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Dodatek emerytalny dla strażaków OSP w 2026 roku. Jak zyskać 288 zł miesięcznie dożywotnio?

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24 czerwca 2026, 15:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
strażak osp
Dodatek emerytalny dla strażaków OSP w 2026 roku. Jak zyskać 288 zł miesięcznie dożywotnio?
Shutterstock

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Praca w Ochotniczej Straży Pożarnej to nie tylko misja, ale również realne poświęcenie zdrowia i wolnego czasu. Państwo od kilku lat sukcesywnie nagradza ten trud. Kluczowym elementem tego wsparcia jest tzw. dodatek strażacki do emerytury, czyli oficjalnie świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP. Od 1 marca 2026 roku kwota ta została zwaloryzowana i wynosi 288,00 zł miesięcznie. Dla wielu seniorów to istotny zastrzyk gotówki - w skali roku to aż 3456 zł dodatkowego dochodu.

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Pułapka braku automatyzmu. Pieniądze mogą przepaść

Wielu strażaków błędnie zakłada, że po osiągnięciu odpowiedniego wieku i stażu, środki trafią na ich konto automatycznie. Nic bardziej mylnego. Świadczenie jest przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Przepisy są bezwzględne: pieniądze są wypłacane od miesiąca, w którym złożono dokumenty w komendzie Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Jeśli strażak spełnił kryteria dwa lata temu, ale wniosek składa dopiero dzisiaj, nie otrzyma wyrównania za minione miesiące. Zwlekanie z formalnościami oznacza bezpowrotną stratę finansową.

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Świadczenie ratownicze. Trzy warunki, które musisz spełnić łącznie

Prawo do pobierania dodatkowych 288 zł z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA zależy od spełnienia trzech warunków:

  • Wiek emerytalny: Minimum 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.
  • Wysługa lat w OSP: Kobiety muszą wykazać co najmniej 20 lat czynnej służby, natomiast mężczyźni 25 lat. Lata te nie muszą ciągnąć się bez przerwy - liczy się łączna suma okresów aktywności.
  • Czynny udział w akcjach: To najważniejszy i najbardziej restrykcyjny warunek. Przez wymagane 20 lub 25 lat strażak musiał bezpośrednio uczestniczyć w działaniach ratowniczych minimum raz w roku. Samo figurowanie w spisie członków OSP lub praca wyłącznie organizacyjna (np. w orkiestrze dętej lub przy zabezpieczaniu imprez) dyskwalifikuje z otrzymania dodatku.

Jak udowodnić lata służby? Dwie różne procedury

O ile weryfikacja wyjazdów do pożarów czy wypadków po 2011 roku jest prosta, o tyle udowodnienie aktywności z lat wcześniejszych bywa ogromnym wyzwaniem. Sposób dokumentowania zależy bezpośrednio od okresu, w którym strażak brał udział w akcjach. W przypadku działań ratowniczych prowadzonych od 2011 roku do dziś, weryfikacja odbywa się w zasadzie automatycznie. Państwowa Straż Pożarna (PSP) sprawdza dane bezpośrednio w swoich systemach informatycznych oraz elektronicznych rejestrach wyjazdów. Strażak nie musi szukać starych papierów z tego okresu. Sytuacja komplikuje się przy weryfikacji lat przed 2011 rokiem, kiedy rejestry elektroniczne jeszcze nie funkcjonowały. Jeśli w archiwach danej jednostki OSP lub urzędu gminy brakuje papierowej dokumentacji, prawo dopuszcza pisemne oświadczenie trzech świadków. Trzeba jednak pamiętać o bardzo ważnym obostrzeniu: co najmniej jeden z tych trzech świadków musi być osobą, która w weryfikowanym okresie pełniła funkcję publiczną lub pracowała w urzędzie gminy (np. były wójt, komendant gminny czy urzędnik odpowiedzialny za sprawy OSP). Dodatkowo, świadkami nie mogą być najbliżsi członkowie rodziny wnioskodawcy.

Dodatek ratowniczy zwolniony z podatku - pełna kwota na rękę

Świadczenie ratownicze posiada ogromną zaletę na tle innych dodatków emerytalnych – jest w pełni zwolnione z podatku dochodowego (PIT). Na konto seniora trafia dokładnie 288 zł "czystej gotówki". Ponadto kwota ta nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia socjalne z pomocy społecznej. Dodatek jest też dożywotni i corocznie waloryzowany (od 1 marca każdego roku), co gwarantuje, że jego wartość nie spadnie z powodu inflacji.

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Świadczenie ratownicze. Gdzie i jak złożyć wniosek?

Procedura nie jest skomplikowana. Formularz wniosku można pobrać ze stron rządowych lub bezpośrednio w jednostkach PSP. Uzupełniony dokument, wraz z numerem konta bankowego oraz ewentualnymi oświadczeniami świadków, składa się do komendanta powiatowego lub miejskiego PSP właściwego dla lokalizacji danej jednostki OSP. Po pozytywnej weryfikacji, wypłaty realizowane są terminowo do 15. dnia każdego miesiąca. Jeśli znasz starszego strażaka, który oddał zdrowie lokalnej społeczności, upewnij się, czy wie o przysługujących mu pieniądzach. Przegapienie terminu to po prostu strata należnej nagrody za lata walki z żywiołem.

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FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP od 1 marca 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP wynosi 288,00 zł miesięcznie, czyli 3456 zł rocznie. Pieniądze nie obniżają standardowej emerytury i są wypłacane niezależnie od środków z ZUS czy KRUS.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP?

Prawo zależy od łącznego spełnienia trzech warunków: wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, wysługi 20 lat w OSP dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych minimum raz w roku przez wymagany okres.

Czy świadczenie ratownicze dla strażaków OSP jest przyznawane automatycznie?

Świadczenie ratownicze jest przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Pieniądze są wypłacane od miesiąca, w którym złożono dokumenty w komendzie PSP; za wcześniejsze miesiące nie ma wyrównania.

Jak udowodnić udział strażaka OSP w działaniach ratowniczych przed i po 2011 roku?

Od 2011 roku PSP sprawdza dane w systemach informatycznych i elektronicznych rejestrach wyjazdów. Przed 2011 rokiem potrzebna jest papierowa dokumentacja, a przy jej braku pisemne oświadczenie trzech świadków z wymaganym udziałem osoby pełniącej funkcję publiczną lub pracującej w urzędzie gminy.

Gdzie składa się wniosek o świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP?

Uzupełniony wniosek, numer konta bankowego oraz ewentualne oświadczenia świadków składa się do komendanta powiatowego lub miejskiego PSP właściwego dla lokalizacji danej jednostki OSP. Wypłaty po pozytywnej weryfikacji są realizowane do 15. dnia każdego miesiąca.

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Źródło: INFOR
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