REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Warto teraz brać kredyt ratalny lub hipoteczny - oprocentowanie będzie spadać czy wróci inflacja a z nią wyższe stopy procentowe

Warto teraz brać kredyt ratalny lub hipoteczny - oprocentowanie będzie spadać czy wróci inflacja a z nią wyższe stopy procentowe

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 kwietnia 2026, 21:45
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Przez wojnę w Iranie trzeba będzie dłużej spłacać kredyty
Koniec obniżki stóp procentowych, raty odsetkowe znów w górę i droższe zakupy na raty
REKLAMA

REKLAMA

Rada Polityki Pieniężnej raczej w kwietniu nie obniży po raz kolejny stóp procentowych. To oznacza, że oprocentowanie kredytów nie spadnie. Co gorsza przez wojnę w Iranie inflacja wróciła do trendu wzrostowego a ekonomiści ostrzegają, że grozi nam powtórka czasów Covid-19.

Jeszcze całkiem niedawno w październiku 2022 roku inflacja osiągnęła poziom nawet 17.9 procent.

REKLAMA

REKLAMA

Kredyty hipoteczne 2026: raty odsetkowe znów rosną

Koszt kredytów hipotecznych nie zależy bezpośrednio od stóp procentowych, bo zmiany oprocentowania a tym samym wysokość rat odsetkowych zależy od parametrów określonych w umowie. W przypadku starszych kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej jest to albo WIBOR, albo WIRON. W ostatnich latach zaś szczególnie umowy o kredyt hipoteczny były głównie zawierane w oparciu o stałą stopę procentową i to zmiany następują po upływie wieloletniego okresu, w którym obowiązuje określony na ten czas procent.

Oczywiście zmiany stóp procentowych pośrednio wpływają na zmiany oprocentowania kredytów hipotecznych, a tym samym wysokość rat odsetkowych.
W przypadku kredytów o stałej stopie procentowej to co się działo ze stopami w okresie obowiązywania ustalonego na kilka lat oprocentowania wpłynie na zaproponowaną przez bank nową stopę oprocentowania kredytu czyli wysokość oprocentowania, na kolejny kilkuletni okres.

Odnośnie zaś kredytów ze zmienną stopą procentową, w zależności od regulacji zawartych w umowie kredytowej oprocentowanie raty kredytowej zmienia się na bieżąco, zazwyczaj co trzy albo co sześć miesięcy, co zależy od przyjętego w umowie wskaźnika stosowanego przy ustalaniu stopy procentowej kredytu: WIBOR lub WIRON. Ponieważ są to wskaźniki rynkowej, ulegają one zmianom nie co miesiąc w rytm decyzji RPP o stopach, ale zgodnie z notowaniami.
Z reguły rynek wyprzedza decyzje o stopach procentowych RPP – gdy spodziewa się podwyżek stóp, wskaźniki szybko rosną lub odwrotnie – gdy wiadomo, że RPP stopy będzie obniżać, wskaźniki zaczynają zaliczać niższe notowania.

REKLAMA

Aktualnie, w związku z wojną w Iranie i spekulacjami, że stopy znów zaczną rosnąć malejące ostatnio oprocentowanie w ramach WIRON i WIBID znów poszło w górę. WIBOR 3M wynosi obecnie 3,85 proc., a WIBOR 6M 3,88 proc. Miesiąc temu, na początku marca gdy rynek spodziewał się dalsze obniżki stóp procentowych w wykonaniu Rady Polityki Pieniężnej, wskaźniki te były o 1,1 niższe
Z kolei zastępujący przez jakiś czas WIBOR nowy wskaźnik WIRON także znów zaczął rosnąć – nieco wolniej, bo wskaźnik ten z założenia jest nieco niższy od poprzednika. Aktualnie WIRON 3M wynosi3,21 proc. a WIRON 6M 3,48 proc. Miesiąc temu były one niższe o 0,3-0,4 proc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co to oznacza w praktyce? Osoby spłacające kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem, które przez ostatnie miesiące cieszyły się malejącymi ratami odsetkowymi, znów będą musiały płacić je w wyższej, być może nawet coraz wyższej wysokości.

Kredyty gotówkowe, raty, płatności odroczone 2026: znów zaczną być coraz droższe bo wzrośnie dopuszczalne oprocentowanie?

W przeciwieństwie do kredytów hipotecznych, „zwykłe” kredyty zależą bezpośrednio od stóp procentowych ustalanych przez RPP, a konkretnie od stopy referencyjnej. Jej wysokość bowiem decyduje bezpośrednio o tym jakie może być maksymalne oprocentowanie kredytów konsumenckich.
Trzeba przy tym wiedzieć, że to maksymalne oprocentowanie banki i inne instytucje finansowe stosują w odniesieniu do większości umów kredytowych i pożyczkowych jakie zawieramy. Takie jest zwykle oprocentowanie kredytu w kartach kredytowych, rozłożonych w czasie płatnpści odroczonych – usługa kup teraz, zapłać później - bardzo często także kredytów ratalnych a prawie zawsze tak zwanych chwilówek i innych pożyczek udzielanych ekspresowo.

To maksymalne oprocentowanie kredytów konsumenckich jest bowiem liczone w ten sposób, że do stopy referencyjnej NBP dodaje się 3,5 proc. a następnie sumę mnoży razy dwa. W tej chwili stopa referencyjna wynosi 4 proc. w związku z tym maksymalne oprocentowanie kredytów konsumenckich to 15 proc.
Jeśli RPP znów obniży stopy i np. stopa referencyjna będzie niższa o 0,5 proc. to maksymalne oprocentowanie obniży się o cały procent – z obecnych 15 proc. do 14 proc. I odwrotnie – jeśli RPP powróci do polityki podwyższania stóp i podniesie referencyjną o 0,5 proc., to maksymalne oprocentowanie kredytu konsumenckiego automatycznie wzrośnie z 15 do 16 proc.

