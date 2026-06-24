Masz takie mieszkanie? Od 30 czerwca zapłacisz fortunę, jeśli zapomnisz o tym jednym detalu

Polacy mają zaledwie kilka dni na dostosowanie się do nowych, bezwzględnych przepisów przeciwpożarowych. Od 30 czerwca 2026 roku wchodzi w życie rygorystyczny obowiązek, który uderzy w tysiące osób. Za jego zignorowanie grożą gigantyczne kary finansowe sięgające aż 30 tysięcy złotych, a straż pożarna zyskuje prawo do natychmiastowych kontroli. Sprawdź, czy musisz pilnie kupić nowe urządzenia.

Wielkimi krokami zbliża się ostateczny termin wdrożenia kolejnego etapu nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Przepisy, które stopniowo wchodzą w życie od końca 2024 roku, tym razem dotkną bezpośrednio dynamicznie rozwijający się rynek nieruchomości. Nowe prawo nie przewiduje żadnych ustępstw ani okresów próbnych. Od 30 czerwca każdy, kto oferuje noclegi w określonym systemie, musi posiadać w lokalu certyfikowane urządzenia ratujące życie.

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Kto musi pilnie ruszyć do sklepów?

Nowe regulacje wymierzono bezpośrednio w rynek turystyczny oraz dynamicznie rozwijającą się branżę noclegową. Nowy nakaz instalacji detektorów dymu oraz tlenku węgla obejmie bez wyjątku wszystkie miejsca, które oferują pobyty krótkoterminowe. Oznacza to, że rewolucja dotknie nie tylko hotele czy pensjonaty, ale przede wszystkim tysiące prywatnych apartamentów i mieszkań wynajmowanych na doby.

Pułapka na okazjonalnych wynajmujących

Wielu Polaków może wpaść w kosztowną pułapkę przez brak świadomości przepisów. Nowe prawo traktuje bowiem wszystkich jednakowo. Nie ma znaczenia, czy zarządzasz luksusowym kompleksem wypoczynkowym, czy jedynie okazjonalnie udostępniasz turystom pojedynczy pokój, by dorobić do pensji. Jeżeli ogłaszasz swoje lokum na platformach typu Airbnb lub podobnych serwisach rezerwacyjnych, musisz dostosować się do nowych standardów.

Tylko sprzęt ze specjalnym certyfikatem

Urzędnicy nie pozwalają na pełną dowolność, dlatego zakup najtańszego urządzenia z marketu może okazać się błędem. Każda nieruchomość objęta nowym prawem musi posiadać sprawny detektor dymu z oficjalnym oznaczeniem PN-EN 14604. Sytuacja komplikuje się, gdy w środku znajduje się piecyk gazowy, kocioł lub kominek. Wtedy niezbędny jest też certyfikowany czujnik czadu (norma PN-EN 50291-1). Co ważne, właściciele muszą zachować dokumenty zakupu, bo to one będą kluczowe podczas wizyty kontrolerów.

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Dramatyczne kary i problem z ubezpieczeniem

Państwowa Straż Pożarna zyskała oficjalne uprawnienia do sprawdzania instalacji oraz wyposażenia lokali, a konsekwencje finansowe za ich brak będą dotkliwe. Już na starcie za niedopełnienie obowiązku grozi mandat do 5 tysięcy złotych. Jeśli jednak sprawa skończy się procedurą administracyjną, grzywna może poszybować do 30 tysięcy złotych. Dodatkowo właściciele ryzykują utratę ochrony ubezpieczeniowej - w razie pożaru ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty jakichkolwiek pieniędzy.

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Zwykli lokatorzy zyskają więcej czasu

Jeżeli wykorzystujesz swoje cztery kąty wyłącznie na własne potrzeby i nie gościsz w nich turystów za pieniądze, możesz na razie odetchnąć z ulgą. Ustawodawca przewidział bardzo długi czas na adaptację dla właścicieli domów jednorodzinnych oraz lokali w starszych blokach mieszkalnych. W ich przypadku nakaz posiadania choćby jednej czujki dymu zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2030 roku.