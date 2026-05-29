Nie tylko zasiłek dla bezrobotnych. Zobacz, jakie dodatki Ci przysługują

Utrata pracy nie musi oznaczać braku środków do życia, nawet jeśli nie przysługuje ci tradycyjna "kuroniówka". Polskie prawo przewiduje szereg alternatywnych świadczeń, o które można wnioskować w urzędach. Rejestracja w PUP to dopiero początek drogi. Zobacz, jakie dodatki dla osób bez pracy przygotowano w 2026 roku i jak skutecznie ominąć kryzys finansowy.

Zasiłek dla bezrobotnych

Po utracie zatrudnienia warto skorzystać z podstawowego wsparcia finansowego, jakim jest zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie to ma na celu częściową kompensację utraconych dochodów w okresie poszukiwania nowej pracy. Aby uzyskać zasiłek, należy spełnić kluczowe warunki:

Rejestracja w urzędzie: Trzeba zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy (PUP).

Okres uprawniający: Należy wykazać co najmniej 365 dni zatrudnienia w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją.

Ważny szczegół: Dłuższe niż 30-dniowe urlopy bezpłatne nie są wliczane do tego okresu.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby, których stosunek pracy wygasł, został rozwiązany przez wypowiedzenie lub na podstawie porozumienia stron. Zasiłek przysługuje również osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Warunkiem jest jednak to, aby w okresie pracy opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od podstawy równej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Aktualnie (do 31 maja) stawki zasiłku są nieco niższe. Osoby ze stażem od 5 do 20 lat otrzymują:

Przez pierwsze 3 miesiące: 1662,90 zł brutto (ok. 1513 zł netto).

W kolejnych miesiącach: 1305,90 zł brutto (ok. 1188 zł netto).

Odpowiednio wyższe lub niższe kwoty (80 proc. i 120 proc. stawki podstawowej) przysługują osobom z innym stażem pracy (poniżej 5 lat lub powyżej 20 lat).

Ważna zmiana od 1 czerwca 2026 roku: Już za kilka dni kwoty te wzrosną w ramach corocznej waloryzacji. Stawka podstawowa (100 proc.) wyniesie wtedy 1783,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni, a w kolejnych miesiącach wzrośnie do 1400,90 zł brutto.

Wysokość dodatku aktywizacyjnego wynosi obecnie maksymalnie 831,45 zł miesięcznie, a już od 1 czerwca wzrośnie do 891,95 zł. Świadczenie to jest całkowicie zwolnione z podatku dochodowego. Komu przysługuje dodatek?

Samodzielne znalezienie pracy: Osobom, które miały prawo do zasiłku, ale podjęły zatrudnienie na własną rękę przed upływem okresu jego pobierania. Kwota ta stanowi wtedy 50 proc. podstawowego zasiłku i przysługuje przez połowę pozostałego okresu zasiłkowego. Staż pracy nie ma tu znaczenia.

Skierowanie przez PUP: Jeśli podjęcie pracy nastąpiło w wyniku skierowania przez urząd pracy i odbywa się w niepełnym wymiarze czasu za niskie wynagrodzenie, dodatek pokrywa różnicę w płacy.

Świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe)

Świadczenie rodzicielskie w 2026 roku nadal wynosi 1000 zł miesięcznie netto. Jest ono całkowicie wolne od podatku dochodowego i wypłacane niezależnie od dochodów rodziny. Wsparcie kierowane jest do osób, które nie mają prawa do klasycznego zasiłku macierzyńskiego. Korzystają z niego głównie studenci, osoby pracujące na umowach o dzieło, rolnicy oraz właśnie osoby bezrobotne. Standardowy okres pobierania wsparcia wynosi 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka.

Zasiłek przedemerytalny – nowa kwota od 1 marca 2026

Od 1 marca 2026 roku świadczenie przedemerytalne wynosi 2014,35 zł brutto. Nowa stawka będzie obowiązywać do końca lutego 2027 roku. Wraz z nową kwotą zmieniły się również limity dorabiania dla osób pobierających to świadczenie:

Do 2225,90 zł brutto miesięcznie: Można dorobić bez zmniejszania wypłaty zasiłku.

Powyżej 6232,50 zł brutto miesięcznie: Przekroczenie tego progu powoduje całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia.

Inne formy wsparcia w 2026 roku

Wsparcie finansowe dla osób bez pracy obejmuje również szereg innych instrumentów rynku pracy:

Bon zasiedleniowy : Osoby młode (do 30. roku życia) mogą otrzymać wsparcie na pokrycie kosztów przeprowadzki do innego miasta w celu podjęcia pracy. Maksymalna kwota bonu w 2026 roku przekracza już 17 000 zł.

: Osoby młode (do 30. roku życia) mogą otrzymać wsparcie na pokrycie kosztów przeprowadzki do innego miasta w celu podjęcia pracy. Maksymalna kwota bonu w 2026 roku przekracza już 17 000 zł. Stypendium stażowe : Bezrobotni odbywający staż z urzędu pracy otrzymują obecnie 1995,48 zł netto (dla osób do 26. roku życia, zwolnionych z PIT, jest to kwota "na rękę"). Od 1 czerwca kwota ta wzrośnie do 2140,70 zł.

: Bezrobotni odbywający staż z urzędu pracy otrzymują obecnie 1995,48 zł netto (dla osób do 26. roku życia, zwolnionych z PIT, jest to kwota "na rękę"). Od 1 czerwca kwota ta wzrośnie do 2140,70 zł. Dotacja na otwarcie firmy : To najwyższe jednorazowe wsparcie kapitałowe. W 2026 roku maksymalna kwota dotacji z PUP na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia).

: To najwyższe jednorazowe wsparcie kapitałowe. W 2026 roku maksymalna kwota dotacji z PUP na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia). Zasiłki z pomocy społecznej: Osoby w najtrudniejszej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zasiłki celowe lub okresowe. Warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi obecnie 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł na osobę w rodzinie.