Co to oznacza w praktyce? Wyższy koszt spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów czy rozłożonego na raty kredytu w karcie kredytowej, a w odniesieniu do planów zaciągnięcia teraz nowego kredytu lub nowej pożyczki – perspektywę wyższego kosztu tak pożyczanych pieniędzy.
Tymczasem wiele osób planujących duże wydatki w najbliższym czasie – np. remonty, zakup na raty mebli czy sprzętu gospodarstwa domowego – musi swoje kalkulacje skorygować, bo zamiast spadku ich oprocentowania lub przynajmniej utrzymania na obecnym poziomie maksymalnie 15 procent wkrótce obsługa takiego długo może być dużo wyższa.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
49 kosztownych wpadek za pieniądze podatników. Nowa „Czarna Księga”
05 kwi 2026

Warsaw Enterprise Institute opublikował trzecią edycję „Czarnej Księgi” wydatków publicznych — zestawienie chybionych inwestycji z całej Polski, zarówno małych, jak i wielkich, które pochłonęły miliony złotych i nie przyniosły korzyści obywatelom.
Od poniedziałku droga do Morskiego Oka otwarta. Co z sytuacją lawinową?
05 kwi 2026

Droga do Morskiego Oka zostanie otwarta dla turystów w Poniedziałek Wielkanocny – poinformował TPN. Mimo to w Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pozostają niebezpieczne.
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.
AI w rekrutacji pod szczególnym nadzorem. HR musi uważać na nowe przepisy UE
05 kwi 2026

Sztuczna inteligencja weszła do rekrutacji szybciej niż większość firm zdążyła przygotować zasady jej używania. Najpierw były proste narzędzia do sortowania aplikacji. Potem systemy, które analizują CV, porównują kandydatów, sugerują shortlisty albo pomagają ocenić dopasowanie do stanowiska. Dziś w wielu organizacjach AI działa już nie jako ciekawostka, ale jako element codziennej pracy HR. I właśnie dlatego rekrutacja jest jednym z tych obszarów, na które AI Act patrzy szczególnie uważnie.

REKLAMA

Warto teraz brać kredyt ratalny lub hipoteczny - oprocentowanie będzie spadać czy wróci inflacja a z nią wyższe stopy procentowe
05 kwi 2026

Rada Polityki Pieniężnej raczej w kwietniu nie obniży po raz kolejny stóp procentowych. To oznacza, że oprocentowanie kredytów nie spadnie. Co gorsza przez wojnę w Iranie inflacja wróciła do trendu wzrostowego a ekonomiści ostrzegają, że grozi nam powtórka czasów Covid-19.
Nie chodzi tylko o jedzenie. Klucz do zdrowych świąt może być zaskakujący
05 kwi 2026

Wielkanoc to okres spotkań z bliskimi i spożywania tradycyjnych dań, jednak – jak podkreśliła w rozmowie z PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu – dla naszego zdrowia najważniejsze są codzienne nawyki, zbilansowana dieta oraz zachowanie umiaru.
Wielkanoc w Tatrach? Nad Morskie Oko nie pójdziecie
05 kwi 2026

W Tatrach w Niedzielę Wielkanocną jest słonecznie, jednak warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej pozostają trudne – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Nadal zamknięte są trzy doliny, w tym szczególnie zagrożona lawinami popularna droga do Morskiego Oka.
Setki tysięcy emerytów pozbawionych 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń, a kobiety urodzone w latach 1949-1952 – również podwyżki emerytury o niemal 1200 zł. Nowe prawo od 1 czerwca 2026 r.
05 kwi 2026

Od 5 czerwca 2025 r. rząd pracuje nad projektem specustawy przeliczeniowej, który stanowić ma rozwiązanie, jakie MRPiPS proponuje dla poszkodowanych emerytów, w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r. (sygn. akt SK 140/20), na podstawie którego – 200 tys. emerytów powinno otrzymać od ZUS ok. 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń i podwyżkę emerytury o niemal 1200 zł. Pomimo jednak, iż celem ustawy (jak wskazywał sam resort) jest „uregulowanie kwestii dotyczącej stosowania art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej (...) w sposób pozwalający na utrzymanie zaufania obywatela do państwa” – w projekcie zupełnie pominięto część poszkodowanych emerytów, dla nikogo nie przewidziano wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń, a jedynie podwyżkę świadczeń bieżących i ponadto – jak wskazuje Ministerstwo Finansów – proponowana regulacja w obecnym kształcie wprowadzi nierówności pomiędzy świadczeniobiorcami.

REKLAMA

Skarbówka ostrzega! Darowizna od dzieci: pilnuj przelewów, bo samo oświadczenie nie wystarczy
05 kwi 2026

Wdowa, która wraz z dziećmi odziedziczyła majątek po mężu, dostała od fiskusa klarowną odpowiedź: przelew jest obowiązkowy, ale tylko w przypadku pieniędzy wypłaconych w gotówce. Dla środków już znajdujących się na wspólnym rachunku oraz dla obligacji i jednostek funduszy inwestycyjnych zasady są inne.
Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc? Datę wyznacza się nieco inaczej niż u katolików
05 kwi 2026

Dziś prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową. Wielkanoc przypada u nich w tym roku tydzień później niż u katolików. Jak się oblicza jej datę? Wyjaśniamy.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA