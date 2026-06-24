Jest kolejne obwieszczenie ministra energii. Wiadomo już, jaka będzie wysokość maksymalnych cen detalicznych za litr benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniu 25 czerwca. Ile kierowcy zapłacą w czwartek na stacjach benzynowych za paliwo?

Jakie maksymalne ceny benzyn i oleju napędowego w czwartek 25 czerwca

Minister energii ogłosił ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego na czwartek. Jutro ceny detaliczne paliw na stacjach benzynowych nie będą mogły przekroczyć:

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5,96 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,52 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,52 zł za 1 litr; 6,67 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,17 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,17 zł za 1 litr; 6,11 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,66 zł za 1 litr.

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Maksymalne ceny detaliczne paliw w środę 24 czerwca

Sprawdźmy teraz ceny obowiązujące dzisiaj na stacjach benzynowych. W środę 24 czerwca ceny detaliczne nie mogą być wyższe niż:

5,97 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,53 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,53 zł za 1 litr; 6,68 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,18 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,18 zł za 1 litr; 6,11 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,66 zł za 1 litr.

Zmiana cen maksymalnych na stacjach benzynowych w czwartek

25 czerwca zmiany cen benzyny na stacjach paliw będą symboliczne. W porównaniu do cen obowiązujących w środę, w czwartek maksymalne ceny detaliczne benzyny 95 i benzyny 98 spadną o 1 grosz za litr.

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Cena diesla pozostanie bez zmiany. Kolejny dzień olej napędowy będzie można nabyć na stacjach benzynowych w za tę samą cenę.

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Czy to już koniec programu Ceny Paliw Niżej?

W ramach obowiązującego od marca rządowego programu Ceny Paliw Niżej (CPN) zostały czasowo obniżone VAT i akcyza na paliwa. W ten sposób ograniczono wzrost cen paliw na stacjach benzynowych, łagodząc skutki gwałtownego wzrostu cen ropy po ataku Izraela i USA na Iran.

Ze względu na ogromne koszty programu CPN rząd zadeklarował wycofanie się z tego programu. Nie zostały przedłużone obniżki akcyzy na paliwa, ale nadal obowiązują niższe stawki VAT. Do 30 czerwca minister energii będzie ustalał ceny maksymalne niektórych paliw uwzględniając obniżony VAT. Minister Miłosz Motyka uspokaja, że po wygaśnięciu pakietu CPN ceny paliw na stacjach benzynowych nie wzrosną w radykalny sposób – zapewnia, że różnice w cenach w stosunku do tych obowiązujących podczas programu CPN będą niewielkie.

Podstawa prawna: