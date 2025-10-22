REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Czy 26.10.2025 r. to niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka

Czy 26.10.2025 r. to niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 października 2025, 09:11
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Czy najbliższa niedziela 26.10.2025 jest handlowa, czy nie i obejmuje ją zakaz handlu w niedziele
Czy najbliższa niedziela 26.10.2025 jest handlowa, czy nie i obejmuje ją zakaz handlu w niedziele
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Koniec października o krok, ostatnia niedziela miesiąca i ostatnia okazja na niedzielne zakupy. Ale czy mogą być one planowane bez ograniczeń, jak przystało na niedzielę handlową kiedy to można kupować nie tylko w każdym małym sklepiku, ale w hipermarketach oraz galeriach i centrach handlowych? Właściwa odpowiedź na to pytanie warunkuje weekendową strategię zakupową.

rozwiń >

Czy najbliższa niedziela 26.10.2025 roku jest niedzielą handlową i zakaz handlu nie pokrzyżuje zakupowych planów? Czy jeśli duże zakupy, to najwcześniej dopiero w poniedziałek października? Kto nie szuka odpowiedzi na to pytanie, ten z pewnością jest już wiernym klientem Żabki.

REKLAMA

REKLAMA

26 października 2025 - to niedziela handlowa czy obowiązuje zakaz handlu w niedzielę

Czy najbliższa niedziela 26 października 2025 roku to niedziela jest niedzielą handlową i zakaz handlu nie pokrzyżuje zakupowych planów?

Potrzebne duże zakupy, na przykład w niedzielę26 października. Jednak warunek jest jeden - musi to być niedziela handlowa. Czy ten warunek będzie spełniony w niedzielę 26.10.2025 r. Słowem czy niedziela 26 października to jest niedziela handlowa, co oznacza otwarte wszystkie sklepy, bez konieczności dodatkowego sprawdzania, czy niedziela z zakazem handlu, w którą o dużych lub specjalistycznych zakupach trzeba zapomnieć?

Jakie sklepy są otwarte w niedzielę 26 października 2025 r., czy to niedziela handlowa?

Co do tego nie może być wątpliwości - najbliższa niedziela 26.10.2025 r. nie jest niedzielą handlową ponieważ nie znajduje się na liście niedziel aktualnie wyjętych spod zakazu handlu. Oznacza to, że sklepy spod znaku Lidl, Biedronka, Stokrotka czy inna sieć z dużym wyborem towarów, regularnymi promocjami i dogodnymi godzinami handlu dziś muszą pozostać zamknięte. Zakupy można zrobić jedynie w małych sklepach osiedlowych, a z sieciowych głównie w tych spod znaku Żabki.
To oznacza, że większe zakupy – pomijając opcję internetową – trzeba planować najwcześniej na poniedziałek 27 października 2025 roku.

REKLAMA

Ostatecznie bowiem nie doszło do zasadniczych zmian w ustawie o zakazie handlu w niedzielę. Owszem, jest jedna zmiana - do niedziel, w które nie obowiązuje zakaz handlu dodano trzecią niedzielę w grudniu - a to za pomocą ustawy ustanawiającej Wigilię dniem ustawowo wolnym od pracy. Sejm jednak nie dokończył prac nad poważną nowelizacją ustawy, która zakłada, że handlowe będą nawet po dwie niedziele w każdym miesiącu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Tak więc październik jest jednym z tych miesięcy, gdy w kalendarzu nie można znaleźć ani jednej niedzieli handlowej.

Najbliższa niedziela handlowa będzie dopiero w grudniu i poprzedzać będzie serię kolejnych dwóch niedziel przed świętami Bożego Narodzenia. Teraz zaś w najbliższą niedzielę czyli 28 września 2025 roku trzeba zrezygnować z zakupów lub zastosować się do reguł panujących w handlu w niedziele z zakazem handlu, a więc zakupy nie w Lidlu lub innym dyskoncie albo galerii handlowej, ale w osiedlowym sklepiku lub w Żabce.

Zdaniem ekspertów nie doczekamy się zmian w ustawie o zakazie handlu w niedzielę idących tak daleko by handel był dozwolony we wszystkie a nawet w połowę niedziel.

