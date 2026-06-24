REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » ZUS i WZON. Straty wynoszą od 792 zł do 4353 zł. Za każdy miesiąc rozpatrywania wniosku osoby niepełnosprawnej przez WZON

ZUS i WZON. Straty wynoszą od 792 zł do 4353 zł. Za każdy miesiąc rozpatrywania wniosku osoby niepełnosprawnej przez WZON

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 czerwca 2026, 14:26
[Data aktualizacji 24 czerwca 2026, 14:26]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
WZON. Osoby niepełnosprawne tracą za każdy miesiąc od 792 zł (przy 70–74 punktach) do 4.353 zł (przy 95–100 punktach)
WZON. Osoby niepełnosprawne tracą za każdy miesiąc od 792 zł (przy 70–74 punktach) do 4.353 zł (przy 95–100 punktach)
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Źródłem straty dla osób niepełnosprawnych jest zaprzestanie wypłaty przez ZUS wyrównań za okres rozpatrywania przez WZON wniosków dających finalnie świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające wymaga "przejścia" dokumentów przez dwie instytucje - WZON, a następnie ZUS. W 2024 r. i 2025 r. prawo przyjmowało, że za okres "parkowania" dokumentów we WZON należy się równowartość świadczenia wspierającego. Miało to zachęcić osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do przejścia z "systemu świadczeń pielęgnacyjnych" na nowy typ świadczenia. Decyzje WZON o punktach otrzymało już przeszło 800 000 osób. I ZUS zakończył okres "promocji" w świadczeniu wspierającym - nie jest ono wypłacane za okres od dnia złożenia wniosku, a od dnia określonego w decyzji przez WZON, który w praktyce odpowiada dacie badania sprawności osoby niepełnosprawnej.

Zastrzeżenie - spać spokojnie mogą osoby niepełnosprawne, które złożyły wnioski w 2024 r. i 2025 r. Zmiany dotyczą osób, które złożyły wnioski we WZON w 2026 r.

REKLAMA

REKLAMA

Argumentację prawną ZUS uzasadniają odebranie wyrównań (liczonych od dnia złożenia wniosku) Infor.pl opisał w dwóch poniższych artykułach:

Zobacz również:

Sprowadza się ona do ignorowania przez ZUS art. 26 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym, który jednoznacznie mówi o wyrównaniach od dnia złożenia wniosku we WZON (pod warunkiem szybkiego złożenia wniosku do ZUS). Za to ZUS eksponuje art. 5. ustawy z dnia 25 września 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ten przepis stanowi, że tylko do końca 2025 r. WZON przyjmują, że poziom potrzeby wsparcia ustala się od dnia złożenia wniosku. Skoro 2025 rok minął, nie można już tego robić. Nie można więc wypłacać wyrównań w związku z tą datą.

W sprawie tej uderza, że ZUS nie wykonuje art. 26 ust. 2 (który jest adresowany do ZUS), a skupia się wyłącznie na ww. art. 5, który jest adresowany do WZON.

REKLAMA

Poniżej przykładowa decyzja o punktach - poziom potrzeby wsparcia WZON określił od 3 czerwca 2026 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Media

Wniosek w tej sprawie został złożony w marcu 2026 r. Pieniądze za marzec, kwiecień i maj 2026 r. przepadły.

Policzyłem, ile wynoszą straty osób niepełnosprawnych

W 2025 r. i 2024 r. niepełnosprawni nie tracili. Dziś tracą za każdy miesiąc od 792 zł do 4353 zł

Strata za każdy miesiąc "leżenia" wniosku z WZON odpowiada wartości świadczenia wspierającego za ten miesiąc. Np. dla osób niepełnosprawnych, które otrzymają 70-74 punkty rozkład strat wygląda następująco:

Strata dla najniższych wartości świadczenia wspierającego - 792 zł (70–74 punkty)

Kwota bazowa: 792 zł (70–74 punkty)

