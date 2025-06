Coraz rzadziej jadamy w domu i z rodziną: dlaczego, jak ten nowy trend wpływa na budżety domowe i relacje rodzinne

Słabnąca tradycja wspólnych posiłków w Polsce stawia nowe wyzwania przed branżą restauracyjną, ale też otwiera przestrzeń do skalowania biznesu oraz innowacji.

Coraz rzadziej jadamy w domu z rodziną – Polska wyróżnia się na tle badanych krajów

Najnowsze badanie Bain & Company pokazuje, że mimo zmian w obecnym stylu życia, część tradycji przetrwała próbę czasu i jest kultywowana. Jednym z tych zwyczajów jest wspólne jedzenie kolacji z domownikami, o które zapytano respondentów w USA i Europie, w tym również w Polsce.

We Francji codziennie do wspólnej kolacji zasiada aż 61% badanych, we Włoszech – 56%, a w Stanach Zjednoczonych robi to 33% respondentów. Natomiast 5-6 razy w tygodniu, wspólnie jada już tylko 18% Włochów i 17% Francuzów, nieco lepszy wynik osiągają Stany Zjednoczone – 22%.

Polska na tle pozostałych badanych krajów wypada w obu kategoriach najsłabiej, 27% badanych osób wspólnie zasiada do wspólnej kolacji codziennie, a 15% robi to od 5 do 6 razy w tygodniu.

Wiek ma znaczenie – im starsze pokolenie, tym więcej wspólnych posiłków w domu z rodziną

Wyniki badania Bain & Company wskazują na wyraźną zależność pomiędzy wiekiem, a skłonnością do jedzenia posiłków w gronie domowników. W Europie aż 69% przedstawicieli pokolenia Silent codziennie jada z bliskimi. Wśród Baby Boomersów wynik ten wynosi 52%. Dla pokolenia X to już tylko 26%, a dla Millenialsów – 27%. Natomiast najniższy udział pozytywnych odpowiedzi odnotowano wśród badanych z pokolenia Z – jedynie 20% z nich codziennie jada posiłki z domownikami, a 21% kolejnych deklaruje, że robi to 5–6 razy w tygodniu.

- Wspólne posiłki odgrywają istotną rolę kulturową – są nie tylko elementem codziennej rutyny, ale też sposobem budowania więzi i pielęgnowania tradycji rodzinnych. W krajach takich jak Francja czy Włochy rytuał wspólnego jedzenia ma silne zakorzenienie historyczne i społecznie wciąż jest uznawany za jeden z filarów życia rodzinnego - komentuje Patryk Rudnicki, Partner Zarządzający warszawskim biurem Bain & Company.

- W Polsce obserwujemy natomiast stopniowe osłabianie tego zwyczaju – coraz rzadziej jemy razem, coraz częściej w biegu lub osobno. Zmienia się rytm życia, struktura rodziny, a czas spędzany offline – przy stole – konkuruje z pracą, dojazdami, nauką i rozrywką cyfrową. Tradycja wspólnego posiłku traci przez to na znaczeniu staje się raczej wyjątkiem niż regułą - dodaje ekspert.

Słabnąca tradycja wspólnych posiłków z rodziną w domu w Polsce stawia nowe wyzwania przed branżą restauracyjną

Ale też otwiera przestrzeń do skalowania biznesu oraz innowacji.

- Konsumenci coraz częściej oczekują nie tylko dobrej kuchni, ale także unikalnych doświadczeń i wygody. To właśnie dlatego restauracje sięgają po nowoczesne technologie – od automatyzacji po sztuczną inteligencję – które poprawiają jakość obsługi i pozwalają lepiej odpowiadać na indywidualne potrzeby - mówi Patryk Rudnicki.

- Przykładem jest personalizacja oferty z wykorzystaniem AI, która umożliwia dopasowanie menu do preferencji gości oraz uproszczenie procesu zamawiania – co szczególnie doceniają młodsze pokolenia. Szacuje się też, że do 2030 roku kapitał zainwestowany w technologie automatyzacji w USA wyniesie aż 8 bilionów dolarów, a w ciągu najbliższych 10–20 lat nawet 20% siły roboczej może zostać zastąpione przez automaty dodaje ekspert.

Również w kontekście zmieniających się nawyków konsumentów, takie innowacje jak dostosowanie oferty do preferencji żywieniowych, np. wegetariańskich czy opartych na roślinnych alternatywach białkowych, mogą pomóc restauracjom przyciągnąć szeroką grupę klientów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na wpływ swoich wyborów na środowisko oraz własne zdrowie, zwraca uwagę Patryk Rudnicki.

W dzisiejszych czasach oferta restauracji doskonale odpowiada na rosnącą tendencję „niejedzenia w domu”. Dzięki coraz sprawniejszym usługom dostaw, aplikacjom do zamawiania jedzenia oraz innowacjom technologicznym jak personalizacja zamówień, konsumenci mogą łatwo i szybko cieszyć się posiłkami, nie wychodząc z domu. Restauracje dostosowują się do tych oczekiwań, oferując wygodne rozwiązania, które odpowiadają na współczesny styl życia i nawyki konsumentów podsumowuje Patryk Rudnicki, Partner Zarządzający warszawskim biurem Bain & Company.