Problem mogą rozwiązać tylko technologie. Już teraz niektóre duże sieci omijają przepisy o zakazu handlu w niedzielę otwierając sklepy dla klientów ale obsługujących się w 100 procentach samodzielnie – od załadowania towaru do wózka, po zapłatę w automatycznych kasach. W takich sklepach czynnych w niedzielę zatrudnieni są tylko pracownicy ochrony, których praca w niedzielę jest dozwolona, bo nie są oni pracownikami stricte handlowymi.

Ten model powinien zyskiwać szybko na popularności i jako doskonały kompromis docelowo rozwiązać dylemat: handel w niedzielę czy zakaz handlu w niedzielę.

Zakaz handlu w niedzielę: w niedzielę 26.10.2025 r.  czynne są sklepy internetowe

W najbliższą niedzielę można też zrobić zakupy, nawet duże, w sklepie internetowym. Oczywiście to możliwość głównie dla osób, które mieszkają w dużych miastach, które są obsługiwane przez takie sklepy, na dodatek przyjmujące i dostarczające zamówienia w niedziele.
Gdy domowa impreza ma być na większą skalę i z większą liczbą gości, takie rozwiązanie jest lepsze niż tracenie czasu w piątek na bieganie po sklepach i wystawanie w kolejkach do kas.

Zakupy można zrobić i dostawę zamówić na bardzo dogodny termin, łącznie z sobotą lub niedzielą, w którą zaplanowana jest impreza z udziałem gości albo w dzień następujący po niej, by od razu uzupełnić zapasy na normalne funkcjonowanie w robocze dni tygodnia.
Niezawodne w niedziele są zwłaszcza sklepy sieci Żabka. Większość z nich w niedziele jest czynna krócej niż w zwykłe dni – otwierają się o 9.00 lub o 10.00 rano, ale nie brakuje też takich, które obsługują klientów jak w poniedziałki i inne dni powszednie – od godziny szóstej rano do dwudziestej trzeciej.

Nie inaczej będzie w najbliższą w niedzielę 26.10.2025 r. W wielu Żabkach zakupy można zrobić już od 6.00 godziny rano i przez cały dzień potem, byle zdążyć przed 23.00.

Jakie są szanse 26.10.2025 r. na duże zakupy w dowolnym sklepie: niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu

Niedzielne dylematy: teraz będzie/jest niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu, odżyły wiosną tego roku gdy Sejm zaczął pracować nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele i ożyły nadzieje, że sklepy będą znów otwarte we wszystkie niedziele, a nie tylko siedem w roku - jak w ostatnich latach, do czego już praktycznie przywykliśmy.

Zakaz handlu w niedziele: jak będzie z zakupami w niedzielę 26 października 2025 roku?

Niedziela 26.10.2025 r. : czy otwarte będą wszystkie sklepy i galerie handlowe?

Niestety, mimo obietnic Sejm nie dokończył pracy nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele w 2024 roku, nie zajął się nią także w roku bieżącym. Jedynie ustanawiając wigilię dniem ustawowo wolnym od pracy w tej samej ustawie dopisał do niedziel handlowych trzecią niedzielę w grudniu. 

Zmiany w ustawie nowelizującej bezpośrednio samą ustawę o zakazie handlu wciąż są w toku prac komisji. Oznacza to, że wciąż obowiązują przepisy o zakazie handlu w niedziele, ustanawiające tryb pełnej pracy sklepów tylko w osiem niedziel w roku.

Zakaz handlu w niedzielę 26.10.2025 r. :  gdzie zakupy zrobimy w najbliższą niedzielę na 100 procent, bo sklepy czynne

Teraz więc wciąż obowiązuje ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2023 r. poz. 158 i 2626), zgodnie z którą w niedzielę 21.09.2025 r. handel jest zabroniony – nie jest to niedziela handlowa bo nie ma jej na liście niedziel, w które handel jest dozwolony.
Nie oznacza to oczywiście, że zakupów nie zrobimy w ogóle – przepisy pozwalają na handel w sklepach, w których nie są zatrudniani pracownicy. W związku z tym bez trudu znajdziemy mały sklep osiedlowy czy nawet sieciowy – Żabka, Carrefour Express itd., które są 26.10.2025 r. czynne.