  • 1 miesiąc rozpatrywania sprawy we WZON rozpoczętej w 2026 r. – strata 792 zł
  • 2 miesiące – 1 584 zł
  • 3 miesiące – 2 376 zł
  • 4 miesiące – 3 168 zł
  • 5 miesięcy – 3 960 zł
  • 6 miesięcy – 4 752 zł

Strata dla najwyższych wartości świadczenia wspierającego - 4353 zł (95–100 punkty)

Kwota bazowa: 4 353 zł (95–100 punkty)

  • 1 miesiąc – 4 353 zł
  • 2 miesiące – 8 706 zł
  • 3 miesiące – 13 059 zł
  • 4 miesiące – 17 412 zł
  • 5 miesięcy – 21 765 zł
  • 6 miesięcy – 26 118 zł

Powiązane
W MOPS nie jeden a sześć zasiłków. Na buty, jedzenie, ciuchy, leki, lekarza, czynsz
W MOPS nie jeden a sześć zasiłków. Na buty, jedzenie, ciuchy, leki, lekarza, czynsz
MOPS: Dostał zasiłki na żywność, leki i leczenie, proszki, środki czystości, druciak i zmywaki, kosmetyki (w tym pianki i nożyki do golenia) 50 zł. I zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 600 zł. Na Internet nie dostał
MOPS: Dostał zasiłki na żywność, leki i leczenie, proszki, środki czystości, druciak i zmywaki, kosmetyki (w tym pianki i nożyki do golenia) 50 zł. I zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 600 zł. Na Internet nie dostał
Sądy i MOPS: Miesięcznie to 3386 zł. Ale MOPS może w prawie odebrać ponad 21.300,00 zł [świadczenie pielęgnacyjne, przykład]
Sądy i MOPS: Miesięcznie to 3386 zł. Ale MOPS może w prawie odebrać ponad 21.300,00 zł [świadczenie pielęgnacyjne, przykład]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Ceny benzyny i oleju napędowego – tyle zapłacimy w czwartek. Nowe ceny paliw na dzień 25 czerwca
24 cze 2026

Jest kolejne obwieszczenie ministra energii. Wiadomo już, jaka będzie wysokość maksymalnych cen detalicznych za litr benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniu 25 czerwca. Ile kierowcy zapłacą w czwartek na stacjach benzynowych za paliwo?
Wracają dwie godziny religii w szkołach, bo rozporządzenie ograniczające liczbę lekcji religii jest niezgodne z Konstytucją? Sprawa już na biurku premiera
24 cze 2026

Od 1 września 2025 r. liczba godzin lekcji religii w szkołach, została zmniejszona z dwóch godzin, do jednej godziny tygodniowo. Zmiana ta, została dokonana rozporządzeniem ministra edukacji, wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie o systemie oświaty. Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), w swoim wystąpieniu do MEN poddał pod wątpliwość zgodność powyższych przepisów z Konstytucją, a w związku z brakiem (od ponad roku) jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony minister edukacji Barbary Nowackiej – w dniu 9 czerwca br., RPO skierował sprawę do Prezesa Rady Ministrów.
Odrzucenie spadku może być nieskuteczne. Jak temu zapobiec?
24 cze 2026

Odrzucenie spadku jest pozornie prostą decyzją. W praktyce jednak spotykam się z sytuacjami, w których spadkobierca jest przekonany, że skutecznie odrzucił spadek, a mimo to odpowiada za długi spadkowe albo dowiaduje się, że jego oświadczenie nie wywołało żadnych skutków. W jakich zatem sytuacjach odrzucenie spadku jest nieskuteczne? Na co trzeba uważać, by uniknąć kosztownego błędu?
Zwroty online od 19 czerwca 2026 r. na nowych zasadach. Co zmienia dyrektywa UE 2023/2673?
24 cze 2026

Czy zwroty online od dnia 19 czerwca 2026 r. odbywają się już na nowych zasadach? Co zmienia dyrektywa UE 2023/2673 i czy sklepy są gotowe na dostosowanie się do aktualnych regulacji unijnych?

