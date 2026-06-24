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Punkty od 1 do 10. Co oznaczają wskazania w orzeczeniu? [Przykłady 2026]

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24 czerwca 2026, 13:31
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Co oznaczają wskazania w orzeczeniu?
Co oznaczają wskazania w orzeczeniu?
Shutterstock

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Jednym z elementów orzeczenia są wskazania zawarte w poszczególnych punktach. Co one oznaczają dla osób z niepełnosprawnościami? O jakie wsparcie można ubiegać się, mając odpowiednie wskazanie w orzeczeniu? Oto aktualne zasady, przykładowe kwoty na 2026 rok oraz odpowiedzi na najważniejsze pytania.

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Czym są wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności niepełnosprawności?

W orzeczeniu powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności ustala się niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności oraz wskazania. Są one określone punktami: od 1 do 10.

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Wskazania dotyczą w szczególności:

1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,

2. szkolenia, w tym specjalistycznego,

3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,

4. uczestnictwa w terapii zajęciowej,

5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,

6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,

7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

9. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

10. zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Warto podkreślić, iż nie wszystkie wskazania będą miały zastosowanie do orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych dzieciom do 16. roku życia. I odwrotnie. Niektóre nie mają odniesienia do orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (lekkiego, umiarkowanego, znacznego).

Punkt 1 - wskazanie to dotyczy odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby

Przykładowo, w tym punkcie orzeczenie może zawierać informację o zdolności do pracy tylko w warunkach pracy chronionej, o zatrudnieniu na stanowisku przystosowanym dla osoby niepełnosprawnej, pracy lekkiej czy możliwości pracy na otwartym rynku pracy z określonymi ograniczeniami.

W orzeczeniu o niepełnosprawności dziecka w punkcie 1 wpisuje się wyrażenie „nie dotyczy”

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Punkt 2 - wskazanie dot. szkolenia, w tym specjalistycznego

Wskazanie to umożliwia skierowanie na odpowiednie szkolenia przekwalifikujące. To istotny punkt dla tych osób, które z powodu choroby utraciły możliwość wykonywania swojego dotychczasowego zawodu.

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Punkt ten nie dotyczy orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych dzieciom.

Punkt 3 - wskazanie dot. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej

Zapis ten oznacza, iż osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym lub znacznym może zostać zatrudniona w zakładzie aktywizacji zawodowej (ZAZ). Zakłady aktywności zawodowej zapewniają zatrudnienie osobom, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Zakłady tworzy się na terenie, gdzie istnieją problemy ze znalezieniem stanowisk pracy chronionej.

Punkt 4 - wskazanie dot. uczestnictwa w terapii zajęciowej

Taki punkt umożliwia skierowanie na rehabilitację w warsztacie terapii zajęciowej.

Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) to jedna z podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Stwarzają one osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Przy ocenie konieczności korzystania przez osobę z niepełnosprawnością z uczestnictwa w terapii zajęciowej bierze się pod uwagę, czy upośledzenie organizmu uniemożliwia podjęcie zatrudnienia, z tym że w przypadku osób upośledzonych umysłowo i psychicznie chorych przyjmuje się, że taki stan odpowiada orzeczeniu o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Punkt 4 dotyczy osób tylko osób dorosłych.

Punkt 5 - wskazanie dot. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby

W sytuacji, gdy niepełnosprawność powoduje konieczność zaopatrzenia w określone przedmioty (np. wózek inwalidzki, gleukometr itp.), to w tym punkcie zwykle widnieje zapis „wg. zaleceń lekarza specjalisty”.

Punkt 6 - wskazanie dot. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki

Zapis ten umożliwia ubieganie się o wsparcie w różnego rodzaju instytucjach np. ośrodkach pomocy społecznej i związane jest możliwością korzystania m.in. z usług socjalnych czy opiekuńczych.