Jak to możliwe, że nawet sklepy dyskontowe? Sieci dyskontowe często zawierają umowy franczyzowe z kupcami – udostępniają im markę oraz know-how, a kupcy prowadzą biznes sami lub ze wsparciem członków rodziny. W takim przypadku nie obowiązuje ich zakaz handlu w niedziele i mogą mieć otwarte sklepy kiedy tyko zechcą.
Mało tego, jeśli chcą handlować w każdą niedzielę w placówce o średnim formacie, mogą prowadzić biznes jako wspólnicy spółki cywilnej; jeśli jest ich np. trzech i do tego otrzymają wsparcie członków rodziny, to zgodnie z przepisami mogą dziś zapraszać klientów do sklepu o nawet sporym formacie.

Ponadto jak zwykle czynne są sklepy na stacjach benzynowych. Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje też m.in. cukierni, kwiaciarni i oczywiście punktów gastronomicznych.
Zamówienia mogą ponadto realizować sklepy internetowe, a są takie, które zakupy spożywcze dostarczą nawet tego samego dnia czyli można w praktyce zrobić w nich zakupy także w niedzielę 26.10.2025 r.

Zakaz handlu w niedziele: niedziele handlowe w 2025 roku: osiem zamiast siedmiu

Podobnie będzie w całym 2025 roku, o ile nie dojdzie do zmian w ustawie o zakazie handlu w niedziele. Tyle, że w grudniu będą nie dwie, ale trzy niedziele handlowe:

  • 26 stycznia
  • 13 kwietnia
  • 27 kwietnia
  • 29 czerwca
  • 31 sierpnia
  • 7 grudnia
  • 14 grudnia
  • 21 grudnia.

Niedziela handlowa czy z zakazem handlu 26.10.2025 roku, czy kiedyś będą handlowe wszystkie niedziele,  a jeśli - to od kiedy

Odpowiedź jest prosta: gdy Sejm uchwali ustawę radykalnie zmieniającą aktualnie obowiązującą ustawę o zakazie handlu w niedziele i zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Wtedy, zgodnie z projektem, który posłowie po pierwszym czytaniu skierowali do komisji sejmowych, od kolejnego miesiąca zakaz obejmował będzie tylko pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. W pozostałe handel będzie dozwolony na dowolnych zasadach.
Ponadto więcej niedziel handlowych będzie tradycyjnie w miesiące świąteczne: marzec lub kwiecień (Wielkanoc) i grudzień (Boże Narodzenie).

Pracownicy Lidla, Biedronki, Stokrotki, Auchan, Kaufland, Aldi, Dino – czy innych sieci, którzy teraz korzystają z prawie wszystkich wolnych niedziel w związku z obowiązywaniem przepisów o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie, zyskają ochronę – za pracę w niedziele dostaną podwójne wynagrodzenie oraz inny dzień wolny, a poza wszystkim gwarancję co najmniej dwóch niedziel w miesiącu bez pracy.
Takie są zapisy w krótkiej i treściowej ustawie nowelizacyjnej, która z komisji sejmowych trafić ma lada moment do pierwszego czytania na forum całego Sejmu.

Wybór na prezydenta Karola Nawrockiego, który reprezentuje interesy Prawa i Sprawiedliwości najprawdopodobniej jednak oznacza koniec projektu – powrót niedziel handlowych.
Obecny stan, osiem niedziel bez zakazu handlu w roku i ustawa o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie mają przed sobą żywot co najmniej tak długi jak długo nie dojdzie do sytuacji, w której zarówno większość parlamentarna jak i prezydent będą mieli wolę zliberalizowania zasad handlu w niedziele.

Zobacz również:
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ponad 14.000 zł odprawy za rozwiązanie umowy z pracownikiem zarabiającym minimalną pensję. Tyle już w 2026 roku będą musieli zapłacić pracodawcy
22 paź 2025

W przypadku utraty pracy w najgorszej sytuacji pozostają najniżej wynagradzani pracownicy. Zazwyczaj nie mają oni oszczędności, które mogłyby w takiej sytuacji służyć im jako poduszka finansowa, a ich sytuacja życiowa gwałtownie się pogarsza.
Dom pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością – zasady przyjęcia, koszty, skierowanie w 2026
22 paź 2025

W 2026 roku będą obowiązywać doprecyzowane przepisy dotyczące kierowania osób z niepełnosprawnościami do domów pomocy społecznej. Zmiany mają na celu skrócenie procedur i większe wsparcie rodzin.
Od stycznia 2026 r. ZUS wyda zaświadczenia o dłuższym stażu pracy [Nowe przepisy]
22 paź 2025

