomości: Dolny Śląsk i Podkarpacie na dwóch różnych biegunach

W ostatnim roku najwięcej zgłoszonych kradzieży i włamań do nieruchomości było w województwie mazowieckim. Policja odnotowała 8017 takich zdarzeń. Niewiele mniej w dolnośląskim (7898), i na śląskim (7347). Podium “włamaniowe” wyraźnie odstaje od pozostałych wyników, bo w kolejnym z zestawienia województwie wielkopolskim doszło do 4819 włamań.

Włamania Włamania Materiały prasowe

Najmniej włamań miało miejsce w województwach wschodnich, wszędzie poniżej 1200 przez cały rok 2024. To odpowiednio 1197 na terenie świętokrzyskiego, 1122 w podlaskim i 1011 w podkarpackim.

Włamania do nieruchomości: mniej włamań nie znaczy bezpieczniej

REKLAMA

Statystyki policji w danym województwie nie przekładają się jednak na poziom bezpieczeństwa. Łatwo to zauważyć przy zestawieniu liczby włamań do liczby domów i mieszkań. Rankomat.pl wyliczył prawdopodobieństwo włamania i kradzieży w każdym z województw. Im wyższa wartość, tym większe prawdopodobieństwo włamania do nieruchomości.

Okazuje się, że województwo mazowieckie, gdzie było najwięcej włamań (8017), jest względnie bezpieczne biorąc pod uwagę prawie 3,5 mln budynków mieszkalnych. Na 10 tys. nieruchomości do włamania doszło tam w 23 i jest to jeden z lepszych wyników. Najgorzej wypada dolnośląskie, gdzie było 7898 włamań, ale jest dwa razy mniej domów i mieszkań niż w mazowieckim, więc współczynnik wynosi aż 47.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najbardziej narażeni na włamanie i kradzież są też lokatorzy z lubuskiego (38 włamań na 10 tys. nieruchomości) pomorskiego (37). Najmniej prawdopodobna jest kradzież z włamaniem w podkarpackim (zaledwie 8 nieruchomości na 10 tys. padło łupem włamywaczy).

Uogólniając, bezpieczna jest ściana wschodnia Polski, bo zarówno lubelskie, jaki i podlaskie czy świętokrzyskie odnotowały rocznie mniej niż 20 włamań w przeliczeniu na 10 tys. nieruchomości.

Włamania - prawdopodobieństwo Włamania - prawdopodobieństwo Materiały prasowe

Włamania do nieruchomości: elektronika przyciąga konsumentów i złodziei

REKLAMA

Łupem włamywaczy zwykle padają wartościowe przedmioty, które można łatwo i szybko wynieść. To telefony, laptopy, telewizory, sprzęt audio i video, konsole, biżuteria, pieniądze, dokumenty, obrazy, antyki, rowery, narzędzia, sprzęt sportowy i sprzęt ogrodniczy. Większość tych przedmiotów można łatwo odsprzedać.

Statystyki pokazują, że polskie domy i mieszkania są coraz lepiej wyposażone, zwłaszcza w sprzęty elektroniczne. W roku 2024 Polacy wydali na elektronikę o 30% więcej niż rok wcześniej, płacąc średnio 98 zł za zamówienie – wynika z raportu arvato.pl

Podczas gdy na świecie największy wzrost zamówień dotyczył AGD (+20%) i elektroniki użytkowej (+18%), Polacy najchętniej wybierali komputery (+37 proc.) i telefony (+32%).

Autorzy raportu tłumaczyli ten wzrost rosnącymi cenami komponentów, międzynarodowymi napięciami i obawą o dostępność produktów.

Przed kradzieżą i włamaniem można bronić się na wiele sposobów, jednak żadna metoda fizyczna nie zapewni ochrony w 100%. Dlatego posiadanie sejfu, krat w oknach i drzwi antywłamaniowych lepiej wspomagać polisą mieszkaniową, ponieważ takie ubezpieczenie gwarantuje odzyskanie równowartości skradzionych przedmiotów, jeśli mieszczą się one w zakresie ochrony.

- Kiedy wybieramy ubezpieczenie z zakresem ochrony na wypadek kradzieży z włamaniem, warto najpierw udokumentować posiadane przedmioty, w tym rachunki, paragony i faktury. Dzięki temu ubezpieczyciel będzie mógł sprawniej i szybciej wypłacić odszkodowanie - wylicza Ewelina Ratajczak, ekspert ubezpieczeń w Rankomat.

Przeciętny koszt polisy mieszkaniowej to z ryzykiem kradzieży i włamania to wydatek kilkuset złotych rocznie. Cena zależy głównie od wartości lokalu i wybranego zakresu ochrony.

Teraz koszt ten można obniżyć, dzięki akcji cashback Bezpieczny Dom. Rankomat zwraca 100 zł za ubezpieczenie nieruchomości warte minimum 300 zł. Więcej informacji w regulaminie na stronie rankomat.pl.