Przy ocenie konieczności korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji bierze się pod uwagę, czy występuje ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności stosownie do wieku, płci i środowiska, które uniemożliwia osiągnięcie niezależności ekonomicznej lub fizycznej.

Punkt 7 - wskazanie dot. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

Jest to punkt, który wzbudza wiele emocji i wątpliwości. Każdy przypadek trzeba bowiem oceniać indywidualnie.

„Stała lub długotrwała opieka lub pomoc w związku ze znacznie ograniczoną zdolnością do samodzielnej egzystencji bez wątpienia występuje w przypadku dzieci z rozmaitymi niedowładami, upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim etc., nie są one bowiem w stanie samodzielnie podejmować zwykłych codziennych czynności wykonywanych już przez rówieśników. Nie oznacza to jednak, iż w przypadku braku upośledzenia sprawności ruchowej dziecka oraz niewystępowania u niego istotnych zaburzeń psychicznych konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną zdolnością samodzielnej egzystencji nie zachodzi. Wszystko zależy od indywidualnego przypadku” – podkreślił przykładowo Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w uzasadnieniu wyroku z 19 marca 2024 r. (IX U 348/23).

Punkt 8 - wskazanie dot. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Wskazanie to dotyczy tylko dzieci do 16. roku życia. W praktyce ma zastosowanie do sytuacji, gdy konieczny codzienny współudział opiekuna przewyższa wsparcie jakie potrzebne jest każdemu dziecku w danym wieku.

Przykład

Punkty 7 i 8 są ważne do uzyskania m.in. świadczenia pielęgnacyjnego. Aktualnie świadczenie pielęgnacyjne na dziecko do ukończenia 16. roku życia przysługuje, jeśli orzeczenie łącznie w punktach 7 i 8 zawiera zapis o treści: „wymaga”. Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie to wynosi 3386 zł miesięcznie na dziecko.

Przykład

W przypadku programu Aktywny rodzic można otrzymać wyższe świadczenie „aktywni rodzice w pracy” (1900 zł), jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Bez orzeczenia świadczenie wynosi 1500 zł miesięcznie.

Punkt 9 - wskazanie dot. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Jest to ważny punkt dla osób z ograniczoną mobilnością, które chcą korzystać z kart parkingowych. Kartę wydaje się m.in.:

• osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

• osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Ważne

W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

Punkt 10 - wskazanie dot. zamieszkiwania w oddzielnym pokoju

W praktyce wskazanie to odnosi się do dodatków mieszkaniowych. Jednym z kryteriów do uzyskania takiego dodatku jest kryterium metrażowe.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m kw., jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zgodnie z przepisami, przy ocenie konieczności korzystania z prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju bierze się pod uwagę rodzaj niepełnosprawności, w szczególności, czy osoba porusza się na wózku inwalidzkim, jest leżąca, ma znaczne ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów i innych czynnościach fizjologicznych.

Wskazania w orzeczeniu [FAQ]

Co zrobić, jeśli orzeczenie nie zawiera któregoś z punktów?

Jeśli nie zgadzamy się z wydanym orzeczeniem, to możemy wnieść odwołanie. Od orzeczenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przysługuje odwołanie do zespołu wojewódzkiego. Trzeba je jednak złożyć z zespole powiatowym, który wydał orzeczenie. Z kolei od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności służy odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Tutaj również odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który wydał orzeczenie.

Dziecku przyznano punkt 8 w orzeczeniu, ale nie przyznano punktu 7. Czy można otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Nie, dla świadczenia pielęgnacyjnego wymagane są łącznie oba punkty: 7 i 8.

Czy są może zmienić rozstrzygnięcie w punkcie 9 wskazań?

Tak, osoba z niepełnosprawnością, po wyczerpaniu trybu odwoławczego w komisjach orzeczniczych może odwołać się do sądu. To czy sąd zmieni orzeczenie, zależy od konkretnej sytuacji. Ważna jest tu opinia biegłych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz.U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz.U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033).

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Źródło: INFOR
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