Od stycznia 2026 r. ZUS wyda zaświadczenia o dłuższym stażu pracy. Nowe przepisy pozwalają na zaliczanie okresu pracy na umowach cywilnoprawnych czy prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy, od którego zależą liczne uprawnienia pracownicze. Jak potwierdzić ten okres u pracodawcy? Na możliwość składania wniosków w ZUS trzeba jeszcze poczekać.
Niespodziewany zwrot w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja 15 października zmienia strategię, a Sejm rusza z wyborem nowych sędziów
22 paź 2025

W dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” pojawiła się informacja, która może znacząco wpłynąć na przyszłość polskiego wymiaru sprawiedliwości. Do 5 i 20 listopada trwa zbieranie kandydatur na sędziowskie wakaty w Trybunale Konstytucyjnym – poinformował dziennik, powołując się na źródła zbliżone do kierownictwa Sejmu. To ruch, który zdaniem obserwatorów może oznaczać początek poważnej zmiany w podejściu Koalicji 15 października do kwestii TK.

REKLAMA

Bardzo dobra wiadomość dla firm transportowych: rząd uruchamia dopłaty do tachografów. Oto na jakich nowych zasadach skorzystają z dotacji przewoźnicy
22 paź 2025

Rząd uruchamia dopłaty do tachografów – na jakich nowych zasadach będzie przyznawane wsparcie dla przewoźników?Ministerstwo Infrastruktury 14 października 2025 opublikowało rozporządzenie w zakresie dofinansowania do wymiany tachografów.

Od nowego roku wejdą w życie przepisy, które naprawią jedną z największych niesprawiedliwości na rynku pracy
22 paź 2025

Pracują latami – bez urlopu, bez zwolnienia, bez pewności jutra. Dziś ich wysiłek nie liczy się do stażu, jutro może to wyglądać zupełnie inaczej. Od nowego roku wejdą w życie przepisy, które naprawią jedną z największych niesprawiedliwości na rynku pracy. Skorzysta nawet 5 milionów Polaków.
Czy 26.10.2025 r. to niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka
22 paź 2025

Koniec października o krok, ostatnia niedziela miesiąca i ostatnia okazja na niedzielne zakupy. Ale czy mogą być one planowane bez ograniczeń, jak przystało na niedzielę handlową kiedy to można kupować nie tylko w każdym małym sklepiku, ale w hipermarketach oraz galeriach i centrach handlowych? Właściwa odpowiedź na to pytanie warunkuje weekendową strategię zakupową.
Ważny komunikat ZUS. Zostało tylko kilka dni. Potem pieniądze przepadną
22 paź 2025

Jeszcze tylko niecałe dwa tygodnie na złożenie zaświadczenia z uczelni do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mają studenci, którzy ubiegają się o dalszą wypłatę renty rodzinnej. Dokument można dostarczyć do końca października. Kto tego nie zrobi, pieniędzy za ten miesiąc nie dostanie.

REKLAMA

Limit przelewów i wpłat w bankach i wpłatomatach - co będzie jak przekroczę równowartość 15 tys. euro?
21 paź 2025

Są przepisy, które powodują konieczność raportowania przez banki instytucje finansowe transakcji powyżej określonych kwot. Takie transakcje są zgłaszane automatycznie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), co ma zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podejrzane transakcje są wyłapywane i sprawdzane.
Chodzi o ZUS. Prezydent zdecydował: od 1 listopada, ale nie 2025 r. a 2026 r. ZUS udostępni dane płatnika m.in. bankom, instytucjom finansowym, instytucjom kredytowym oraz instytucjom pożyczkowym
22 paź 2025

Już za rok, w listopadzie 2026 r. będą obowiązywały przepisy, które sprawią, że ZUS udostępni dane płatnika bankom, instytucjom finansowym, instytucjom kredytowym oraz instytucjom pożyczkowym. Celem ustawy jest wprowadzenie systemowego mechanizmu umożliwiającego dostęp do danych przedsiębiorcy posiadającego konto płatnika składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przez określone podmioty dokonujące weryfikacji jego sytuacji gospodarczej i finansowej.

REKLAMA