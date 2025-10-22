W 2026 roku będą obowiązywać doprecyzowane przepisy dotyczące kierowania osób z niepełnosprawnościami do domów pomocy społecznej. Zmiany mają na celu skrócenie procedur i większe wsparcie rodzin.

Kto może zostać skierowany do DPS

Do domu pomocy społecznej może zostać skierowana osoba, która z powodu niepełnosprawności nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, a rodzina nie jest w stanie zapewnić jej opieki. Decyzję wydaje ośrodek pomocy społecznej na podstawie wywiadu środowiskowego i dokumentacji lekarskiej.

Ośrodek będzie brać pod uwagę zarówno sytuację zdrowotną, jak i materialną osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej. Pobyt w takiej placówce ma na celu zapewnienie całodobowej opieki, wsparcia w codziennych czynnościach oraz poczucia bezpieczeństwa osobom niesamodzielnym.

Jak przebiega procedura

Wniosek składa osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny w ośrodku pomocy społecznej. W ciągu 30 dni przeprowadzany jest wywiad środowiskowy, po którym kierownik OPS wydaje decyzję o skierowaniu i odpłatności. Procedura może zostać wydłużona, jeżeli konieczne jest uzupełnienie dokumentacji medycznej lub konsultacje z lekarzem. Po wydaniu decyzji następuje oczekiwanie na wolne miejsce w odpowiedniej placówce.

Ile kosztuje pobyt w DPS

Koszt miesięczny pobytu w domu pomocy społecznej w 2026 roku będzie wynosił średnio od 4500 do 6500 zł, w zależności od standardu placówki. Opłatę w pierwszej kolejności ponosi mieszkaniec z własnych dochodów, a jeżeli to niemożliwe – jego rodzina lub gmina. Wysokość opłat może być obniżona w szczególnych przypadkach, np. przy bardzo niskich dochodach. Każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie przez ośrodek pomocy społecznej.

Nowe formy wsparcia

Od 2026 roku zostanie wprowadzona możliwość pobytów czasowych finansowanych częściowo przez PFRON. Mają one służyć odciążeniu opiekunów osób z niepełnosprawnościami i umożliwiać im okresowy odpoczynek. Tego rodzaju wsparcie będzie można uzyskać na podstawie uproszczonego wniosku i zaświadczenia lekarskiego. Program cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród rodzin sprawujących długoterminową opiekę.