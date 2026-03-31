REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Dają nawet nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Żeby otrzymać te pieniądze, trzeba się pospieszyć ze złożeniem wniosku

Dają nawet nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Żeby otrzymać te pieniądze, trzeba się pospieszyć ze złożeniem wniosku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 marca 2026, 07:37
Maja Retman
REKLAMA

REKLAMA

Kolejna odsłona walki o czyste powietrze. Poznań znowu sięga po sprawdzone narzędzie i zachęca mieszkańców do wymiany przestarzałych pieców. Z początkiem roku ruszyła nowa odsłona programu „Kawka Bis”, który ma pomóc w przejściu na nowoczesne i mniej emisyjne źródła ogrzewania. Kto, ile, kiedy i na jakich zasadach może otrzymać dofinasowanie.

Dla kogo wsparcie z programu?

Tegoroczny nabór prowadzony przez Urząd Miasta Poznania obejmuje szeroką grupę odbiorców. O dotację mogą ubiegać się nie tylko osoby fizyczne, lecz także podmioty prawne – w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

REKLAMA

REKLAMA

Podstawowy warunek jest jasny: nieruchomość musi znajdować się na terenie Poznań i mieć charakter mieszkalny.

Aby skorzystać z programu, w budynku musi funkcjonować źródło ciepła na paliwo stałe, takie jak węgiel, drewno lub brykiet. Konieczny jest również wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz uregulowany stan prawny nieruchomości. Miasto podkreśla, że wsparcie przysługuje wyłącznie na likwidację aktywnie używanych instalacji, a nie urządzeń już wycofanych z eksploatacji.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Program „Kawka Bis” oferuje realne wsparcie finansowe – maksymalnie do 35 tysięcy złotych. Środki można przeznaczyć nie tylko na demontaż starego pieca i zakup nowego źródła ciepła.

REKLAMA

Dofinansowanie obejmuje także modernizację instalacji grzewczej, budowę systemu odprowadzania spalin, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej czy dostosowanie pomieszczeń pod węzeł cieplny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wysokość wsparcia zależy od wybranego rozwiązania – do 10 tys. zł można otrzymać w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej, do 20 tys. zł przy ogrzewaniu elektrycznym wspieranym instalacją fotowoltaiczną, natomiast najwyższe dofinansowanie, sięgające 35 tys. zł, przysługuje na montaż pompy ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi.

Urzędnicy nie ukrywają, że liczy się czas – wcześniejsze złożenie wniosku oznacza szybsze rozpatrzenie i większą szansę na realizację inwestycji jeszcze w tym samym roku.

Antysmogowe przepisy już działają

Program nie funkcjonuje w próżni. Jak przypomina magistrat, zgodnie z uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego od 2024 roku obowiązuje zakaz używania tzw. kopciuchów.

Właściciele bezklasowych kotłów oraz pieców kaflowych czy typu „koza” muszą liczyć się z konsekwencjami. W przypadku kontroli grozi im grzywna sięgająca nawet 5 tysięcy złotych.

To jednak dopiero etap przejściowy. Do końca 2027 roku konieczna będzie także wymiana kotłów spełniających normy klasy 3 i 4. W tym kontekście „Kawka Bis” ma stanowić realne wsparcie dla mieszkańców, którzy muszą dostosować się do nowych regulacji.

Wieloletnia inwestycja w czyste powietrze

Poznań od lat konsekwentnie finansuje działania ograniczające niską emisję. Łącznie we wszystkich dotychczasowych edycjach programu przeznaczono na ten cel blisko 55 milionów złotych.

W 2026 roku budżet programu wynosi około 12 milionów złotych. To środki, które mają pomóc kolejnym mieszkańcom ostatecznie zrezygnować z przestarzałych pieców i przejść na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA