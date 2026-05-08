Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » To już pewne: duże zmiany w legitymacjach emeryta-rencisty

To już pewne: duże zmiany w legitymacjach emeryta-rencisty

08 maja 2026, 08:53
Justyna Klupa
Z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.
Uśmiechnięty senior, w ramce pieniądze
Seniorów czekają zmiany w legitymacjach emeryta-rencisty
W 2026 roku legitymacja emeryta-rencisty przechodzi duże zmiany. Sprawdź, czy Twój obecny dokument zachowa ważność i jak krok po kroku odblokować zniżki na leki, przejazdy PKP oraz tańszy paszport w aplikacji mObywatel.

Czym jest legitymacja emeryta-rencisty i w jakiej formie ją otrzymasz w 2026 roku?

Legitymacja emeryta-rencisty, jest nazywana potocznie kartą emeryta, to dokument wydawany seniorom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) emerytom, rencistom oraz osobom, którym przyznano nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W praktyce legitymacja emeryta-rencisty potwierdza status seniora i umożliwia mu korzystanie z różnorakich przywilejów – w tym ulg oraz zwolnień z opłat.

Zniżki dla emerytów 2026: Ile realnie zaoszczędzisz z legitymacją?

Korzystanie z legitymacji emeryta-rencisty przekłada się na realne oszczędności w życiu codziennym. Do czego uprawnia karta?

  • Tańsze podróży: Zniżki na PKP (37% na dwa przejazdy w roku) oraz ulg w komunikacji miejskiej (w zależności od przepisów lokalnych).
  • Zwolnienie z abonamentu RTV: Legitymacja to najszybsza droga do pozbycia się opłaty.
  • Tańsza opieka zdrowotna: Niższe ceny turnusów w sanatoriach.
  • Tańszy dostęp do kultury: Bilety do kin, teatrów i muzeów w specjalnych cenach "dla seniora".
  • Zniżki na paszport: Wydanie dokumentu tożsamości kosztuje połowę mniej.
Elektroniczna czy plastikowa? Wybór należy do Ciebie

Obecnie każdy nowy emeryt i rencista otrzymują legitymację w formie cyfrowej. Natomiast plastikowa karta wydawana jest na wniosek.

  • mLegitymacja (Standard): Wydawana automatycznie w formie cyfrowej. Nie trzeba składać żadnych wniosków – karta dostępna jest w aplikacji mObywatel natychmiast po przyznaniu świadczenia.
  • Karta plastikowa (Opcja): ZUS wydaje ją wyłącznie na życzenie seniora. Konieczne jest złożenie prostego wniosku (druk ERL).

Jak aktywować mLegitymację w mObywatelu w 2026 roku? (Instrukcja krok po kroku)

  1. Otwórz aplikację mObywatel (dostępna w Google Play i App Store).
  2. Zaloguj się (np. przez profil zaufany lub bankowość elektroniczną).
  3. Kliknij przycisk "Dodaj dokument".
  4. Wybierz z listy "Legitymacja emeryta-rencisty".
  5. Gotowe. Dane zostaną zaciągnięte z bazy ZUS automatycznie.

Wniosek ERL w 2026 roku. Kiedy ZUS wyda Ci tradycyjną kartę?

Seniorzy, którzy chcą posiadać plastikową kartę, muszą złożyć wniosek ERL, gdy pierwszy raz wnioskują o nią, obecna legitymacja zaginęła, została zniszczona bądź zmieniono dane osobowe. Wniosek można dostarczyć do ZUS osobiście, wysłać pocztą lub złożyć przez internetowy portal PUE ZUS. Urząd ma 30 dni na wydanie dokumentu od momentu wpłynięcia prośby.

Rewolucja w ZUS: Plastik odchodzi do lamusa? Wyjaśniamy zasady mLegitymacji

W połowie 2026 roku (dokładnie od 12 lipca 2026 roku) ZUS zacznie wydawać plastikowe karty według nowego wzoru. Co się zmieni? Nowe legitymacje z lepszymi zabezpieczeniami i alfabetem Braille'a będą wydawane od 12 lipca 2026 roku.

Ważne

Ważne: Jeśli masz już "starą" plastikową legitymację i jest ona czytelna, nie musisz jej wymieniać. Zachowuje ona ważność bezterminowo. Nowy wzór dotyczy tylko osób składających wnioski po tej dacie.