REKLAMA

Zakaz drogowych wyścigów i inne przepisy w Trybunale Konstytucyjnym. Co prezydent zaskarżył i dlaczego? RPO przystąpił do sprawy
24 cze 2026

Prezydent Karol Nawrocki zaskarżył do TK kluczowe fragmenty ustawy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, która od grudnia 2025 r. penalizuje nielegalne wyścigi, drift, jazdę na kole i zloty motoryzacyjne. RPO przyłączył się do postępowania. Czy przepisy, które miały zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, są niezgodne z Konstytucją? Sprawdzamy, o co chodzi i czy są powody do ich uchylenia.
ChatGPT w pracy może kosztować etat. Prawnicy wskazują granice
23 cze 2026

Korzystanie z ChatGPT i innych narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji staje się codziennością w wielu firmach. Problem pojawia się wtedy, gdy pracownik robi to bez wiedzy pracodawcy albo przekazuje do systemu poufne dane przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach konsekwencje mogą wykraczać daleko poza zwykłe upomnienie.
AI pod lupą pracodawcy. Gdzie kończy się kontrola, a zaczyna naruszenie prawa?
23 cze 2026

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do monitorowania pracowników przestaje być futurystyczną wizją. Narzędzia analizujące wydajność, aktywność na komputerze, komunikację czy proces rekrutacji są już obecne w wielu organizacjach. Unijny AI Act nie zakazuje ich stosowania, ale nakłada szereg ograniczeń, zwłaszcza gdy system może wpływać na decyzje dotyczące zatrudnienia, awansu lub zwolnienia pracownika.
Rekrutacja, bankowość, medycyna. Tu AI podlega szczególnym zasadom
23 cze 2026

Jednym z najważniejszych pojęć w AI Act jest „system sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka”. To właśnie dla tej kategorii unijne przepisy przewidują najbardziej rozbudowane obowiązki dotyczące dokumentacji, zarządzania ryzykiem, jakości danych czy nadzoru człowieka. Problem polega na tym, że wiele organizacji nie wie, kiedy wykorzystywane przez nie rozwiązanie wpada do tej grupy.

REKLAMA

Korzystasz z AI w firmie? Te przepisy mogą mieć znaczenie
23 cze 2026

ChatGPT, Gemini, Copilot i Claude należą dziś do najpopularniejszych narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji wykorzystywanych przez firmy i użytkowników indywidualnych. Wraz z wejściem w życie kolejnych przepisów AI Act pojawia się pytanie, czy rozwiązania te spełniają wymogi unijnego prawa. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ AI Act nakłada różne obowiązki na dostawców modeli oraz na organizacje wykorzystujące je w praktyce.
Dlaczego rosną czynsze w TBS-ach? Winna inflacja ale też niejednoznaczne przepisy
23 cze 2026

Zasób mieszkaniowy towarzystw budownictwa społecznego (TBS) nie jest bardzo duży. Mowa o nieco ponad 100 000 lokali mieszkalnych. Znacznie więcej mieszkań posiadają nie tylko osoby prywatne, ale również spółdzielnie oraz gminy. Mimo tego, temat TBS-ów, a raczej czynszów naliczanych przez te instytucje był dość głośny w ostatnich latach. Chodziło między innymi o protesty lokatorów TBS-ów w związku z dużymi podwyżkami czynszów. Warszawski agent nieruchomości Leszek Markiewicz postanowił sprawdzić, jak podwyżki czynszów „TBS-owskich” wyglądały przez ostatnie lata. Warto przyjrzeć się nie tylko danym statystycznym, ale również spornym aspektom prawnym. Na początku zacznijmy jednak od statystyk czynszowych, które publikuje GUS.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA