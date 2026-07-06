Kaucję z opakowania odzyskasz prosto pod Twoim blokiem

Warszawa zyskała kolejne miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli łatwo uczestniczyć w systemie kaucyjnym. Na osiedlu WSM na Młocinach uruchomiono automaty do zbiórki opakowań po napojach. To efekt współpracy operatora systemu kaucyjnego Kaucja.pl, firmy technologicznej Recyclo oraz Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Mieszkańcy oddadzą opakowania w systemie kaucyjnym tuż przy swoich blokach

Na osiedlu WSM na warszawskich Młocinach stanęły ogólnodostępne recyklomaty. Nowe urządzenia mają przede wszystkim ułatwić mieszkańcom zwrot butelek i puszek bez konieczności odwiedzania sklepów czy punktów zbiórki oddalonych od miejsca zamieszkania. Recyklomaty zostały ustawione na terenie osiedla, dzięki czemu użytkownicy mogą oddawać opakowania podczas codziennych aktywności, w pobliżu swoich domów.

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Według przedstawicieli projektu dostępność punktów zwrotu jest jednym z kluczowych elementów wpływających na skuteczność systemu kaucyjnego. Im krótsza droga do miejsca oddania opakowań, tym większe prawdopodobieństwo, że mieszkańcy będą regularnie korzystać z takiej możliwości.

Co mówią autorzy pomysłu na recyklomaty prosto pod blokiem?

– Chcemy, żeby system kaucyjny był jak najprostszy w codziennym użyciu, zwłaszcza że powinien być rozwiązaniem powszechnym. Jeśli można oddać opakowania przy swoim bloku, rośnie szansa, że mieszkańcy naprawdę będą z niego korzystać – podkreśla Dariusz Dworzecki, dyrektor ds. rozwoju i sieci zbiórki w Kaucja.pl.

Za dostarczenie i wdrożenie automatów odpowiada firma Recyclo. Zastosowane rozwiązanie ma usprawnić proces zbierania opakowań oraz wspierać efektywne zarządzanie odpadami już na poziomie osiedla mieszkaniowego.

Osiedlowy recyklomat systemu kaucyjnego zdaniem twórców

– Technologia ma sens tylko wtedy, kiedy ułatwia życie. Naszym celem było stworzenie systemu, który działa sprawnie i nie wymaga od mieszkańców dodatkowego wysiłku – mówi Mirosław Wróblewski, prezes zarządu Recyclo.

Spółdzielnia daje przestrzeń dla rozwoju systemu kaucyjnego - testowanie nowego praktycznego pomysłu na odzyskanie kaucji przez mieszkańców

Dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej inwestycja wpisuje się w działania związane z modernizacją przestrzeni wspólnych oraz wdrażaniem rozwiązań odpowiadających na codzienne potrzeby mieszkańców. Władze spółdzielni podkreślają, że recyklomaty mogą przynieść wymierne korzyści zarówno w zakresie wygody, jak i gospodarki odpadami.

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– Ważne jest, żeby przestrzeń wspólna na osiedlach odpowiadała na codzienne potrzeby mieszkańców. WSM udostępnia miejsce pod recyklomaty, ponieważ widzimy w tym rozwiązaniu praktyczne korzyści dla spółdzielców – wskazuje Przemysław Prus, prezes WSM.

Recyklomaty systemu kaucyjnego pojawią się na każdym osiedlu?

Partnerzy projektu liczą, że inicjatywa realizowana na Młocinach stanie się inspiracją dla kolejnych osiedli mieszkaniowych. Ich zdaniem lokalizacja punktów zwrotu bezpośrednio w miejscach zamieszkania mieszkańców może być jednym z elementów zwiększających skuteczność systemu kaucyjnego i poziom odzysku opakowań w Polsce.

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Źródło: kaucja.pl